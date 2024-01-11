CHP İzmit’te ön seçim DOĞRU bir karar mı?

CHP, diğer partilere benzemiyor.

CHP’de biat kültürü yok.

CHP’de önceki akşam İzmit Belediye Başkanlığı için ön seçim kararı alındı.

Bu karara gelmeden önce sizi 11 yıl önce CHP İzmit’te yapılan ön seçime götürmek istiyorum.

11 yıl önce de buna benzer bir tablo vardı.

11 YIL ÖNCEKİ ÖN SEÇİM

CHP İzmit’te en son ön seçim 27 Ekim 2013 tarihinde yapılmıştı. O seçimde 8 aday adayı var. 8 aday adayı da ön seçim istedi. 8 aday adayı içerisinden Sefa Sirmen, 2 bin 21 oy ile İzmit Belediyesi adayı seçilmişti… Seçim sonrasında birlik ve beraberlik mesajları verilip, Sefa Sirmen’e destek verilmişti.

HÜRRİYET DE ÖN SEÇİME GİRMİŞTİ

O ön seçime Av. Fatma Kaplan Hürriyet de girmişti.

Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya ve Cüneyt Özkürkçügil’in ardından dördüncü olmuştu. Hakan Tanta, Fahri Örengül, Aysun Özcan Erenkaya ve Ertuğrul Akalın’ı geride bırakması dikkat çekmişti.

Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya’yı listeden çıkarırsanız, Fatma Kaplan Hürriyet ikinci olmuştu.

Hürriyet’in ön seçimdeki başarısı, siyasette önünü açtı.

Herkesin dikkatini çekti.

CHP İZMİT ÖN SEÇİM SONUCU

27 Ekim 2013’te işte CHP

İzmit Belediyesi aday

adaylarının olduğu oylar; 1- Sefa Sirmen: 2.021 2- Hikmet Erenkaya: 1.240 3- Cüneyt Özkürkçügil: 692 4- Fatma Kaplan Hürriyet: 309 5- Hakan Tanta: 147 6- Fahri Örengül: 124 7- Aysun Özcan Erenkaya: 46 8- Ertuğrul Akalın: 16

İZMİT’TE 15 YILLIK AKP SALTANATI YIKILDI

Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bu ön seçim sonrasında siyasi basamakları birer birer tırmanmaya başladı. CHP’nin birinci sırasından milletvekili oldu. 2019’daki seçimlerde de 15 yıllık AKP saltanatını yıkarak, CHP’den İzmit Belediye Başkanı seçildi. Tarihi bir başarı elde etti. Ama sonrasında ilçe ve il örgütü ile arasında soğuk rüzgarlar esti.

İLK KONGRESİNDE DELEGE YAZILMADI

Hürriyet’i dışlamak için örgüt, çeşitli hamleler yaptı. Son il kongresinde Kurultay Delegesi yazılmadı. Hürriyet’in Kurultay Delegesi yazılmaması, partide tepkilere neden oldu. Parti içinde büyük bir çekişme yaşandı. Hürriyet’in Kurultay Delegesi yazılmaması, CHP için tarihi bir hataydı. Neden ne olursa olsun, delege yazılmalıydı. Bir belediye başkanının Kurultay Delegesi yazılmaması, diğer partilerin ellerini ovuşturmasına neden oldu.

ADAY ADAYLARI ÖN SEÇİM İSTEDİ

Örgüt ve milletvekilleri, Hürriyet’i Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapmak istiyordu. Hürriyet ise yeniden İzmit’e aday olmak istediğini genel merkeze bildirdi. Diğer adaylar Hüseyin Erol, Hakan Tanta, Emre Andız ve Ulaş Yıldız da ön seçim istedi. Yaşanan çekişmelerden sonra Hürriyet, genel merkez ile görüşerek, İzmit’te ön seçim yapılmasını talep etti. Genel Merkez de İzmit’te ön seçim kararı aldı.

10 BİN ÜYE OY KULLANACAK

Bence CHP’de İzmit’te ön seçim kararı alınması, yerinde bir karar oldu.

Kartlar yeniden karılacak.

Şimdi herkes eşit şartlarda mücadele edecek.

CHP’nin İzmit’te 8 bine yakın üyesi var.

Seçimin kaderini üyeler belirleyecek.

ÖRGÜT, TARAFSIZ OLMALI

CHP İl Başkanı, CHP İzmit İlçe Başkanı ve milletvekilleri ön seçime müdahil olmamalı. Karar tamamen üyelere bırakılmalı.

Üyeler, en doğru karara verecektir.

Ön seçim, CHP İzmit’e hayırlı olsun.