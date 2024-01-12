YASAL YOLDAN SOYGUN VE ZENGİNLEŞME

Yıl 2005, Türkiye ile bir alakası olmayan John Perkins kitabında anlatıyorToplumun pek anlayamadığı ve farkında olmadığı bir yaşamın içinde emperyalizmin zengini daha da zenginleştirme yönetimini sade bir dille anlatımını John Perkins kitabından alıntı olarak sizlerle paylaşıyorum.

"Kendi otomobilini üretemeyen ülkeye borç verip otobanlar yaptırırız.

Sonra onlara arabalarımızı satarız. Sonra bankalarını satın alırız.

O bankalardan halka ucuz krediler verip daha çok araba almalarını sağlarız.

Böylece verdiğimiz o krediyi arabamızı satarak geri alırız, hem de faiziyle.

O ülkeye dünya bankası ya da kardeş kurumlardan kredi ayarlarız.

Ayarlanan kredi "ASLA" o ülkenin hazinesine gitmez.

O ülkede 'proje' yapan bizim şirketlerimizin kasasına girer.

Enerji santralleri, sanayi alanları, limanlar, dev havayolları yapılır. Aslında insanların işine yaramayan bir yığın beton.

Bizim şirketlerimiz kazanır o ülkedeki birileri de nemalandırılır.

Toplum bu düzenekten hiçbir şey kazanmaz. Ama ülke büyük bir borcun altına sokulmuş olur.

Bu o kadar büyük bir borçtur ki ödenmesi imkansızdır.

Plan böyle işler...

Sonunda ekonomik danışmanlar/tetikçiler olarak gider onlara deriz ki;

"Bize büyük borcunuz var ödeyemiyorsunuz.

O zaman petrolünüzü satın, doğal gazınızı bize verin, askeri üslerimize yer gösterin, askerlerinizi birliklerimize destek olmaları için savaştığımız bölgelere gönderin, Birleşmiş Millletler de bizim için oy verin!

Elektrik su kanalizasyon sistemlerinizi özelleştirin!

Onları Amerikan şirketlerine ya da diğer çok uluslu şirketlere satın..."

Sosyal hizmetleri, teknik sistemleri, eğitim kurumlarını, sağlık kurumlarını hatta adli sistemleri ele geçiririz.

Bu, ikili, üçlü, dörtlü bir darbeler serisidir..." Diye anlatmaktadır.

Uyuyanları uyarmak adına anlamlı ve önemli bir itiraf olduğuna inanıyorum.

Acı ama gerçek budur.