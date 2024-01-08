Arap milliyetçiliği nedir, nasıl doğmuştur?

Araplar, İslam’dan önce aşiretler halinde dağınık yaşarlardı. Aralarında “ırklarından kaynaklanan” duygusal bağ yoktu. Daha çok “aşirete ait olma” bilinci ön plandaydı.

Araplar, İslamiyet’in doğuşu (620) ile birlikte Hz. Muhammed sayesinde “milliyetçilik” duygusuna kavuştular. Arap milliyetçiliğinin kurucusu, Hz. Muhammed’dir. Arap milliyetçiliği Hz. Muhammed’le başladı ve Hz. Muhammed sayesinde gelişti.

Hz. Muhammed, Araplara, Tanrı’nın Arap toplumunu “seçkin ve üstün olarak nitelediğini” söyledi. Yani Arapları “ırk birliği ve üstünlüğü” duygularında birleştirdi. Arapçayı “Tanrı dili” olarak göstererek “dil birliği ögesini” ön plana çıkardı. Ve nihayet İslam dinini Arap nitelikleri ve gelenekleriyle yoğurarak, İslam’ı Arap’la özdeştirdi. Arap çıkarlarını ön plana aldı. Arapları, “ortak korku” etrafında birleştirdi. Böylece “Arap milliyetçiliği”nin temellerini attı.

İslamiyet’ten önce aşiretler halinde yaşayan ve devlet kurma becerisinden yoksun Araplar, Hz. Muhammed sayesinde bir araya gelerek “soyut bir otorite” altında yaşamaya başladılar.

Arap milliyetçiliği; tarih boyunca, “Arapçanın Kuran dili olması”, “İslam dininin genellikle Arap geleneklerinin ve Arap tarihinin ürünü olması”, “Kuran’ın Araplara inmiş sayılması” ve “Arap fetihlerinin ilk başlarda İslam bayrağı altında Arap halifeleri, Arap komutanları ve Arap askerleriyle başarılmış bulunması” unsurlarıyla beslendi. Bu ögeler sayesinde “Arap benliği”, “Arap bilinci ve birliği” pekişti.

Arap milliyetçiliği, dönem dönem “Türk ve Yahudi düşmanlığı” ile de beslenmiştir.

Türkler; her fırsatta yabani, vahşi, kana susamış, aklen ve fikren yetersiz, hayvana benzer, “Araplara ve İslam uygarlığına felaket getiren millet” olarak tanımlanmıştır.

Yahudilere karşı düşmanlık ise; Mekke ve Medine’de Araplarla iç içe yaşayan Yahudilerin Muhammed’in bütün çabasına rağmen İslamiyet’i kabul etmemelerinden kaynaklanmaktadır.

Hz. Muhammed; Arap milliyetçiliğini yüceltmek için “Arapları sevmeyi İslamiyet’in şartı” haline getirmiştir. Bir hadisinde şöyle der:

“Arapları sevmek, şu üç nedenle şarttır; çünkü ben bir Arap’ım, çünkü Kuran Arapça inmiştir, çünkü cennet sakinleri Arapça konuşur.”

Görüldüğü gibi, iyi bir Müslüman olabilmek için her şeyden önce Hz. Muhammed’e inanmak ve onu sevmek şarttır. Hz. Muhammed’i sevmek ise Arap’ı sevmek demektir. Başka bir ifadeyle, “Arap’ı sevmeyen Müslüman sayılmaz” demektir.

Hz. Muhammed, İslamiyet’i Araplarla özdeştirmek için hadisine şöyle devam etmiştir:

“Arapları sevmek demek, iman sahibi olmak demektir. Ondan nefret etmek, imansız kalmak demektir. Arapları seven, beni seviyor demektir. Kim ki Arap’tan nefret eder, benden nefret ediyor demektir.”

Hz. Muhammed, Arap milliyetçiliğini öyle koruma altına alıyor ki, “Arap’ı küçültmek” ve “Arap’tan nefret etmeyi” şirk koşmakla eşit tutuyor. Bu konuda bıraktığı hadis şöyle:

“Araplara hakaret eden, Arap hakkında kötü konuşan, Arap’ı aşağılayan kişi müşrik sayılır; zira Arapları küçültmek İslam’ı küçültmek demektir.”

Hz. Muhammed’e göre, Arap’ın varlığı tıpkı güneşin varlığı gibi bir şeydir:

“Arapları sevin ve onların yeryüzündeki varlığına destek olun, çünkü onların yaşamı ve varlığı demek İslamiyet bakımından ışık demektir, onların yok olması demek İslam’ın karanlığa dalması demektir.”

Görüldüğü gibi, Hz. Muhammed “Arap’ı sevmeyi İslam’ın şartı haline getirerek” Arap milliyetçiliğine inanılmaz bir destek vermiştir.

İslam, bütün dönemlerde Arapların milliyetçilik duygularını pekiştirirken, Arap olmayan Müslüman toplumları da “ulusal benliklerinden kopararak” Araplaştırmıştır.

Arap olmayan milletler bakımından Müslümanlık demek, bir bakımdan “Araplaşmak” demek olmuştur.

Recep Sanal’dan katkı

“Tanzer bey, yine çok önemli bir konuya değinmişsiniz.

Son 20 yılda diğer devrimlerimiz gibi Harf Devrimimiz de devrildi! Türk kültürü, yeniden Arap ve Acem kültürlerinin saldırısına maruz bırakıldı. Oysa kendi kültürümüze yabancılaşınca nasıl çöktüğümüz tarihimizdeki acı bazı örneklerle de sabittir. Bunu ironik iki örnekle açıklamak gerekirse;

Büyük Selçuklu Devletini kurup yükseltenler Tuğrul, Çağrı, Alpaslan idiler. Devleti batıranlar ise Keyhüsrev, Keykubat, Keykavus oldular.

Osmanlı'yı kurup yükseltenler Ertuğrul, Osman, Orhan idiler. Devleti batıranlar ise Abdülaziz, Abdülmecit, Abdülhamit oldular.

Bir milletin kendi milli kültürünü kaybetmesi, kimliğini ve kişiliğini kaybetmesi demektir. Türkçeyi yaşatmak her Türk için milli bir görevidir. Kendimizi her alanda (bilim, sanat, edebiyat, kültür, ticaret, teknoloji...) öz dilimizle ifadeye özen göstermemiz gerekir. Özellikle şirket adları ve işyeri tabelalarındaki yabancı kelimeleri ayıklamak için başta Belediyeler ile Ticaret ve Sanayi Odalarının samimi gayret göstermesi gerekir.

Türk Dil Kurumu bize işte böyle zamanlarda lâzım?”

YARIN:

*İslam’ın Araplaştırdığı uygarlıklar.

*Anadolu’nun ve Türklerin Araplaştırılması nasıl başladı?