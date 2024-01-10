Yavuz Sultan Selim’in 1517’de halife olması, Türklerin Araplaştırmasını nasıl hızlandırdı?

Türkler, nasıl

Araplaştırıldı? (7)

Anadolu’nun ve Türklerin Araplaştırılması, esas Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılında halifeliği almasıyla başlar. 1512’de tahta geçen Selim, Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını kazanarak Memlüklülerin elinden Abbasi halifeliğini “kılıç zoruyla” aldı.

Ancak Arap dünyası halifeliğin kendilerinden alınmasına şiddetle karşı çıktı ve “Türk halifeye biat etmeme” kararı verdi. Arap’a göre, halifelik makamı Arap ırkından birisine ait olmalıydı. Orta Asya’dan gelmiş bir ırka, yani Türklere geçmemeliydi. Sorunu çözmek ve Arapları Türk halifeye bağlamak için Arapların da kabul edeceği bir orta yol bulundu. Mısır’dan ve Arap dünyasından 2 bin civarında ulema ve molla belirlendi, bunlar İstanbul’a davet edildi, kendilerine para, altın, mal mülk arazi verilerek kalıcı olarak yerleştirildi. Taraflar; “Türk İslamı”nı tamamen terk edilerek “Arap İslamı”na geçiş konusunda anlaştılar. Bu olay, Türklerin Araplaştırılması konusunda en önemli dönüm noktasıdır.

Mısır ve Arap dünyasından getirilen ulema ve mollalar devletin en önemli karar noktalarına yerleştirildi. İmparatorlukta “Türk’üm” veya “Türkmen’im” diyen “Kızılbaş” diye aşağılandı, dışlandı, hatta kafası kesildi. Tarihi kayıtlara göre, bu dönemde Kuyucu Murat Paşa’nın “Türk’üm-Türkmen’in” dedikleri için kafasını kesip kuyulara doldurduğu insan sayısı 158 bindir.

Osmanlı’nın son 350 yılı, ilk 250 yılın aksine Türklere zulümle geçer. Sıkı bir Arap tandanslı mezhepçilik kurulur. 1603 yılına gelindiğinde Türk tekkeleri yasaklanır, yerine Halid-i Nakşi Kürt-i tekkeleri kurulur. Kürtlere sayısız imtiyazlar verilir. 1839 1.Tanzimat Fermanı’na kadar Kürtler askerlikten muaf tutulur. Aynı dönemde Türkler saraydan, ordudan ve mevcut idari yapıdan tasfiye edilir.

Yine aynı dönemde, Türklerin siyasi ve askeri gücünü kırmak için Arap mollaların fetvalarıyla sadece Türklerden oluşan “Serdengeçti Birlikleri” oluşturuldu, Türkler ön saflarda savaştırılarak kırdırıldı.

Bütün bu gelişmeler sonunda, Osmanlı İmparatorluğu’nu kuran asli unsur olan Türkmenler artık tamamen dışlanmış, devlet yönetimi Arapların ve Araplaştırılan Türklerin eline geçmiştir.

Araplaştırmanın, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına etkileri

Halifelik, 1517 yılından 1924 yılına kadar tam 407 yıl Osmanlı hanedanında kaldı.

Yavuz Sultan Selim’den Mehmet Vahdettin’e kadar 28 padişah, aynı zamanda “halifelik” görevini de yürüttü. Yani din ve devlet işleri, tek eldeydi. İşte bu dönem, ister istemez Araplaştırma çalışmalarının en yoğun olduğu dönemdir. Türkler dışlanmış, devlet yönetiminde Mısır ve Arap ülkelerinden getirilen ulema ve mollaların sözü geçer olmuştur. Devlet, mollaların saçma sapan fetvalarıyla yönetilmeye başlamıştır.

Bu dönemde, devlete yönetici ve memur alımlarında, özellikle Mısır El-Ezher Üniversitesi mezunlarına öncelik tanınmıştır. Bunun nedeni açıktır. 970 yılında kurulan El-Ezher, dünyanın en büyük “şeriat eğitimi” veren üniversitesidir. Öğrenciler burada “Araplık bilinci” ve “Arap formasyonu” ile eğitilirdi. Arap’ı “Arap milliyetçisi” haline getiren ne varsa her şey öğrencilerin kafasına dogmatik (inanca dayalı) bilgiler halinde sokulurdu. Böylelikle Osmanlı, son 400 yılında “El-Ezher kafalılar”, yani “Araplaşmış şeriatçı kafalar” tarafından yönetilmiştir.

Sonuçta Osmanlı, 1535’te İtalya’da başlayıp 1850-1860’lara kadar devam eden “Rönesans”ı ıskalamıştır. Yine 1760-1840 yılları arasında Avrupa’da yaşanan “Sanayi Devrimi”ni yakalayamamıştır. Batı; akıl ve bilimle aydınlanmayı yaşarken, Osmanlı “din bağnazlığı”na saplanıp kalmış, önünü göremez olmuştur. Aydınlanmanın önemli bir ögesi olan matbaa bile, bulunuşundan tam 240 yıl sonra 1727’de İbrahim Müteferrika’nın çabalarıyla ülkemize getirtilebilmiştir. Ortaçağ 1453 yılında sona ermiş olmasına rağmen, Osmanlı salt Araplaştırıldığı ve din bağnazlığından kurtulamadığı için yüzyılın sonuna kadar “Ortaçağı yaşamaya” devam etmiştir.

Bu noktada, şu soruları sormakta yarar var:

*“Osmanlı; kurulduğu yıl olan 1299’dan 1683 Viyana Bozgunu’na kadar girdiği bütün savaşları kazanmasına rağmen, acaba neden daha sonra girdiği bütün savaşları kaybetti? 1683 Viyana Bozgunu’ndan 1922 Sakarya Savaşı’na kadar girdiği savaşları neden kazanamadı?”

*“Acaba halifelik ve sonrasında Türk düşmanlığı yürütülmeseydi, devlet Arap tipi mezhepçi politikalara teslim edilmeseydi, koskoca bir imparatorluk batar mıydı?”

*”Mevlanaların, Yunus Emrelerin, Hacı Bektaşilerin, Seyit Gazilerin, Ahmet Yesevilerin, Osmanlı’yı kuran Şeyh Edibalilerin, Akşemseddinlerin İslam’ı İslam değil miydi de; İslam’ı Ebu Suudlara teslim edip toplumu Araplaştırdık ve koskoca bir imparatorluğun yıkılmasını hazırladık?”

*”Neden binlerce yıllık tarihe sahip Türk milleti ‘Arap sevici’ hale getirildi?”

*”Neden Türk milleti ‘Kurtuluş Savaşı’ yapmak zorunda kaldı?”

Bu soruları cevaplarken, dikkat edin, bütün yollar Türklerin tarih boyunca benliklerinden uzaklaştırılıp Araplaştırılmalarında yatar. Türkler, “iyi bir Müslüman olabilmek için” Araplaştılar ve Türklüklerini unuttular.

Osmanlı’nın yıkılıp dağılmasında iki önemli etken vardır:

Bir; Batı’nın “ekonomik” emperyalizmi.

İki; Arap’ın “kültür” emperyalizmi.

YARIN:

Atatürk olmasaydı, Türkiye bugün tam bir Arap ülkesiydi.