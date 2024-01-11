Atatürk olmasaydı, Türkiye bugün tam bir Arap ülkesiydi

Türkler, nasıl Araplaştırıldı? (8)

Sevgili okurlarım, bugün “Türkler nasıl Araplaştırıldı?” yazı dizisinin sonuna geldik.

Konunun devamı yok mu?

Var…

Araplaştırma, cumhuriyet döneminde de devam etti.

Sadece Mustafa Kemal Atatürk, Araplaştırmanın “Türk kimliği”ni nasıl yok ettiğini gördü, gerekli önlemleri aldı, Araplaştırma çalışmalarının önüne set çekti.

Ancak Atatürk’ün ölümünden sonra, özellikle Türkiye 1945’lerde emperyalizmin kucağına bir kez daha oturduğunda, çok partili sistemle birlikte Araplaştırma kaldığı yerden tam gaz devam etti.

Türklerin Araplaştırılması, bugün pik yapmış durumda.

Şunu unutmayalım:

Eğer tarihimizde Atatürk olmasaydı, bugün biz de “İslam’ın Araplaştırdığı uygarlıklardan biri” olacaktık.

Tıpkı Arap olmadıkları halde Araplaştırılan Irak, Suriye, Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, Libya, Lübnan, Filistin, Cibuti, Moritanya, Somali ve Sudan gibi.

Başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap dünyasının, kurtarıcımız ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’e öfkeleri bundan.

Türkleri de tam anlamıyla Araplaştıracaklardı, ramak kalmıştı, Mustafa Kemal engel oldu.

Atatürk, bunu nasıl başardı?

İki yöntemle.

*Araplaştırma bataklığının kaynağı olan tekke, zaviye, türbe ve tarikatları kapatarak.

*Arap alfabesinden Türk alfabesine geçerek, yani dilimizi millileştirerek.

İki konuya da kısaca değinelim.

*SOSYAL DEVRİM; Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)

Tekke; tarikat şeyhi ve ailesinin barındığı, ibadet ve törenler gibi tarikat etkinliklerinin yapıldığı, şeyhin müritlerinin de kaldığı yapılardır.

Tekke, zaviye, türbe ve tarikatların kapatılması; “toplumu laikleştirme” ve “toplumu Araplaştırma” tehlikesinden kurtarma operasyonlarının en önemli halkalarıdır. Çünkü tarikatlarda “bir dinsel öndere bağlanmak” esastır, bağlananın, yani “mürit” olanın da toplumda “birey” olabilme şansı yoktur.

Atatürk, yeni Türk devletini tarihten ders çıkararak ve modern çağın koşullarını gözeterek kurmuştu. Akıl ve bilim temelli laik, seküler, uygar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, Ortaçağ bağnazlığının kalıntısı tekke, zaviye ve medreselerin yeri yoktu. Tarikatların, Mustafa Kemal’in “yeni bir toplum yaratma” hedefinde işlevi olamazdı.

Atatürk, bu konudaki görüşünü 30 Ağustos 1925’te Kastamonu Türk Ocağı’nda yaptığı konuşmada net olarak şöyle ortaya koymuştu:

“Ölüleri yardıma çağırmak, uygar bir ulus için yüzkarasıdır. Bugün mevcut tarikatların amacı, kendine bağlı olanları, dünya hayatı ile manevi hayatta mutluluğa kavuşturmaktan başka ne olabilir? Bugün ilmin, fennin, tüm kapsamıyla uygarlığın saçtığı ışık önünde filan ya da falan şeyhin yol göstermesiyle maddi ve manevi mutluluk arayacak kadar ilkel insanların Türkiye uygar toplumunda varlığını kesinlikle kabul etmiyorum.

Ey millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en gerçek tarikat medeniyet (uygarlık) tarikatıdır. Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak, insan olmak için yeterlidir.”

Atatürk, aynı konuşmasında, “din adamı olmayanların din adamı kılığında dolaşmalarının” da doğru olmadığını ifade eder.

Gazi Mustafa Kemal, bir gün sonra 31 Ağustos 1925 tarihinde Çankırı’da yaptığı konuşmada da yine aynı konu üzerinde durur:

“Tekkeler kesinlikle kapatılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, her alanda doğru yolu gösterecek güce sahiptir. Hiç birimiz, tekkelerin yol göstermesine muhtaç değiliz. Biz, uygarlıktan, bilimden, fenden güç alıyoruz ve ona göre yürüyoruz. Başka bir şey tanımayız. Doğru yoldan sapmışların amacı, halkı kendinden geçmiş ve abdal yapmaktır. Halbuki halkımız, abdal ve kendinden geçmiş olmamaya karar vermiştir. Bunlar basit bir iş görünür, fakat önemi vardır. Biz dünya ailesi içinde uygarız. Her görüş noktasından uygarlığın gereklerini uygulayacağız.”

Tarikatlar da o dönemde Atatürk’ün kendileriyle ilgili olumsuz görüşünü doğrular davranışlarda bulunuyorlardı. Yeni rejime ve başlatılan devrimlere karşı çıkan kesimin adeta “simgesi” haline gelmişlerdi.

1925 başlarında patlak veren “Şeyh Sait İsyanı” da tekke ve zaviyelerin kapatılma sürecini hızlandırdı. Kürt ve Zaza aşiretlerinin destek verdiği bu isyan, Türkiye Cumhuriyeti ve onun devrimlerine karşı “hilafeti geri getirmek” amacıyla yapılmıştı. İsyan devam ederken 4 Mart 1925’te “Takrir-i Sükûn Kanunu” çıkarıldı ve “İstiklal Mahkemeleri” kuruldu. Daha önce de, 25 Şubat 1925’te “Hıyaneti Vataniye Kanunu”nun 1.maddesine “dini siyasete alet edenlerin vatan haini sayılacakları” hükmü eklenmişti. İsyan bastırıldı, isyancılar yargılanıp cezalandırıldı.

“Şeyh Sait İsyanı” sonrası yargılamalarda, tekkelerin “çağdaş Cumhuriyet” için tehdit oldukları anlaşıldı. Doğu İstiklal Mahkemesi, tekke ve zaviyelerin “birer kötülük ve fesat ocağı” oldukları gerekçesiyle, bölgesindeki tüm tekke ve zaviyelerin kapatılmasına karar verdi.

Ankara İstiklal Mahkemesi ise hükümete, ülke genelindeki tüm tekke ve zaviyelerin kapatılmasını önerdi.

30 Kasım 1925’te 677 sayılı “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlıklarla Bir Takım Unvanların Yasaklanmasına İlişkin” kanun çıkarıldı, kanun 13 Aralık 1925’te yürürlüğe girdi.

Bu kanunla “cami ve mescitler” dışındaki tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Tarikatlar ile şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, muskacılık gibi eylem, unvan ve sıfatların kullanılması, bunlara ait hizmetlerin yapılması, bu unvanlarla ilgili elbise giyilmesi yasaklandı.

Bu yasak kapsamında 773 tekke ve 905 türbe kapatıldı, binaları “eğitim kurumu” olarak kullanılmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi.

Bütün bunlar yapılırken tarihe, kültüre ve insana saygılı davranıldı. Kapatılan kurumlardaki tarihi, kültürel ve dinsel eserler korundu. Uygun binalar; okula, camiye, müzeye dönüştürüldü. Örneğin Konya’daki Mevlana Tekkesi “müze” haline getirildi.

Kapatılan tekke, zaviye ve türbelerdeki şeyhler ve türbedarlar mağdur edilmedi, ölünceye kadar tekkelerinde kalmalarına izin verildi, maaş bağlandı veya iş bulunarak çalışmaları sağlandı.

Atatürk, 1927 yılında Ankara’da yaptığı bir konuşmada, tarikatların kapatılması nedenini şöyle açıklar:

“Efendiler! Tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil, bilakis bu gibi yapılar din ve devlet düşmanı oldukları için yasakladık.”

Sonuçta Atatürk; tekke, zaviye ve türbeleri kapatarak Anadolu’daki en büyük bataklığı, “tarikat cemaat bataklığını”, “Türkleri Araplaştırma bataklığını” kurutmayı amaçlamıştı.

KÜLTÜR DEVRİMİ; Arap Alfabesinden Türk Alfabesine Geçiş ve Dilde Millileşme (3 Kasım 1928)

Türkler, 10.Yüzyıl’dan itibaren İslam dini ile birlikte Arap Alfabesini de benimsemişlerdi. İslam dinini isteyerek veya zorla kabul eden her toplum, “Arapça kutsal dil” denilerek “Araplaştırma” işlemine tabi tutuluyordu, Türklerin de bu kıskaçtan kurtulmaları mümkün değildi.

Yüzyıllar boyunca devam eden bu “Araplaştırma” politikası sonucunda, Türkler, kendi dinlerinden, kendi dillerinden, kendi kültürlerinden tamamen uzaklaştırılmış, tipik bir “Arap toplumu” haline dönüştürülmüştü.

Mustafa Kemal önderliğinde kurulan ulus devlet, “Türk toplumunu özüne döndürme” hedefi çerçevesinde, “dil” konusunu öncelikle ele aldı. Toplumun, “Arapçanın boyunduruğundan” kurtarılması, kendi alfabesine kavuşturulması şarttı.

3 Kasım 1928’de yürürlüğe giren kanunla, o güne kadar kullanılan Arap harfleri esaslı “Osmanlı alfabesi” kullanımdan kaldırıldı, Latin harfleri esaslı “Türk alfabesi” kullanıma sokuldu.

Bundan birkaç ay önce de, 20 Mayıs 1928’de, çıkarılan bir yasayla “uluslararası rakamlar” kabul edilmişti.

Okuma yazma oranı çok düşük olduğundan, Türk alfabesine geçme, toplumda sıkıntı yaratmadı. Aksine, yeni alfabede her seste tek harf kullanıldığından, yani okunduğu gibi yazıldığı ve yazıldığı gibi okunduğundan, okuma yazma kolaylığı vardı, bu sayede okur- yazar oranında ciddi artış sağlandı. Alfabe değişikliği, yayıncılık sektörünün de önünü açtı. 1729-1928 yılları arasında 200 yılda 30 bin kadar kitap basılmışken, alfabe değişikliğinden sonraki 16 yılda kitap basımında o sayıya ulaşıldı.

Atatürk’e göre, “milli his” denen duyarlılık, ancak “milli dil” ile gerçekleşebilirdi. Bu nedenle amaç, dilde millileşme ve zenginleşmeydi. Türkçeyi bilim ve kültür dili haline getirmek, düşünsel yaratıcılığı geliştirmek gibi somut adımlar atılması hedeflenmişti.

Mustafa Kemal, “Türk alfabesine geçiş” kararlaştırıldığında, çevresindekilere “Yeni harfleri ne kadar zamanda halka mal ederiz?” diye sormuş, “En erken 5 yılda” cevabını alınca, “Bu iş ya üç ayda yapılır, ya da yapılmaz” demişti. Bu, Atatürk’ün devrimci kararlılığının ve topluma olan güveninin ifadesiydi.

Mustafa Kemal, yasanın çıkmasından sonra, İstanbul Sarayburnu’nda karatahtanın başına geçti, “başöğretmen” olarak “Türk alfabesine” geçişi başlattı.

Dünyada hiçbir lider, 1000 yıldır kullanılan Arap alfabesini üç ayda değiştirme cesareti ve başarısını gösterememiştir.

Atatürk, “Harf Devrimi” konusunda topluma şu mesajları vermiştir:

*“Milleti bilgisizlikten kurtarmak için kendi diline uymayan Arap harflerini bırakıp, Türk harflerini kabul etmekten başka çare yoktur.”

*“Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felâketler içinde ahlâkını, geleneklerini, anılarını, çıkarlarını, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”

*“Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

Türkleri Araplaştırma tehlikesi geçti mi?

Yazımın başında da belirttim, geçmedi.

Tam gaz devam ediyor.

Emperyalistler ve Türkiye’deki işbirlikçileri, Türkleri Araplaştırmak için var güçleriyle çalışıyorlar.

Her geçen gün artan “hilafet” çağırıları, ihtiyacın çok ötesinde Kuran kursu, imam hatip okulu ve ilahiyat fakültesi açılması, normal okullarda dahi bilimsel eğitimden uzaklaşıp dinsel eğitime ağırlık verilmesi, ülkeyi yönetenlerin Arap ve Arapça hayranlıkları, Araplaştırmanın hâlâ devam ettiğini gösteriyor.

“Araplaştırma”, bugün Türkiye’nin en büyük sorunu.

Ama ne yazık ki, Araplar “kutsal ecdat”, Arapça da “kutsal dil” kabul edildiğinden, kırmızı çizgi çekilmiş üzerinde pek durulmuyor.

“Arap kültürü”, topluma “din” olarak sunulmaya devam ediyor.

Toplum, “Arap kültürü” ile aldatılıyor.

Anlatmaya çalıştım.

Dahası, bu yıl içinde çıkacak kitabımda.