Dezenflasyonist süreçte Maliye Politikamız -1

Ekonomik açıdan kalkınmanın sağlanması ve bunun sürdürülebilir nitelikte olması her ülke için hayati bir zorunluluktur. Ekonomik kalkınmayı sağlamaya çalışan ülkelerin karşılaştıkları en temel sorun ise iç ve dış istikrarsızlıklardır

Gelişmekte olan ülkelerde, yapısal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan dış ve iç açıklar bu ülkelerde enflasyon ve işsizlik şeklinde kendini gösteren sürekli bir ekonomik istikrarsızlığa da yol açmaktadır. Gayrisafi Milli Hasıla, istihdam, fiyatlar düzeyi, ödemeler bilançosu büyüklüklerindeki dalgalanmaların en aza indirilmesine yönelik olarak hazırlanan istikrar politikaları ülkeler tarafından ekonomik dengesizliklere çare olarak düşünülmektedir. Bu yazıda açıklayacağımız husus, 2023 Haziran ayından beri uygulamaya konulan rasyonel politikalar doğrultusunda mali araçlar olarak kamu harcamaları ve vergi politikası ile borç yönetimi politikası araçlarını kullanmak suretiyle enflasyonun ve ödemeler dengesi ve ekonomideki dengesizliklerin giderilmesidir.

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Enflasyonu önlemede, ekonomik istikrarsızlığı gidermede kullanılacak mali araç, maliye politikası tedbirleridir. Bununla devletin vergisini almak, masraf yapmak ve borçlanmak suretiyle ekonomik hayata müdahale amaçlanmış olup, burada maksat ekonomik hayatın düzenlenmesi ve geliştirilmesidir. Maliye politikasının; birisi mali fonksiyon diğeri de mali fonksiyonun ötesinde amaçlanan fonksiyonları vardır. Mali fonksiyon ile vergilerin toplanması ve kamu giderlerinin karşılanması sağlanır. Mali fonksiyon dışındaysa bir takım ekonomik ve sosyal gayelerin gerçekleşmesine hizmet edilmektedir. Maliye politikası bu fonksiyonları gerçekleştirmek için; vergi politikası, harcama politikası ve borçlanma politikası ile ya bunları toptan kullanıp ya da kısmen kullanmak suretiyle hedefe ulaşmaya çalışır.

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Aslında enflasyon toplam arzın toplam talebi karşılayamaması da olduğuna göre alınacak tedbirlerinde arz ve talep dengesini kurması gerekir. Alınacak önleyici tedbirlerin de ya talebin kısılarak arz seviyesine indirilmesi veya arzın talep seviyesine çıkarılması veyahutta arz artırılırken talebin kısılması şeklinde olması gerekir. O halde ekonomide enflasyonist baskı mevcut olduğunda yani fiyatlarda bir artma eğilimi görüldüğü zaman yeni vergiler veya vergi zamları yapılmak suretiyle piyasada mevcut olan fazla alım gücünün massedilmesi ,fiyatlar üzerindeki baskının kaldırılması lazım gelmektedir .Tabii ki bunu yaparken oluşan enflasyon maliyet enflasyonu mu ,talep enflasyonu mu, yoksa fiyat enflasyonu mu bunun da iyi tahlil edilmesi gerekir.

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Eğer talep enflasyonu söz konusuysa, dolaylı vergilere müracaat edilerek piyasada fazla alım gücünün süratle massedilerek direk enflasyonist baskıyı ortadan kaldırmak gerekmektedir. Tabii ki bu vergi artışları hayat pahalılığı yaratacağından toplum tarafından özellikle gelir düzeyi düşük sabit gelirliler tarafından çok olumsuz karşılanacağından, düşen alım gücünü tekrar arttırabilmek için yapılacak maaş zamları sonucunda ücret artışı fiyat artışı döngüsüne girilebilir. Enflasyonla mücadelede maliye politikasının görevi ,toplam talebin arz seviyesine indirilmesi veya toplam arzın talep seviyesine çıkarılması olduğuna göre ,kamu giderlerinden büyük ölçüde faydalanmak mümkündür.

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Bilindiği üzere, toplam talep; özel tüketim ve yatırım harcamaları ile kamu harcamalarından oluşmaktadır. Kamu harcamalarının toplam talepte büyük bir payı mevcuttur. Bu payın azaltılmasının toplam talep üzerinde önemli bir tesir yapacağı muhakkaktır. Enflasyon dönemlerinde kamu cari gider ve yatırım harcamalarının azaltılması ile fiyatlar üzerindeki baskının azaltılması mümkün bulunmaktadır ama şunu da unutmamak lazımdır, enflasyon dönemlerinde fiyatlar artma eğiliminde olduğundan kamu giderlerinin çoğalacağı ve bunları azaltmanın güç olacağını kabul etmek gerekir. O takdirde önemli kamu yatırımlarına dokunmadan cari giderlerde bazı kısıntılar yapılması veya hiç olmazsa konjonktür ile paralel olarak arttırılmasının önlenmesi mümkün bulunmaktadır.

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Enflasyonla mücadelede borçlanma politikası da çok önemlidir. Borçlanma ile piyasada mevcut satın alma gücünü massederek enflasyonist baskıyı azaltma yanında, paranın kıymetli zamanda borçlanılarak alınıp değersiz zamanda ödenmesi ile vergi etkisi yaratılacaktır.

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En çok sorulan sorulardan birisi de; bu politikaların enflasyonu düşürmek için uygulanması halinde topluma maliyet yaratılmadan, yani büyümeden fazla taviz vermeden uygulanıp uygulanamayacağıdır; bu soruya hem kendi ülkemizden hem de bazı ülkelerden örnek vererek doğru politikaların uygulanması halinde, büyümeden çok fazla taviz vermeden, tabii ki uygulanacak istikrar politikaları gereği bazı maliyetlere katlanarak, enflasyonun hedeflenen noktasını zamana yayarak yani 2-3 yılda tek haneli kalıcı enflasyon yaratmaktansa 5-6 yılda hedefe ulaşmayı, bunu yaparken de potansiyel büyüme oranını biraz düşürerek daha mütevazi büyümelerle bunun başarılabileceğinin mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.

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Yakın geçmişte Şili, 2001’den sonra ülkemizde uygulanan dezenflasyonist politikalar sayesinde hem enflasyon düşürüldü hem de büyümeden çok taviz verilmedi, tabii ki dezenflasyonist politikalar izlenirken , dünya konjonktürü ,jeopolitik riskler göz ardı edilmemesi gereken hususlardır.Ne Türkiye 2000’lerin Türkiyesidır ne de dünya 2000‘lerin dünyasıdır, ama mevcut koşullara uygun sınırları ve amaçları iyi çizilmiş doğru politika setleri, daha düşük olsa da büyüme ile birlikte enflasyonu düşürebileceğimizi dünya ve ülkemiz örnekleriyle görmekteyiz.

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Öncelikle ülkemizde uygulanan vergi politikalarını gözden geçirirsek; Ülkemizde beyanname veren vergi mükellefi sayısının gelişmiş ülkelerle mukayese edince yeterli olmadığı görülecektir. Potansiyel mükellef sayısı yani vergi kimlik numarası verilen mükellef sayısı yaklaşık 60 milyon civarında iken beyanname veren mükellef sayısı ki bu gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi toplam mükellef sayısını göstermektedir toplam 7.500.000 civarındadır. Beyanname vermeyen ,kazançları üzerinden vergi ödemeyen basit usulde vergilendirilen mükellef sayısı ise 800.000 civarındadır. Beyanname veren katma değer vergisi mükellefi sayısı yaklaşık 3.500.000 olup bunun yaklaşık % 55’i 10 büyük ildedir. Beyanname veren kurumlar vergisi mükellef sayısı yaklaşık 1.143.000 olup bunun yine yaklaşık % 70 ‘i 10 büyük ildedir. Nüfusu yaklaşık 85 milyon olan bir ülkede mükellef sayılarının bu kadar düşük olup bunun da on büyük ilde toplanması vergi de adalet ve etkinliğin sağlanması, enflasyonla mücadelede sıkı maliye politikası uygulamada bir araç olarak vergi politikasını ele almamızda ciddi bir handikap olarak karşımıza çıkmaktadır.

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Sadece mükellef sayılarını ele alarak bu durumu tabii ki açıklayamayız ,bir de ülkemizde kayıt dışı ekonomi gerçeğini göz ardı edemeyiz ,uzun yıllardır kayıt dışı ekonomi ile mücadele vergi politikası tedbirleri olarak konuşulan konulardan birisi olmasına rağmen, ciddi adımlar atılamamış olup bu konu hep ikinci planda bırakılmıştır. Şunu belirtmeliyim ki yüksek enflasyonlu dönem aynı zamanda yüksek kayıt dışılığın olduğu dönemdir. Eğer dezenflasyonist politika izleyeceksek kayıt dışı ile sürekli ve etkili mücadele kaçınılmazdır. Maalesef bu konuda karnemiz çok zayıf olup ,ciddi adımlar uygulamalar yapma zorunluluğumuz mevcuttur.

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Vergi politikasına yönelik üzerinde durmam gereken bir diğer konu da, vergi istisna ve muafiyetleridir. Vergi muafiyeti ,vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişi ya da kişi gruplarının ,aynı veya başka kanunlarla vergi dışında bırakılmasıdır .Vergi istisnası ise ,vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularının aynı veya başka kanunlarla kısmen ya da tamamen vergi dışı bırakılmasıdır, kısaca vergilendirilmesi öngörülen bir konunun vergi dışında tutulması istisna ,mükellef olması gereken kişi ya da grupların vergi yükümlülüğü dışında kalmalarına da muafiyet denir. Muafiyet ve istisnalar yoluyla vergi kaybına da vergi harcaması diyoruz. Ülkemizde vergi harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı sürekli artış göstermekte olup, 2018’de %3,57 olan oran 2024 bütçesinde % 5’in üzerinde olacaktır. 2006 yılında vergi harcamalarının toplam vergi gelirleri içerisindeki payı % 6,25 iken bu oran 2023’te % 23,28’e çıkmış durumdadır.

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Eğer vergi politikasından yararlanarak dezenflasyonist bir süreç izlemek istiyorsak bu muafiyet ve istisnaların süratle gözden geçirilip etki analizine tabi tutularak ciddi vergi kaybına sebebiyet verenlerinin OECD’ de tartışılan asgari kurumlar vergisi benzeri bir modelle vergilendirilmesi, bu yolla hem vergi geliri artışı yapılması hem de enflasyonla mücadelede önemli bir politika seti oluşturulacağı açıktır. Yaklaşık 2 trilyon Türk lirası vergi harcaması günümüz bütçesinde hiç göz ardı edilmeyecek bir tutardır. Tabii ki tüm istisna ve muafiyetlerden vazgeçilmemelidir ama günümüz koşullarında ise amaçlanan faydası azalmış olanlar ayıklanarak vergilendirme yoluna gidilmelidir .Henüz birkaç konu hariç istisna ve Muafiyetlerle ilgili ciddi adım atılmamıştır.

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Dezenflasyonist bir politika izlemek istiyorsak maliye politikası tedbirleri olarak almamız gereken ve kısaca yukarıda açıkladığımız hususlara daha fazla ekleme yapmamız kaçınılmazdır, bu hususları da bundan sonraki haftalarda yazı konusu yapacağımı belirterek, özellikle mart sonu yapılacak yerel seçimlerden sonra hepimizin maliye politikası alanında yapılacak değişikliklere hazır olmamız gerekmektedir.