Bizde herkes muhabirdir, teşekkürler Birol Aratemur !

49 yıllık yarım asılık dev çınar Kocaeli Gazetesi’nde 37 yılı geride bıraktım. Bizim yetiştiriliş tarzımızda, gazete bünyesindeki herkes gazeteci ve muhabirdir. Kentimizin en eski gazetecilerden sayacağımız ve gazetemizin de en eskisi olan Birol Aratemur da (İmparator) sabah bu görüntüyü yakaladığı anda bastı deklanşöre… Harika görüntü ortaya çıktı… İzmit ve Gökkuşağı…