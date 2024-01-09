İnsanları anlamıyorum

Hocam insanları anlamıyorum. Bu normal mi? Halbuki empati kurabiliyorum onlarla. Yine de nafile bir çaba, karşındakini anlamak. Ne dersin?

Şimdi sen ve karşındaki insan yaşıt olun. İkinizde 40 yaşındasınız. Sen bir sürü deneyim yaşadın. Doğal olarak o da... Sen sevdin birini. Seni aldattı. Üzüldün, kızdın, tepindin. Yasını çekmedin. Başka ilişkilerle onu unutmaya çalıştın. Belki de herkesi sen aldatmaya başladın. O birini sevdi. Sevdiği erken yaşta öldü. Yaşayacakları vardı. Kendini inzivaya çekti. Acıları ile konuştu. Atlattı konuyu. İşte tam bu an karşılaştınız. Aynı olgunluk seviyesinde değilsiniz ki. Nasıl birbirinizi anlayacaksınız? Sen hırçınsın o durgun. Anlamak konusu burada çıkmaza giriyor işte. Sen beklentilerinle onu anlamaya çalışıyorsun. O ise anlamayı geçeli çok olmuş. O senin yarın ölebileceğini düşünüyor. Seni, hayatı, yaşayacaklarını yarın bitecekmiş gibi yaşıyor. Onun için senin ona karşı bir sorumluluğun yok. Anın tadını çıkaran, yarına garanti vermeyen bir havası var. Senin uyulması gereken kuralların, karşındaki bazı davranışları sergilemezse onu suçlamaya yakın bir halin var. Bilmem, örnek senin için açıklayıcı oldu mu?

Oldu, oldu da keşke beklentisi olmayan ben olsaydım. Örnek ağrıma gitti.

Ağrına gideni hazmetmezsen, o onda takılı kalırsın. Bence sen gel teslim ol; hayata, insanlara, karşına çıkan olaylara. Teslim olmak sen de yenilmişlik hissi yaratmasın. Sen savaşı bırak. Bu yaşadığımızı bir oyun olarak düşün. Duygularını hafiflet. Beklediğin şeyler olmayınca kızma, tebessüm et. Beklediğin şeyler olunca sırıtma yine tebessüm et. Bunları yapabilir misin?

Tebessüm etmeyi mi? Hiç değilse denerim. Aslında sanki bu anlattıkların esas konunun girişi gibi geldi bana. Sen beni başka bir farkındalığa hazırlıyorsun.

Gözünden de hiç bir şey kaçmıyor. Ama yanıldığın bir konu o farkındalığın bir tane olması.

Yandık desene.

'Keşke seni gerçekten yakabilsem. Orada biraz pişsen.' diyeceğim ağrına gider diye çekiniyorum.

Dedin ama. Neyse, hazırım. Can kulağıyla dinliyorum.

Toplumlarda hastalıklı bir sevgi tanımı var. Sahip olmakla sevmeyi birbirine karıştırıyor, insanlar. Gerçek sevgi serçe ile senin aranda yaşanan. Gelince içine bir sıcaklığın dolduğu, ona; 'Nerelerdeydin, kaç gündür ortada yoksun?' demediğin gibi bir şey sevgi...

Hocam ben bunu yapamam. Merak ederim yani.

Neyi? Seni aldatıp, aldatmadığını mı?

Beni utandırıyorsun. Yani merak ederim onu. İyi mi değil mi? Bu yanlış mı?

Değil, elbette. Ama sadece merakta kaldığında. Doğru yoldasın. Sadece merak ettin. Ona sorduğun soruların özünde merak olmalı. Onu suçlama, eleştirme, yargılama olmamalı.

Hı şimdi anladım.

Öteki türlü ona bir taciz hissi verirsin. O da bu hissi duymayacağı başka bir ilişki aramaya başlar.

'Aldatılmak senin suçun mu?' dedin bana, satır arasında.

Yok sadece kendi yüzde 50'lik suçunu al, kabul et dedim.

Vay anasını. 'Her yaşadığımız bizim yaratımımız.' derdin de sana inanmazdım. Peki benim bu 'İnsanları anlamak istemem' ne olacak?

Anlamak, beklenti gibi bir şey. Hareketli değilsin o anda. Yolunda değilsin. Kopyaladığın anlama serüvenine devam ediyorsun. Halbuki çok geliştirdin kendini. Şimdi farkındalığını insanları ve olayları tanımaya çevirmelisin. Sen neden hoşlandığını biliyorsun. Senin anlamadığın şey senin bu hoşlandığından karşındaki insanın neden hoşlanmadığı. İnsanların özgür seçimlerine izin vermelisin. Biriyle beraberken madem onunla 'Biz' olmak istiyorsun. Beraber yapmaktan hoşlandığınız şeyleri bulun. Ve yaşadığın şeylerin içindeki en komik şeyi bulmaya çalış. Bul onu ve gülümse. Sen şimdilerde onun yaptığı ve seni en çok kızdıran şeyi bulmaya odaklısın. Bilmem anlatabildim mi? Beni anlıyor musun?

Ya bunu her seferinde nasıl yapıyorsun? Bana bir şey öğretiyorsun. Ben bana kızıyor musun, seviyor musun anlamıyorum? Ama yine de gülümsüyorum.

Bu anlattıklarımı kısa bir süre sonra yaşadığın bir şeyle anlayacaksın zaten. Ve içinden 'Haa, bunu demek istemişti' diyeceksin. Ama ben orada olamayacağım. Sana bir soru sorayım; senin için samimiyet nedir?

Samimiyet bence kendin gibi olmak.

Güzel bir tanım. Peki bu soruya zamanı eklesek. Yani hangi yıldaki kendin gibi olmak?

Bugün tabi...

Peki bugün bir şey öğrendin. Ve kendini bir konuda yenilemeye karar verdin. Bunu da karşındakine söylemedin. Artık başka bir samimiyete mi geçmiş oluyorsun?

Ooo... Şimdi anladım, neden insanları anlamadığımı. Bu son söylediğin konuyu toparladı bende. Sence benim içimde neden bir ürperti oldu. Yanlış anlama, rahatsız değilim. Kendimi yalnız ama iyi hissediyorum. Sanırım sen de bende bu hissin uyanmasını bekliyordun değil mi?

Olabilir. Senden bir şey isteyeceğim. O boşalan yer var ya. Oraya sevgi hissini koy yavaş yavaş. Her şey daha güzel olacak sonrasında.

Anladım. Teşekkür ediyorum ve de seni seviyorum. Yok öyle değil yaa... Yöntemlerini falan işte. Sen anladın beni...

Anladım, sanırım. İyi bak kendine...

Sağ ol. Bakacağım. Hoşça kal...