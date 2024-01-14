Kırmızı, pembe ve beyaz renkte çiçek açan süs bitkileri çeşitleri

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle kırmızı, pembe ve beyaz renkte çiçek açan süs bitkisi çeşitleriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Ortanca (Hydrangea Hortensis): Direkt güneş ışığı almayan, nispeten nemi yüksek, ılıman ve sahil bölgelerde yetişen bir bitkidir. Humusça zengin, süzek, topraklarda kuvvetli gelişir. Yaz boyunca kırmızı, pembe ve beyaz çiçek açan çeşitleri vardır. Park ve bahçelerin alacalı gölgelik alanlarında gruplar halinde kullanılır. Haziran, Temmuz aylarında çiçek açar. Ocak toprağı her sene funda ile tazelenir. Çelikleme ile çoğaltılır.

Oya Ağacı (Legersteromia): Boyu iki ile dört metreye yükselir. Ağustos ayından ekim ayına kadar salkım halinde kırmızı, pembe, beyaz renkte çiçekler açar. Park ve bahçelerin en kıymetli ağaçlarının başlarında yer alır. Sonbaharda yaprak dökümüne yakın yapraklarının kızarması da hoş bir görünüm meydana getirir. Çiçeklerini senelik sürgün uçlarından verir. Çelik, daldırma ve tohumla çoğaltılır. Park ve bahçelere tek ve gruplar halinde dikilir. Süzek topraklara dikilmelidir. Çim sahalarının içlerine dikilmemelidir; aksi takdirde fazla sudan dolayı yapraklarında külleme hastalığı baş göstereceğinden sağlıklı bir gelişme ve sağlıklı bir şekilde çiçek açma durumu olmayacaktır.

Hatmi (Hibiscus Syriacus): Kırmızı, pembe, beyaz renkli çiçeklerle donanan bu ağaççık uzun müddet katmerli ve yalınkat çiçekler açar. Boyu üç metreye kadar yükselir. Bol çiçek verir. Tek ve grup olarak dikildiği gibi çit nebatı olarak da kullanılır. Çelikle, tohumla ve aşı ile çoğaltılır. İlkbaharda budaması yapılmalı ve yaz aylarında dibi nemli tutulmalıdır.

Zakkum (Nerium Oleander): Zarif görünüşlü, güzel, süsleyici, kıymetli ve sevilen bir nebattır. Yaz aylarında uzun müddet çiçek açar. Yaprakları parlak yeşil renktedir. Kırmızı, beyaz ve pembe renkte çiçek açan çeşitleri katmerli ve yalınkat olanları vardır. Çiçekleri küme şeklindedir. Dal çelikleri suda çabucak köklenir. Deniz rüzgârlarına karşı da dayanıklıdır. Park ve bahçelere tek olarak dikildiği gibi gruplar halinde de dikilebilir. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…