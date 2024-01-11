İzmit’te hak yerini bulacak

Günlerdir tartışılıyordu, İzmit Belediyesine kim belediye başkan adayı gösterilecek diye. Fatma Kaplan Hürriyet daha önceki yıllarda aday olmayacağını dillendiriyordu. Takii CHP Genel Başkanı değişinceye kadar. CHP’nin başına Özgür Özel geçince Fatma başkan çalışmaya ve işine dört elle sarılmaya başladı.

CHP’de adaylık süreci başlayınca Fatma başkanın aday olmayacağını düşünenlerden Hüseyin Erol, Hakan Tanta, Ulaş Yıldız ve Emre Andız aday oldu ve beklemeye başladılar. Sahada çalışan ve koşturan bir tek Hüseyin Erol’u gördük. Epey inandı. Süreçte Fatma Başkan Ankara’ya gediyor ve çeşitli temaslar sağlıyordu. Herkes Fatma Kapan Hürriyet’in tekrar başkan adayı ilan edileceğini düşünmeye başlamıştı.

Ön seçime zamanımız yok diyen CHP Genel Merkezi, İzmit’te ani bir karar alarak İzmit Belediye Başkan adayının ön seçimle belirlenmesine karar verdi. Bu çok geç te olsa, adil ve adaletli bir karar oldu. Şimdi gözler CHP İzmit ilçe merkezinde. Herkes bir an önce sandığa gidilmesini bekliyor. Bu hafta sonuna yetişemezse önümüzdeki hafta mutlaka il yönetimi gözetiminde ve Ankara’dan gelecek temsilci eşliğinde seçim gerçekleşecek. Şimdi 5 aday delege avına çıktı. Sandıktan ne çıkacağını kestirmek güç, sürpriz de çıkabilir. Tabi ibre mevcut Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’ten yana.

Fatma Kaplan Hürriyet, CHP genel merkezi tarafından direk atansaydı, diğer adaylara kendilerine haksızlık yapıldığını söyleyerek seçimde çalışmayacakları aşikardı. Şimdi Fatma Kaplan Hürriyet sandıktan çıkarsa eli daha da güçlenecek. Arası açık olan parti ve partililer adayı için çalışacaktır mutlaka. Diğer adaylara gelince Hüseyin Erol, İzmit Kent Meclisi Başkanlığı sırasında Fatma başkanın gölge adamıydı. Belediyeciliği öğrendi. Sosyal Medyayı iyi kullanıyor. Facebook’ta “Biz İzmitiz” grubunun kurucusu. 100 bine yakın üyesi var ve sevilip destekleniyor. Fakat sanal dünya ile gerçek dünya arasında fark var.

Hakan Tanta’ya gelince tam bir beyefendi. Parti içinde çok çalıştı ve faal. Her daim görev alan isim. Ulaş Yıldız pek tanınmıyor. Sivaslı kökenli bu genç adayı gelecek yıllarda yıldızın daha da parlayacağını düşünüyorum. Emre Andız ise tam bir partili. Genç ve hırslı. İl gençlik kollarında aktif ve seviliyor.

Fatma Başkanla pek arasının iyi olmadığı biliniyor. Fatma başkana inat mı yoksa gerçekten belediye başkanlığı kendini yeterli mi görüp aday oldu bilmiyorum, ama sandıktan kim çıkarsa çıkarsın, bu seçim CHP birleşip tüm güçleriyle İzmit’i tekrar almak isteyecektir ve CHP adayına koşulsuz şartsız destek verecektir. Hadi, CHP’ye hayırlı olsun.