Mustafa Sarıgül’ün Kocaeli’de ne işi var?

Daha önce defalarca yazdım, işte bir kez daha altını çizerek belirtiyorum.

Ben bir kent milliyetçisiyim.

Bu kentin milletvekillerinin, bu kentin belediye başkanlarının bu kentten olmasını isterim.

“Bu kentten” derken, “bu kent doğumlu” değil, “bu kentte yaşayan, işi ve evi bu kentte olan” demek istiyorum.

Bu kentin sevincini, bu kentin üzüntüsünü, bu kentin duygularını paylaşan, bu kentin sorunlarına duyarlı birileri olsun.

Ben böyle düşünürüm ve bu düşüncelerimi her fırsatta dile getiririm, ama çoğu kez “hayal kırıklığı” yaşarım.

Seçim gelir, “ithal adaylar” yine üşüşür Kocaeli’ne.

Kimsenin gıkı çıkmaz.

Yahu filancanın veya falancanın Kocaeli’de ne işi var, diyen olmaz.

Olmaz, çünkü Kocaeli’nin henüz “kent kimliği” yok.

“Nerelisiniz?” diye sorun, “doğduğu” yeri söyler de “doyduğu” yeri söylemez.

“Kent kimliğinin olmaması”, aslında Kocaeli’nin en büyük sorunu, ama kenti yönetenler bu sorunu giderecekleri yerde “kent kimliksizliğini” her geçen gün daha da körüklerler.

Bir başka gün daha ayrıntılı üzerinde dururuz, şimdi güncel konumuza dönelim.

Dünden bugüne “ithal adaylar”…

“İthal aday” konusunda CHP’nin dosyası epey kabarık.

“Vukuatı” epey fazla…

Şöyle geçmiş yıllara bir bakın!

Bu kentli olmayan, bu kentin yolunu dahi bilmeyen kimler kimler milletvekilliğine aday gösterildi.

Onur Kumbaracıbaşı…

Fuat Atalay…

İzzet Çetin…

Cevdet Selvi…

CHP’liler, “yabancı” sever.

İtiraz etmezler.

Bir yabancının kentimizden aday gösterilmesinin “kendilerine hakaret” olduğunu bilmezler.

Seslerini çıkarmayıp, kuzu kuzu kabullenirler.

Hatırlıyorum…

Sefa Sirmen’le ilk çatışmamız Onur Kumbaracıbaşı’nın aday gösterilmesi sırasında yaşanmıştı.

Belediye başkanıydı, güçlüydü, Onur Kumbaracıbaşı’nı elinden tutup İzmit’e getirmiş aday yapmıştı.

İlk karşı çıkanlardan biri de bendim.

Benim karşı durmam, kent adınaydı.

Onur Kumbaracıbaşı, Kocaelili değildi.

Kocaeli ile bir “ilişkisi” bir “muhabbeti” de yoktu.

Böyle birisinin aday gösterilmesi hem Kocaeli halkına, hem de kentimizdeki CHP’lilere hakaretti.

Kocaeli halkına hakaretti…

“Biz kimi aday gösterirsek gösterelim, tıpış tıpış gidip oy verirsiniz” demekti.

CHP’lilere hakaretti…

“Sizin aranızdan milletvekilliğine aday gösterecek değerde kimseyi bulamadık. Bu nedenle size dışarıdan aday gönderiyoruz” anlamını taşıyordu.

Kocaeli halkı da, CHP de bu hakareti yuttular.

Aramızda milletvekillik ve bakanlık yapabilecek bunca CHP’li hemşerimiz varken, herifcolu geldi milletvekili seçildi, bakanlık yaptı.

Cevdet Selvi de öyle olmadı mı?

Neymiş?

Sendikacıymış…

Neymiş?

Kocaeli işçi kentiymiş, sendikacı aday iyi tutarmış.

Sanki bu kentte sendikacı yok, sanki bu kentte çalışanın derdinden anlayan yok, Cevdet Selvi efendi geldi, keyif çatıp gitti.

İzzet Çetin de aynı ayakla buradan milletvekili yapılmadı mı?

Neymiş?

Gölcük’te sendikacılık yapmış…

Bütün özelliği bu!

Ya Fuat Atalay’a ne dersiniz?

Taa Diyarbakır’dan şehrimize gönderilmişti.

Allah’tan seçilememişti de, “Kocaeli’nin vekili” olma şerefini elde edememişti.

Sadece CHP mi?

“İthal aday” konusunda MHP’nin de, İyi Parti’nin de ve en son Yeniden Refah Partisi’nin de “bu kente karşı işledikleri suçlar” var.

MHP’nin, Kocaelili olmayan Saffet Sancaklı’yı kaç dönemdir Kocaeli’den milletvekili yaptığını bir düşünün!

İyi Parti de Kocaelili olmayan Lütfü Türkkan’ı iki dönemdir parlamentoya taşıyor.

“İthal aday” kullanan partiler kervanına en son Yeniden Refah Partisi katıldı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde, Çorumlu Mehmet Aşıla’yı Kocaeli’den milletvekili seçtirdi.

Şimdi de, 31 Mart yerel seçimlerinde, Malatyalı Prof. Dr. Doğan Aydal’ı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a, “Kocaeli’den milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapacak değerde partili bulamadınız da mı Çorum ve Malatya’dan ithal aday getirdiniz?” diye sormak lazım.

Mustafa Sarıgül’ün Kocaeli’de ne işi var?

Son günlerde, CHP’de, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak “Mustafa Sarıgül” ismi konuşuluyor.

Mustafa Sarıgül, şöyleymiş…

Mustafa Sarıgül, böyleymiş…

Mustafa Sarıgül, Kocaeli’nin tozunu attırırmış…

Birileri pişirmiş, Mustafa Sarıgül’ü parti örgütüne ve Kocaeli halkına yedirmeye çalışıyor.

Bana sordular, “Tam adamına soruyorsunuz. Ben ithal adaya karşıyım. Mustafa Sarıgül’ün Kocaeli’de ne işi var?” diye cevap verdim.

Sahi, Sarıgül’ün Kocaeli’de ne işi var?

Köken olarak buralı mı?

Değil, Erzincanlı…

Burada mı yaşıyor?

Hayır, İstanbul’da…

Uzun yıllar İstanbul’da ticaret yapmış, Şişli Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuş, 14 Mayıs’ta Erzincan milletvekili seçilmiş, şimdi de CHP tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmek isteniyor.

Olacak şey mi?

Bu ne demek biliyor musunuz?

Bu, CHP Genel Merkezi’nin, kentimizdeki CHP’lilere ve kent halkına “hakaret” etmesi demek.

Bu, CHP’lilere, “Sizin aranızdan büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterecek değerde kimseyi bulamadık” hakaretidir.

Bu, kent halkına, “Siz safsınız, Erzincanlı birini de aday göstersek, gidip tıpış tığış bizim adayımıza oy verirsiniz” hakaretidir.

Söylemek istediğim şu:

Hangi kesimden olursa olsun her parti, milletvekili adayını bu kentin insanından göstermeli.

“İthal aday” göstermek, “kent suçu” işlemek demektir.

“İthal aday” göstermek, bu kent halkına ve bu kentin siyasilerine hakarettir.

CHP, geçmişte defalarca yaptığı “ithal aday” hatasını bir kez daha tekrarlamamalı.

Mustafa Sarıgül’ün Kocaeli’de ne işi var?