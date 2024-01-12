Geçen haftaki yazımda ev gibi kapalı ortamların havasını etkin şekilde temizleyen 15 süs bitkisini irdelemiştim. Bu haftaki konum, kentin havasını en iyi temizleyen 10 ağaç.

Ağaçlar da yaprakları yoluyla havayı temizlerler. Bu nedenledir ki kentlerdeki parklar, bahçeler ve diğer yeşil alanlar halk sağlığı açısından çok önemlidir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son beş yılda hava kirliliğinin küresel bazda % 8 oranında arttığını belirlemiştir. Bu bağlamda şehirlerin havası giderek kirlenmekte ve günümüzde dünya çapında, milyonlarca insanı etkileyen bir sorun oluşturmaktadır.

Havayı kirleten salınımların %40 kadarı büyük endüstriyel tesislerden kaynaklanırken, geri kalan %60'ı motorlu araç ve uçak gibi yaygın ve hareketli kirlilik' olarak adlandırılan, mücadele edilmesi zor olan unsurlara bağlanmaktadır. Bu bağlamda etkili önlemler almak gerekmektedir.

Hava kirliliği bütün dünyada insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl iki milyondan fazla insanın erken yaşta ölümü, kentlerdeki hava kirliliği nedeniyledir. Avrupa Komisyonu verileri de 2010 yılında Avrupa'da hava kalitesinin yetersizliği yüzünden 420 bin kişinin erken çağda öldüğünü ortaya koymuştur.

Bu açıdan bakıldığında kent ağaçları bir tür sağlık sigortasıdır ve hava kirliliği ile mücadelenin ekonomik bir yoludur. Ancak hiç unutulmamalıdır ki her ağaç türü havayı temizleme konusunda aynı yeteneğe sahip değildir ve onların en iyi şekilde yetişebildikleri toprak ve iklim şartları farklıdır.

Bu nedenledir ki kentsel hava kirliliğini hangi ağaç türlerinin en etkin şekilde azaltabildiği konusunda araştırmalar yapılmış ve aşağıdaki 10 ağaç belirlenmiştir.

1. Çiçekli dişbudak. (Fraxinus ornus.)

2. Ova karaağacı (Ulmus minor)

3. Kara dut (Morus nigra)

4. Adi Dişbudak. (Fraxinus excelsior)

5. Pırnal meşesi (Quercus ilex)

6. Gingko. (Ginkgo biloba)

7. Ova Akçaağacı. (Acer campestre)

8. Adi Alıç (Crataegus monogyna)

9. Çitlembik (Celtis australis)

10.Yaz ıhlamuru (Tilia platyphyllos)

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Yurdumuzda, yaz mevsiminde de havası İzmit'inki kadar kirli kent yok gibidir. Ama ben hem İzmit Belediyesine hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, yeşil alanlar tesis edilirken bu listede yer alanlardan kentimiz iklim ve toprak şartlarına uyumu yüksek ağaç türlerini kullanmalarını önermenin "boşuna" olacağına inanıyorum.

Neden diyeceksiniz ?

Ağaçlar, kök ve yapraklarının işbirliği yoluyla fotosentez yaparak beslenirler. Bunu yaparken havadaki karbondioksiti kullanıp yapraklarından oksijen salarlar. Bu işlevlerinin dışında, bulundukları ortamın havasını kirleten gazları yapraklarının yüzeyinden alarak asimile ederler, toz halinde kirleticileri yapraklarının yüzeyinde tutarak azaltırlar.

Bilimsel açıdan durum bu iken bu iki belediye ağaçların dallarını, zamansız ve yoğun şekilde budama adı altında "doğrayıp" yaprak topluluklarını öyle azaltmaktadır ki onların havayı temizleme ve havadaki karbondioksiti oksijene dönüştürme yetisi adeta kaybolmaktadır. İzmit'in cadde ve sokakları bunun örnekleriyle doludur.

Üstelik bu harika (!) budama yüzünden ağaçların tamamen kuruduğu da görülmektedir.

Yani kentimiz İzmit'te, havayı en etkin şekilde temizleyen ağaçların dikiminin önemi yoktur. Ne demek istediğimi ağaçların kentteki ağaçların haline bakın anlarsınız.

Kaynak:

1. Marta Albè.2016.I 10 migliori alberi anti inquinamento che ‘divorano’ le polveri sottili

2. Marco Dinetti .Il verde urbano e gli alberi in città. Lipu