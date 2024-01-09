İslam’ın Araplaştırdığı uygarlıklar

Türkler, nasıl

Araplaştırıldı? (6)

Araplaştırma; Arap olmayan bir bölgede Arap olmayan nüfusa Arap dilinin, Arap kültürünün ve Arap kimliğinin kademeli olarak benimsetilmesidir.

İslamiyet’in 620 yılında Arap Yarımadası’nda ortaya çıkıp dünyaya yayılmaya başlaması, aynı zamanda İslam’ın girdiği ülkelerde “Araplaştırma” sürecini de beraberinde getirmiştir. Müslümanlığı kabul eden toplumlar, ister istemez Arap kültürünün etkisiyle asimile olmuşlar, öz benliklerinden uzaklaşarak Araplaşmışlardır. Bir yerde Arap Yarımadası dışına yayılan şey, “İslam” değil “Araplık” olmuştur. Bunun böyle olmasını da, bizzat Hz. Muhammed istemiştir. “Kuran’ın Arapça kalması halinde kutsal niteliğini koruyacağını”, “ideal değerlere ancak Araplık bilinciyle kavuşulabileceğini” söylemiştir. Böylece “İslam Ümmeti” denilen şey, “Araplık bilincine sahip toplum” anlamına gelmektedir. Bir başka ifadeyle, İslam’ı kabul eden her toplum, İslam’ın “Arap” niteliği nedeniyle “Araplık” ruhunu alır ve “Araplık” bilincine saplanır. Yüzyıllarca Arapça ve Arap gelenekleri, “İslam’ın şartı” olarak kabul ettirilmeye çalışılmıştır. Böylece Müslüman olmak için “Arap kültürünü benimsemek” şart koşulmuştur.

İslamiyet’in adı kullanılarak geniş bir coğrafyada “Arap hegemonyası” kurulmuştur. Bu hegemonya, zamanla “Arap kültür emperyalizmine” dönüşmüştür.

Araplaşmada en büyük etken; hiç kuşkusuz “din”, “dil” ve Hz. Muhammed’in Arapları kutsayan sözleri olmuştur. Arapçanın “Tanrı dili” olarak ilan edilmesi, Arapları sevmenin “İslam’ın şartı” olarak gösterilmesi, Arap kültür emperyalizminin eğitimsiz geniş kitleleri etkilemesinin önünü açmıştır.

İslamiyet’i kabul edip de Arap kültür emperyalizminin etkisinde kalmayan, kısmen veya tamamen Araplaşmayan ülke hemen hemen yok gibidir.

Bugün köken olarak halkı gerçek anlamda Arap olan 8 ülke vardır: Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt.

Oysa 22 Mart 1945 yılında Kahire’de kurulan Arap Birliği’nin bugünkü üye sayısı 22’dir. Diğer 14’ü, İslamiyet’in asimile ederek Araplaştırdığı ülkelerdir. Örneğin; Irak, Suriye, Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, Libya, Lübnan, Komorlar, Filistin, Cibuti, Moritanya, Somali ve Sudan “sonradan Araplaşan” ülkelere tipik örnektir. Buralar, “İslamiyet’in Araplaştırdığı” ülkelerdir.

Görüldüğü gibi, gerçekte Afrika’da hiçbir Arap ülkesi yoktur. Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas gibi ülkeler; Arap kökenli olmadıkları halde İslam’ın etkisiyle “Arapçayı ve Araplığı kabul ederek Araplaşmış” ülkelerdir.

Bugün Araplaşan ülkelerin bazılarının dünlerine değinelim:

*Iraklılar; Sümerlerin, Akadların, Babillerin, Asurların torunlarıydı, Araplaştı…

*Mısırlılar; Antik Mısır medeniyetinin mirasçılarıdır, Araplaştı…

*Tunus’ta yaşayanlar; Kartacalı Anibal’ın torunlarıdır, Araplaştılar…

*Cezayirliler, Libyalılar, Faslılar; Tuareg ya da Berberidir, Araplaştılar…

*Suriyeliler; Süryani’dir, Süryanilerin kökeni de Asurlara dayanır, Araplaştılar…

*Lübnanlılar; tarihin gördüğü en iyi denizciler olan Fenikelilerin torunlarıdır, Araplaştılar…

Liste böyle uzayıp gidiyor… Sonuç olarak, Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği İslam dini sayesinde Arap kültürü de etkin bir şekilde yayılmış, Arap kökenli olmayan toplumlar, Müslümanlaşma süreci içinde kısmen ya da tümüyle Araplaşmışlardır.

Türkler, bu kapsamda “kısmen Araplaşanlar” arasında gösterilebilir.

Anadolu’nun ve Türklerin Araplaştırılması nasıl başladı?

Türklerin Araplaştırılması, Arapların Türkleri Orta Asya önlerinde “kılıç zoruyla Müslümanlaştırmasıyla” başlar.

Araplar, Hz. Muhammed’in ölümünden (8 Haziran 632) sonra İslam’ı yayma adına “ kadın, köle, mal ve toprak” talanına başladı. Önce Irak ve İran’a, oradan da İpekyolu güzergâhında bulunan çok dinli, çok kültürlü bir coğrafya olan “Türklerin yurduna” yöneldiler. 670-750 yılları arasında Orta Asya’daki Türk yurtlarını yağmaladılar. Yüzbinlerce Türkü katlettiler. Kadınları ve kızları cariye olarak kullandılar. Çocukları esir pazarlarında sattılar. Türkleri Yecüc-Mecüc (bir çeşit fitne) ilan ettiler.

Türklerin 670-750 yılları arasındaki tarihi “kapalı kutu” gibidir. İslam tarihçileri bu kutuyu asla açmazlar. Çünkü Türk tarihinin en acı hatıraları bu dönemde yaşanmıştır.

670 yılında başlayan Arap zulmü yüzünden bazı Türk boyları başka dinleri seçti. Örneğin Peçenekler Hıristiyan oldu. Uygurlar Mani dinini seçti. Bir kısım Uygur Türkü Budizm’i tercih etti. Halen Yakutya Türkleri Budist’tir. Hazar Türkleri ise 860 yılında Museviliği kabul ettiler. Türk boylarının büyük kısmı ise silah zoruyla Müslüman oldular. 934 yılında da Karahanlı Devlet Başkanı Satuk Buğra Han’ın kendi çıkarı için Müslümanlığı kabul etmesiyle, resmen İslam dünyası içinde yerlerini aldılar. Türklerin İslam’la ve Arap kültürüyle tanışması böylesine sancılı oldu.

Türklerin Araplaştırılmasında en büyük etken, diğer uygarlıkların Araplaştırılmasında da olduğu gibi, “din” ve “dil” olmuştur. Yani “Müslümanlık” ve “Arapça”…

Osmanlı döneminde; Araplık “Şerefli kavim” diye yüceltildi, çocuklara Türkçe ad yerine Arapça adlar verildi, Türklük aşağılandı, Arap kıyafetleri “sünnet” denilerek giyildi, Arapça “kutsal dil” olarak kabul edildi. Bu yöntemle toplum gittikçe Araplaştırıldı.

Araplaşmaya karşı direnç noktaları ortaya çıkmadı mı? Çıktı… Örneğin Kaşgarlı Mahmut, Araplara Türkçe öğretmek için “Divan-ı Lügat’it-Türk” adlı eserini yazdı (1072-1074), Karamanoğlu Mehmet Bey de, Araplaşma ve Farslaşmayı durdurabilmek için Türkçeyi “resmi dil” ilan etti (13 Mayıs 1277), ancak bu çabalar Türklerin Araplaştırılmasını engelleyemedi.

Özellikle Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde (1029-1157), batıdaki “kral-kilise” ortaklığı benzeri, “sultan-halife” ortaklığı kuruldu. Bu ortaklığın özünde, geniş coğrafyanın kolay yönetilmesi için halkın Araplaştırılması vardı. Araplaştırma çalışmaları, bazı bölgelerde baskı ve zulümle, bazı bölgelerde ise “çıkar karşılığı” devam ettirildi.

YARIN:

*Yavuz Sultan Selim’in 1517’de halife olması, Türklerin Araplaştırılmasını nasıl hızlandırdı?

*Araplaştırmanın, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına etkileri.