2023 İçin;  HESAP LÜTFEN!..   

Ailece bir lokantaya gittiniz, yediniz içtiniz, hesabı istediniz.

Hesapta bir yanlışlık var mı, yok mu diye kontrol etmez misiniz?

Ya ülkeyi yönetme yetkisi alan siyasi irade? Hesap vermeyecek mi?

Neler vadetmiş? Neler yapmış? Neler yapamamış?

Arşivimi açtım, 29 Ekim 2022 tarihli Türkiye Gazetesi’nde tam sayfa haberin başlığı; “2023 Türkiye’nin dönüm noktası olacak.”

Kim diyor?

Sayın Erdoğan, 30 bin davetliye hitap ediyor.

Diyor ki;

“Siyasi istikrarı teminat altına almış, güvenliği sağlamış, demokrasisini kökleştirmiş, insan haklarını sahiplenmiş, ekonomisini büyütmüş, sosyal devlet uygulamalarını yaygınlaştırmış, krizlere ve tehditlere karşı bünyesini güçlendirmiş, akil, adil ve hakim bir güç haline gelmiş bir Türkiye Yüzyılı” diyor!

Devam ediyor; “Gelin, Türkiye Yüzyılı’nı yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim.(.) Gelin, bu yolu kadını-erkeğiyle, genci-yaşlısıyla, her kesimden insanımızla hep beraber yürüyelim. Bu vatan hepimizin vatanı.”

Aynı gazetenin yazarı Fuat Uğur, aynı tarihli yazısında; “2023, Türkiye yüzyılının başlangıcı olacak ve dünyayı da şekillendirecek” diyor ve müjde veriyor; “Karadeniz doğalgazı 2023 yılı başından itibaren evlerimizde” diyor!..

Sayın Erdoğan, 2011 yılı Haziran ayında 2023 yılı için “siyasi ve altyapı hedefleri” ni açıklamıştı.

Ne diyordu?

“ Enflasyon tek haneye düşecek! İşsizlik oranı yüzde 5’lere inecek!

Seçim barajı sıfırlanacak! Hedef 56 milyar turizm geliri! Sağlık çalışanlarına şiddet bitecek! En büyük 10. Ekonomi olacağız! Yoksul nüfus sayısı azalacak! Enerjide dışa bağımlılık bitecek!”

Bu sözlerin hangisi gerçekleşti?

Enflasyon düşürülebildi mi?

“NAS var NAS! Size, bana ne oluyor?” dedikten sonra, yüzde 8.4’a inen “Politika Faizi” nasıl oldu da şimdi yüzde 45’lere fırladı?

NAS ne oldu?

Kapitalist düzen NAS tanır mı?

Peki, “yoksul nüfus azaldı mı?”

Aksine daha da arttı ve “Aileden sorumlu bakanımız” bu artışı marifetmiş gibi açıkladı!

Karadeniz gazını kullanan var mı?

İşsizlik azaldı mı?

Seçim barajı sıfırlandı mı?

Sağlık çalışanlarına şiddet bitti mi?

HİÇBİRİ!

Ama bu gazla “14 Mayıs 2023 seçimleri” yapıldı!

Ve, yıldırım gibi zamlar gelmeye başladı!

Şimdi, Merkez Bankası açıklarını kapatmak için Ortadoğu’da dört dönüyoruz!

Ev kirasını ödeyemeyen ve eşyalarıyla sokağa atılan aile sayısı hızla artıyor!

Ama, ülkemiz “Yolgeçen hanı” oldu!

Büyük boy ilanlarla, “Bastır parayı, al vatandaşlığı” diyoruz!

Dün, Osmanlı’ya-Halifesine ihanet eden, İngiliz casusu Lawrens’le işbirliği yapan hainlerin, “gazeteci katili” torunlarıyla el ele kol kolayız!

Anayasa Mahkemesi kararlarının bile yok sayıldığı, “kapatılsın” seslerinin yükseldiği bir ülkeye başka ülkeler saygı gösterir mi?

Yeni yabancı şirket yatırımları gelir mi?

Üniversitelerimiz “nitelikli insan gücü” yetiştiriyor mu?

Siyasi iktidar, 2023 yılının hesabını verdi mi?

HAYIR!

Ötesini de siz ekleyin…

Toplumun büyük kesimi, hayat pahalılığı altında ezilirken, katmerli ve yeni vergilerle terbiye ediliyoruz!

Bir dernekten bile görev dönemi sonunda “mali hesap” istenirken, ülkeyi yönetenlerden hesap sormayacak mıyız?

Hesap lütfen!