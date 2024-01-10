KOÜ’lü sağlıkçıların kurduğu Grup Triküspit çok sempatik

Sanatla uğraşmak güzel bir duygu…Mesleği sanatçı olanlardan ziyade, mesleği sanatçı olmayıp da sanatçılığı hobi olarak yapanlar her daim daha fazla sempati kazanmıştır. Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2022’de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Uzman Diyabet Hemşiresi Yeliz Erdem Demirhan, “YILIN SAĞLIKÇISI” seçilmişti. Yeliz Hanım, DORUKTAKİLER 2023’te de Büyük Jüride yer aldı. Oy kullanma sonrasında Yeliz Hanım ile ayaküstü biraz sohbet ettik. Projelerinden bahsetti.

Yeliz Hanım, KOÜ Kardiyoloji Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Ertan Ural ve Hematoloji Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Mehtap ile birlikte Grup Triküspit adında bir grup kurduklarını söyledi.

4’NCÜ KİŞİ EKLENDİ

15 Aralık 2016 tarihinde faaliyetlerine başlayan grup, üç üyeden oluştuğu için gruba “Grup Triküspit” adı verilmiş. Diyetisyen Uğur Öğüt, 2018 yılında gruba katılmış. Grubun adı olarak konan Triküspit; kalpte kanın sağ kulakçıktan sağ karıncığa geçişini kontrol eden üç yapraklı bir kapak anlamına geliyormuş.

İLK STÜDYO KAYDI

Solistliğini Yeliz Erdem Demirhan’ın yaptığı grupta; Özgür Mehtap keman, Uğur Öğüt gitar ve bağlama, Ertan Ural ise ritim sazları çalmakta. Grup üyeleri; Türk Halk, Türk Sanat, Özgün ve Latin müzik gibi farklı müzikal alanlardan gelmekle birlikte, bir arada Türkçe Pop ağırlıklı müzikler seslendiriyorlar. Grup, özel etkinlikler ve organizasyonlarda sahne alıyor. İlk stüdyo kayıtlarını 2022 yılında gerçekleştirdiler. Sağlıkçılar tarafından kurulan Grup Triküspit, her gittiği programda büyük ilgi görüyor.

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Sohbetimizden sonra Yeliz Hanım, şimdiye kadar katıldıkları programlarla ilgili bana video attı. İzledim. Kocaeli Üniversitesi’nde verdikleri program muhteşemde. Yeliz Hanım’ın söylediği İzmir Marşı, tüyleri diken diken etti, salon ayakta alkışladı. Yeliz Hanım’ın sahne performansı, profesyonel sanatçılara taş çıkarttı.

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Yeliz Erdem Demirhan, Uğur Öğüt, Ertan Ural ve Özgür Mehtap’tan oluşan Grup Triküspit üyelerinin tamamı sağlıkçı. Çok güzel bir grup kurmuşlar. Kendilerince hem eğleniyorlar, hem de eğlendiriyorlar. Grup Triküspit’in üyelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Grup Triküspit üyeleri (soldan sağa); Yeliz Erdem Demirhan, Uğur Öğüt, Ertan Ural, Özgür Mehtap’tan oluşan Grup Triküspit üyeleri, Kocaeli Sağlık Çalışanları Sosyal Tesisinin açılış programına katılmışlardı.

Grup Triküspit üyelerin 1 Aralık 2019 yılındaki konser afişi.

Grup arşivinden, provadan bir enstantane-2019

Grubun solistliğini yapan Uzman Diyabet Hemşiresi Yeliz Erdem Demirhan, başarılı bir performans sergiliyor.

Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2022’de ‘yılın sağlıkçısı’ seçilen Uzman Diyabet Hemşiresi Yeliz Erdem Demirhan, bu yıl jüri üyesiydi. Gazetemiz genel müdürü Erkan Ünal, yazarımız Mustafa Küpçü ile birlikte Yeliz Hanım ile hatıra fotoğrafı çektirmiştik.

GRUP TRİKÜSPİT ÜYELERİNİ TANIYALIM:

Prof. Dr. Ertan URAL

Görev Yeri: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi

İlgi Alanı: Müzik

Prof. Dr. Özgür MEHTAP

Görev Yeri: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi

İlgi Alanı: Müzik

Hemşire Yeliz E.DEMİRHAN

Görev Yeri: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi

İlgi Alanı: Müzik

Diyetisyen Uğur ÖĞÜT

Görev Yeri: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi

İlgi Alanı: Müzik

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