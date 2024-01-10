EMEKLİNİN DRAMI

İktidarın neredeyse sadaka dağıtma törenine döndürdüğü emekli maaşları ile ilgili yayınları yüreğim burkularak izliyorum.

Bir kilo etin 500, 220 gram ekmeğin 10 liraya kadar satıldığı dönemde, 5 bin TL’lik ikramiyenin zorlu macerası içimizi yakmıştı.

Şimdi sahnelerde hangi rakam açıklanırsa açıklansın, kimsenin yeterli görmediği, Bağkur ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı emeklilerin zamanla yarıştırılan dramını izliyoruz.

Dramın aktörleri; yaşlılıklarında rahat edebilmek için bu kurumların istediği primleri çalışırken tıkır tıkır ödeyen insanlar.

Onlar şimdi Devlet kapısında bekleyen dilenciye döndüler.

ÖRGÜTSÜZLÜĞÜN BEDELİ

Bu serüveni izlerken, yönetici olduğum bazı kurumlarda, yıllık maaş zamlarının görüşüldüğü günler aklıma geldi.

Çalıştığım yerler hep yönetim kurulları ile yönetiliyordu. Ve de çalışan arkadaşlar ben dahil hiçbirimiz bir sendikaya bağlı değildik.

Çalışanların haklarını savunmak bana düşüyordu. Bu sistemle yürütülen kurumların yönetim kurullarına siyasi kadrolardan temsilciler geliyorsa, işimiz daha güç oluyor, hatta kendimizi pazarlıklar sırasında aşağılanmış gibi hissediyorduk. Nedenine gelince, zam müzakereleri eli sıkılığıyla ünlenen bir beyaz eşya mağazası sahibine devrediliyordu. O da yükseköğrenim görmüş, mesleğinde başarılı, yaptığı iş yaratıcılığa bağlı olan çalışanları kendi mağazasındaki ilkokul mezunu tezgâhtarlarla bir tutuyordu.

Patronların egemen oldukları yönetimlerde sıkıntı başkaydı. Zamma karar verecekler, tuzları çok kuru olduğu için meseleyi uzatıp duruyorlardı. Ocak ayında verilmesi gereken zammın ta Mart ayı sonlarına kadar sarktığı oluyordu. Ve her toplantıda gündemin 1. maddesi olarak koymaktan yorulurken, görüşmelerde bu madde atlanıyor, sıkıcı toplantının son maddesi olarak hafiften dokunularak geçiliyordu.

Bunun sebebi neydi?

Çalışanların bir örgüte bağlı olmamaları… Patronların karşısında yasalara göre haklarını aratan bir güç yoktu. Çalışanların büyük umutla bekledikleri, yaşam düzeylerini biraz daha yükseltebilecekleri maaş artışlarına karar vermek, kendi günlük ortamlarındaki havalarına ve de keyiflerine bırakılıyordu.

Bu durum gerçekten çalışanlar için her zaman gergin bir bekleyişin sürüklediği üzüntü oluyordu. Yönetici olarak kendimin de içinde olduğum sıkıntıyı yöneticilere aktardığımda aldığım yanıt şu oluyordu. “Nasılsa olacak, kaç ay geçmişse farkları da toptan alacaksınız, ne var bu durumda”.

Oysa zam yapılacak ay belliydi. Daha öncesinden bir çalışma yapılıp, her şeyi zamanında gerçekleştirmek, çalışanların hem hakkıydı, hem de onlara karşı duyulması gereken sorumluluk…

Çalışma hayatımda bu sıkıntıları zam dönemindeki kiracıların durumuna benzetirim. Hele pazarlığı hiç sevmeyen bir insan olarak! Ancak yönetici sorumluluğu bu sıkıntıya katlanmayı gerektiriyor.

UMUTLAR TÜKENİNCE

Devlet düzeninin tıkır tıkır işlediği yerlerde bu durum hiç sorun olmaz. Çalışanlar örgütlenmişlerse ve devletin esnetilmeyen yasal kuralları uygulanıyorsa bu tür sorunlar gündeme gelmez.

Son yıllarda örgütsüz çalışanların maaş zamları ile ilgili sorunları, başıma gelen ve sıkıntısını hala içinden atamadığım zam maceralarına benzetiyorum.

Ocak ayı neredeyse yarılandı. Hala emeklilere, dul ve yetimlere ne kadar zam yapılacağı belli değil.

Artık TÜİK’in neredeyse hiçbir aklı başındaki kişilerce ciddiye alınmayan zamlarla ilgili enflasyon rakamı açıklandığında iktidar bile bunun çare olmayacağını anladı.

Şimdi yetkililerden şu sözleri duyunca tüylerim ayağa kalkıyor. “Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, bakanlıklarda konu üzerinde çalışılıyor.”

Bu çalışmalar yumurtanın kapıya dayanması ile mi gerçekleşecek? Bakanlığın kadroları niye önceden çok seçenekli hazırlık yapmazlar?

Aldıkları sadaka gibi maaşlarla günlerini tüketen emekliler zaten zor durumda. Bir bardak çay içmek için hesap üstüne hesap yapıyorlar. Alt tarafı bardak çay.

Bu ülke çok zorluklar çekti, sıkıntılar yaşadı. Yine de insanlar umut doluydu. Bu güne kadar hiçbir vatandaşın “yaşam zevkimizi öldürdünüz” dediğine tanık olmamıştım.