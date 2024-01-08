Kuzu postuna bürünmüş kurtlar

Geçtiğimiz hafta yapılan bir operasyonla 34 tane Mossad Ajanı yakalandı. İlgi çeken bir konu olmakla birlikte dünyanın her ülkesinde hemen her gün başka ülkelerin istihbaratları namına çalışan birileri yakalanır. Kimi zaman yakalayan devlet bunu duyurmaz, kimi zamansa bağıra çağıra ilan eder. Bu iletişim stratejisi yakalayan ve yakalanan devletin aralarındaki dönemsel ve tarihi ilişkilere ve ilişkilerin mevcut şartlardaki seyir tonuna göre değişebilir. Devletimiz yakaladığı 34 ajanı fotoğraflarıyla açıkça ilan ederek belli ki bir yerlere bazı mesajlar vermek istedi; gerek içeride gerekse dışarıda.

Yakalanan Mossad Ajanlarının ortak özelliği hepsinin dindar- mütedeyyin insanlar gibi görünmeleriydi. Kocaman sakallı adamlar, başörtülü kadınlar… Tabi bu olay üzerine bir vaveyla koptu. Kopmasa şaşırmamız lazımdı zaten. Zira bu olay ülkemizin uzun yıllardır gündeminde ciddi anlamda yer kaplayan ve son dönemde zorla gündeme sokuşturulmaya çalışılan belli meselelere doğrudan temas ediyor.

Öncelikle konunun on seneyi aşkın süredir ülkemizin en büyük sorunu olma yolunda depar atan ve birinci sıraya yerleşen; mülteci denilerek konumları insanileştirilmeye çalışılan kaçkınlar meselesinde, önemli bir paranoyanın aslında pek de paranoya olmadığını ortaya koyması açısından çok önemli. Yıllardır ülkemize gelen bu milyonların kim olduklarının ne olduklarının bilinmediği yüksek sesle belirli gruplar tarafından dile getiriliyor.

Özellikle Zafer Partisi kurulduktan sonra toplumsal tepkinin siyasi bir zemin bulmasıyla birlikte bu konudaki hassasiyetler alanında dünya çapında bir akademisyen de olan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından doğru propaganda teknikleriyle kitlelere aktarılıyor.

Konuyu milli güvenlik perspektifinden ele alan bu yaklaşım; orta ve uzun vadede ülkemizin bu kaçkınlar eliyle Batı merkezli ülkeler tarafından demografik yapısının bozulması amacıyla bir göç mühendisliği çerçevesinde yaşandığı temeline dayanıyor. Ben de birçok noktada bu anlatıyı kendi içinde ciddi ölçüde tutarlı buluyorum. Milli güvenlik perspektifinden konuyu ele alan bu yaklaşımın altını çizdiği bir diğer nokta da bu kaçkınların ülkemizi silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı açısından bir merkez haline getirdiği ve bu işlerin de dünya genelinde yönetimini yapan istihbarat kurumlarının topraklarımızda cirit attığı yönündeydi.

Geçen hafta yapılan operasyon ve bunun kamuoyuyla paylaşılması; bu tezlerin devlet eliyle kanıtlandığını bizlere göstermiştir. Mevcut iktidarın en hazzetmediği siyasi oluşumlardan birisi olan Zafer Partisi’nin bu tezlerini doğrular şekilde olayı tüm dünyaya ilan etmesinin politik bir faturası olması muhtemeldi. Ancak devletimiz açısından içeride ve dışarıda belirli kesimlere verilmesi gereken diğer mesajlar o kadar önemli olsa gerek ki konunun bu siyasi sonuç tarafını yok saymışlar.

ARABİSTANLI LAWRENCE

Dünya istihbarat tarihinde yaptığı casusluk ve provokatörlük faaliyetleriyle alanında simge bir isim olan meşhur Lawrence hakkında hepimiz az çok bilgi sahibiyizdir. Arapların Osmanlı’ya karşı ayaklanmaları sürecini organize eden ve bu konuda çok da başarılı olan İngiliz Ordusuna mensup bir subay olan John Hume Ross nam-ı diğer Arabistanlı Lawrence casusluk ve ajanlık konusunda önemli bir yere sahiptir. Dönemin Arap aşiretlerini ikili ilişkileriyle Osmanlı’ya karşı ayaklanmaya ve İngilizlerle birlikte hareket etmeye yönlendirmiştir. Hakkında birçok şehir efsanesi vardır ve bölgede başka casusların yaptığı faaliyetleri de kendisine mal ettiği söylenir. Burada esas olan Arabistanlı Lawrence’ın şahsı değil; İngiliz Ordusunun istihbarat biriminin bölgede yüzlerce Lawrence ile başardıklarıdır. Bu başarılar biz Türkler için acı tecrübelere sebep olmuştur ancak kendileri açısından adeta destanlar yazmışlardır.

Arapların bu süreçle beraber önce İngilizler sonra da Amerikalıların bölgedeki ileri karakolları ve refah içinde yaşatarak kaynaklarını kullandıkları birer vaha haline gelmesi hikayesi o günlerde başlamıştır. Bugün Suudi Arabistan’ın dünya çapındaki amiral şirketi olan petrol devi Saudi Aramco’nun hissedarı ABD’dir. Diğer küçük Körfez devletçiklerinin de durumu üç aşağı beş yukarı aynıdır.

1960’lardan itibaren Baas siyasi hareketi yani sosyalist bir Arap milliyetçiliği ideolojisi her seferinde Batı tarafından kafası ezilmiş ve entelektüel hegemonya eliyle de Arap milli kültürü; Lawrence’ların faaliyetleri olan Osmanlı’ya başkaldırıyla başlayan bir hikaye olarak yazılmıştır. Oysa aklı başında ve bilimsel verilere bakan herkes Arapların bir medeniyeti ve ulus kimliği olmadığını; örf – anane – gelenek üçgeninde var olagelmiş bir kavim olduklarını görebilir.

DERVİŞ GEORGE HİKAYESİ

Bu hikayeyi bir yerde okuduktan sonra araştırdığımda sadece bir tane kaynak bulabildim. Birkaç uzmana sordum ancak henüz yanıt alamadım. Alırsam sizlerle paylaşırım. Hikaye birebir doğru olmasa bile esasen geçen hafta yaşanan Mossad Ajanları mevzusunda olanla o kadar benziyor ki doğru olmasa bile benzeri mutlaka yaşanmıştır.

Hikayeye göre 1914 yılı Ağustos ayında Gelibolu yamaçlarındaki köylerden birine bir derviş gelir. Uzun sakalları, yeşil sarığı ve elinde tespihiyle dervişliğine herkes inanır. Kendisini karşılayan halk bu ulvi zat-ı muhtereme hürmette kusur etmez. Köylerine uzun yıllardır gelen ilk ermiş olduğu için çok mutludurlar. Devletin bekası, milletin saadet ve selameti, halife padişahın ömrü için ettiği dualarla gönüllere taht kurar.

Ramazan ayından olunması sebebiyle köylüler bu mübarek günleri dervişin onlarla geçirmesi için ricada bulunurlar ancak derviş onlara kendisinin bu mübarek günleri tespih ve zikirle geçirdiği için yüksek ulu tepelerde bir kulübede olması gerektiğini söyler. Köylüler için dualarına orada devam edecektir. Köylüler dine ve ulemaya olan saygı ve hürmetlerinden ötürü bir şey diyemezler, ona dağlık yerde bir kulübe yapar ve her gün erzak ve su götürürler. 1915 yılı Şubat ayı gelip de Çanakkale Deniz Savaşları başladığında bütün İngiliz gemilerinde yer alan haritalar; 1914 yılı Ramazan ayında o dağlarda kulübede yaşayan Derviş George’un kaleminden çıkmıştır. Kendisi İngiliz Ordusunun İstihbarat Biriminde görevli bir binbaşıdır.

BU FİLMİ ÇOK GÖRDÜK

Bu hikaye bahsettiğim gibi ne derece gerçek bilemiyorum. Ancak Kurtuluş Savaşı yıllarında Konya’da Delibaş Mehmed isyanı Anadolu’yu işgale gelen Yunanlıların, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan Şeyh Said isyanı Kerkük – Musul meselesinde Türk Devletinin elini zayıflatmak isteyen İngilizlerin, 2000’li yıllardaki din soslu malum ajanlık ağı Amerikalıların ülkemizdeki ajanlık ve provokatörlük faaliyetleriydi. Yüzlerce insanımızı devletin silahlarıyla katlettiler.

Saysak sayfalar yetmez, gelecekte olacak olanları öngörelim desek kitaplar yetmez. Bundan mütevellit Türk milleti her daim uyanık olmak zorundadır. Milli güvenlik meselesi hiçbir ideoloji, din, ırk, mezhep, insanlık, hümanizm, çiçek böcek cart curt gibi konulardaki aidiyetlerle ele alınabilecek bir konu değildir. Bu konu sadece rasyonel düşünce ve akılla ele alınması gereken bir konudur zira hatanın bedeli çok ağırdır ve çoğu zaman da geri döndürülemez sonuçlar yaratır.

Paranoya dediğimiz şeylerin yıllar içerisinde nasıl gerçekleştiğine onlarca yıldır şahit oluyoruz; demek ki bazen paranoyak dediklerimizi de dikkate almak iyi olabilir. Son günlerde ABD’yi sarsan Jeffrey Epstein mevzusunun da bir ucunun Mossad’a dayandığı iddialarına da bakınca; septik ve paranoyak olmak en güvenlisi gibi duruyor maalesef.