AKP iktidarı baskısı altında Çalışan Gazeteciler Günü!

Bugün 10 Ocak…

Çalışan Gazeteciler Günü…

Gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1962’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür.

4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı Basın Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayınlanışının yıl dönümü. 1961'den beri kutlanılıyor.

Yasa ile kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah gazetelerinin patronları, yasanın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden bir ortak bildiriye imza atarak gazetelerini üç gün kapadıklarını duyurdular.

“Dokuz patron olayı” olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca “Basın” adlı bir gazete yayımladılar. Basın Gazetesi 11 Ocak 1961'de yayına başladı, üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı.

1961-1971 arasında "Çalışan Gazeteciler Bayramı" adıyla, 12 Mart darbesinden sonra "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" olarak anıldı. (EA)

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Peki, çalışan gazeteciler mutlu mu?

Özgür mü?

Baskı görüyor mu?

“Hayır” demeyi çok isterdim…

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) eski Başkanı Turgay Olcayto, konuşmacı olarak katıldığı bir toplantıda önemli mesajlar verdi. Çalışan gazetecilerin durumunu özetledi. Birlikte okuyalım;

YOĞUN BİR BASKI VAR

“Gazeteciler üzerinde 2008 yılında beri başlayan yoğun bir baskı var. Türkiye’de gazetecilerin hapse atılması ayıbı bir türlü bitmiyor. Çağdaş ülkelerde, bir gazetecinin bile hapiste olması problemdir, tartışılır, günlerce konuşulur. Bizde onlarca gazeteci içerde ama kamuoyunun ilgisini çekmiyor. Gazeteciler olarak bizlere haklar hep yukarıdan verilmiş. Kendi çabamızda bir şeyler yapıp hak elde edememişiz. Bir mücadele vererek hak elde etmiş olsaydık o zaman o hak çok değerli olurdu. Hazır verildiği zaman o hakkı çok umursamıyorsunuz bir süre sonra unutuyorsunuz. Bugüne baktığımızda da iktidar ağızlı bir basın var. Tek parti döneminde Türk Basın Birliği’nin istemediği gazeteci, gazetecilik yapamazdı. 1946’da demokrasiye adım attığımızda cemiyetler kuruldu. 1961’de 212 yasa çıktı. 212’li yasa; peşin maaş almayı, tazminat almayı, toplu sözleşme yapılması gibi belirli bir takım güvenceler sağladı. 212 sayılı yasa bugün hala çalışan gazetecilerin en büyük güvencesidir. Bugün gazeteciler arasında büyük bir bölünme var. Dağınıklık var. Ne kadar bölünük olduğumuzu, ne kadar bizi araçsallaşırdıklarıyla görebiliriz.

Bugün gazeteler küçülüyoruz diyerek gazeteci işten çıkartıyor. Güneydoğu’da gazeteciler mesleklerini yaparken çeşitli güçlüklerle karşılaşıyorlar. Örgüt propagandası yapmak, cumhurbaşkanına hakaret etmek suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. Haberler karartılıyor. Haber yasaklanıyor. Haber olarak yazılamayan haberler peşinde koşuyoruz. 10 Ocak, çok kısa bir süre önce sevinçle bayram olarak kutlanan bir gündü. Bugün ise 212’nin çok az kullanıldığı, çeşitli şekillerde yok edildiği bir gün yaşanıyor.”

İKTİDAR BASKISI

TGC eski Başkanı Turgay Olcayto’nun değerlendirmesini yukarıda sizinle paylaştım. Gazetecilerin;

Özgürlükleri kısıtlanıyorken,

Yazdığı yazıdan, yaptığı haberden dolayı hapse atılıyorken,

Sık sık ifade vermeye gidiyorken,

İktidar baskısını hissederken,

böyle bir ortamda 10 Ocak'ın bayram olarak kutlanmasının da bir anlamı kalmadı.

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Basın özgürlüğünün tüm kurumlarda hayat bulduğu, gazetecilerin çalışabildiği, gazetecilerin özgür olduğu günler gelirse, işte o zaman 10 Ocak bayram olarak kutlanabilir.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü değil de ‘ÇALIŞTIRILMAYAN GAZETECİLER GÜNÜ’ demek daha doğru olur.