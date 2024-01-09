Şimdi size bir tarihten bir örnek sunacağım.

1920 yılında Topal Molla lakabıyla tanınan bir zat, Afganistan’da tekke kurmuş. Topal Molla’nın müritleri 3 yıl içinde 200 bine ulaşmış.

Müritlerin sayısı 1925’te 300 bini aşan Topal Molla, krala karşı ayaklanma başlatmış.

Bir yıl boyunca Afganistan’da kan gövdeyi götürmüş. O yıllarda Afgan kralı olan Emanullah Han, ülkesini terk etmek zorunda kalmış.

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Emanullah Han ülkesinden ayrılırken Afgan sınırına geldiğinde yanına bir adam sokulmuş ve çok güzel konuştuğu Urduca’sıyla sormuş:

“Beni tanıdın mı? Ben meşhur Topal Molla’yım. Afganistan’daki görevim bitti, İngiltere’ye dönüyorum.”

“Seni tanıdım !” demiş kral.

“Ben senin İngiliz casusu olduğunu biliyordum. Fakat halkıma o kadar çok tesir etmiştin ki, senin casus olduğuna onları bir türlü ikna edemedim ve inandıramadım”

Sarıklı ve sakallı Topal Molla sakalını kesmiş, sarığını atmış, başına silindir şapkasını oturtmuş ve İngiltere yoluna koyulmuş.

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Ülkemizde de her zaman Topal Molla’lar olmuştur.

Kimisi politikacı, kimisi din adamı, kimisi de ilim adamı olarak kendisini tanıtır ve toplumu o göreviyle zehirleyerek birlik ve beraberliği bozar.

Her şeyin bir fitneden ibaret olduğunu ve aslında O’nun zehirli biri, yani bir hain olduğunu anlatırsın, ama ya anlayan çıkmaz, ya kimse anlamak istemez, ya da anlamasalar bile seni hain ilan ederler.

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Sonuçta salt doğruları söylediğin için yalnız kalmana sebep olurlar.

Ama olsun, görevini yerine getirmiş olmanın verdiği huzurlu, onurlu ve mutlu bir yalnızlık, aldatılmaktan ve gerçek bir hain olmaktan her zaman daha değerlidir.

Düşünmek, sorgulamak, eleştirmek ve bunların sonucunda hainlere biat etmemek, çok önem arz etmektedir.

Çünkü Topal Molla’lar, sorgulayıp eleştiren beyinlere üşüşemez.

Sonuç olarak İngiliz ajanına İslami (!) darbe yaptırıldı.

Tarih, ders almayanlar için tekerrürden ibarettir... ( Osmanlıdan bu yana ülkemizde çıkarılmış isyanların arkasında kimlerin olduğuna bakınca bu durum çok daha iyi anlaşılır.)

Bugün ülkemizde yukarıda saydığım gibi, kimisi politikacı, kimisi din adamı, kimisi de ilim adamı olarak kendisini tanıtanve toplumu o göreviyle zehirleyerek birlik ve beraberliği bozanların olabileceğini anlamak çok güç değildir. Biraz akıllı, biraz uyanık, biraz yurtsever olabilirsek görebilir ki ki; Epeyce topal molla var. Kendimizi ve çocuklarımızı bunlara kaptırmayalım.

Not: Topal molla hikayesi alıntıdır.