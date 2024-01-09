Av. Murat Özveri   ve yeni yapıtı üzerine;  

Mesleğini dürüstçe yapan, hayatın her alanında ve her zaman “kişisel onurunu” koruyan, üretken ve “kimden yana” olduğunu saklamayan insanlara saygı duyarım.

İşte, yukarıdaki tanıma en uygun kişilerden biri Av. Murat Özveri’dir.

Özveri, üretken bir kişilik. “ Türkiye İşçi Hukuku” adlı yeni kitabı iki cilt, 1912 sayfa. İlk baskısı tükenmiş.

Kitabının imza günü aynı zamanda “İş Hukukunda İşçinin İradesi ve İradeyi Sakatlayan Haller” konulu sunumunu izlemek ve kutlamak için düzenlenen toplantıya katıldım.

Murat’la ortak noktamız; “sınıfsal tercihimiz.”

Emekle yaşayan bir ailenin üyesi ve emekle yaşayan bir insan olarak, emeğin dostu bir “bilim insanı” olan değerli kardeşimi dinlerken, çok etkilendim.

1991-95 yılları arasında “Sendikal Eğitim” görevi yapmış bir kişi olarak, O’nun kişiliğinde geleceğe dair umutlandım.

Ne diyordu Murat Özveri?

Öncelikle, “ortak dostlarımız” Şinasi Yeldan, Semra Şıvgın, Ertuğrul Sakaoğlu, Ataman Yengin ve Salih Keskin’i saygı ile anıyor.

Sonra, diyor ki;

“Sözleşme Özgürlüğünün temel koşulu; sözleşen tarafların iradelerini özgürce, hukuki eşitliğin güvencesi altında kullanabilmesidir.

Ne var ki, ülkemizdeki yasal mevzuat, bu güvenceyi sakatlıyor!

“Güçlünün güçsüzü ezme özgürlüğüne” dönüşüyor!

1936’dan beri var olan “İş Yasası” emeğin hakkını araması sürecinde emeğin aleyhine işliyor!

Ancak, işten atıldıktan sonra-gerekli harcı ve savunma bedelini ödeyebilirse- kullanılabiliyor! İşçi ile işveren arasında “ADİL bir sözleşme ve uzlaşma” olanağı olamıyor!

İşçinin rızası İş Hukuku üzerinden değil, “işçiyi çaresiz bırakma ve baskılama” üzerinden oluyor!

Bir dönem iş davalarında işçinin “HARÇ” yatırma muafiyeti sağlansa da, 12 Eylül 1980 Darbesi sonrası yasa yürürlükten kaldırılıyor ve fiilen “köle yasası” hayata geçiyor!”

Anayasa’da “Sendikalaşma hakkı” var!

Ama, bu Anayasal hakkı kullanmak isteyen işçiler, işten atılıyor, açlıkla terbiye ediliyor!

Siyasi iktidarlar ve Yargı, “Anayasaya aykırı” bu durum karşısında adaleti sağlamaktan yana olamıyor!

Bugün, emekçilerin yüzde 86’sı bu Anayasal hakkını fiilen kullanamıyor!

Bu günahta, Sendikaların da büyük payı var!

“Ücret sendikacılığı” ile sınırlı kalan sendikacılık, emeğin “sınıf bilinci” kazanması için gerekli ve yeterli eğitim hizmetini yapmıyor ya da yapamıyor!

Asgari Ücret belirleme sürecinde emeğin ve sendikaların “etkinliği” var mı?

Hayat pahalılığı, enflasyon karşısında emek kesimi “sürekli yoksullaşıyor.”

İşçi sınıfı ve ailesi, “sağlıklı ve dengeli beslenme” başta olmak üzere, her türlü “insani yaşam” koşullarından yoksun kalıyor.

Çocukları, ülkenin geleceği adına ciddi bir eğitim olanağından yoksun kalıyor! Yoksulluk çocuklarına da yansıyor!

Nice zeki, yetenekli çocuğumuz “üretken birer insan” olarak yaşadığı ülkeye hizmetten yoksun kalıyor!

Siyasetin kirli-sömürücü yüzü, işsizlik ve yoksullukla toplumu terbiye ediyor ve “zincirsiz kölelik” böyle oluşuyor.

Bu ülkenin “aydınlık insanlarına” insanca bir görev düşüyor;

Yaşadığınız ülkede insanca ve güven içinde yaşamak istiyorsanız, yaşamın her alanında yanlışlara ve İNSAN HAKSIZLIKLARINA karşı olmalısınız.

Bu bilinç içinde görevini yapan değerli kardeşim Av. Murat Özveri’yi kutluyor, saygı ile selamlıyorum.