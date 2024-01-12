Türkiye’deki krizlerin nedeni 22 yıllık AKP politikaları!

Ekonomik kriz, siyasi gelişmelerle ilgili sık sık araştırmalar yapılıyor. 31 Mart’ta yerel seçimler var. YÖNEYLEM, ülkemizdeki siyasi gelişmelerle ilgili araştırma yaptı. Birgün gazetesi bunu yayınladı. Değerlendirmeyi birlikte okuyalım;

POLİTİK TERCİHLER

Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik gibi sorunlarla boğuşan milyonlar, ülkedeki her türlü krizin iktidarın politik tercihlerinden kaynaklandığını düşünüyor. Ülkenin yarıdan fazlası ülkenin kötü yönetildiğini, ekonomide yaşanan sıkıntıların yanlış politikaların bir sonucu olduğu, liyakatsizliğin ve başkanlık sisteminin krizi derinleştirdiği konusunda hemfikir. İktidardan umudu kesmiş görünen yurttaşlar, muhalefete de mesafesini koruyor. Halk, ülke sorunlarının çözümünü ne iktidar ne muhalefet partilerinde görüyor.

NASIL YÖNETİLİYORUZ?

YÖNEYLEM’in 26 ilde 2 bin 400 kişiyle yaptığı Türkiye Siyaset Paneli Aralık ayı araştırmasının sonuçları yayımlandı. Araştırmada katılımcılara yöneltilen sorulara verilen yanıtlar dikkat çekti. Araştırmaya göre Türkiye’nin nasıl yönetildiği sorusuna katılımcıların yüzde 56,4’ü ‘kötü’ yanıtını verirken yüzde 17,7’lik bir kesim ‘ne iyi ne de kötü’ yönetildiğini ifade etti. Ülkenin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 24,2’de kaldı.

ERDOĞAN’IN BAŞARI DÜZEYİ

Araştırmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarı düzeyi de ölçüldü. Araştırmaya katılanların yüzde 43’ü Erdoğan’ı ‘başarısız’ buluyor. Başarılı bulanlar yüzde 36 olurken ‘ne başarılı ne başarısız’ bulanların oranı yaklaşık yüzde 20 oldu.

KRİZLERİN NEDENİ AKP POLİTİKALARI

Araştırmada ekonomik krizlerin nedenleri de ölçüldü. Krizin nedeninin ‘yanlış politikalar’ olduğunu düşünenlerin toplam oranı yüzde 75’e dayandı. Krizin nedenini iktidarın sıkça iddia ettiği gibi ‘dış güçlerin saldırıları’ olduğu fikrine katılmayanların toplam oranı yüzde 50’nin üzerinde yer aldı. Bu fikre katılanlar ise yüzde 35 olarak ölçüldü. Krizin nedenini başkanlık sistemi olduğu yorumuna katılanların toplam oranı yaklaşık yüzde 55 olurken, liyakatsizlik seçeneğine katılanların toplam oranı yüzde 75’ya yakın çıktı.

SORUNLARI HANGİ PARTİ ÇÖZER?

Araştırmada en dikkat çeken başlıklardan biri de “Sizce Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?” sorusuna verilen yanıtlar oldu. Bu soruya AKP diyenlerin oranı yüzde 27, CHP diyenlerin oranı yüzde 15, diğer seçeneğini yanıtlayanların oranı yüzde 13, hiçbiri çözemez diyenlerin oranı ise yüzde 35’le ilk sırada yer aldı.

GERİCİ POLİTİKALARA ONAY YOK

İktidarın eğitime yönelik gerici politikalarına yurttaşlar onay vermiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, cemaat ve tarikatlarla işbirliği yaptıklarını açıklaması kamuoyunun yoğun tepkisini çekmişti. Tekin, Meclis’te yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığı’nın cemaat ve tarikatlarla protokoller imzalamaya ve işbirliği yapmaya devam edeceğini söyledi. Araştırmada “Okullarda cemaat ve tarikatlarla ortak projeler yapılmasını doğru buluyor musunuz?” sorusuna yüzde 77,4’ü ‘hayır’ yanıtını verdi. Evet diyenlerin oranı sadece yüzde 15,8’de kaldı. Yanıt vermeyenlerin oranı ise yüzde 6,8 olarak ölçüldü.

ELBETTE AKP SORUMLU…

YÖNEYLEM’in 26 ilde 2 bin 400 kişiyle yaptığı Türkiye Siyaset Paneli Aralık ayı araştırmasının sonuçlarını yukarıda sizinle paylaştım.

AKP, tam 22 yıldır Türkiye’yi kesintisiz yönetiyor.

Geldiğimiz noktada enflasyon yüzde 64, en düşük emekliği maaşı 7.500 TL…

Araştırmada da görüldüğü gibi, halkı Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun sorumlusu olarak AKP’nin politikalarını görüyor.

Ben de aynı fikirdeyim.

Türkiye bu durumda ise, Türkiye’yi 22 yıldır kesintisiz yöneten AKP iktidarı sorumludur.