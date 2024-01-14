Bugün siz okuyucularıma İzmit’in kültür, sanat, edebiyat, sosyal hayatına değer katan bir kültür, sanat elçisinden söz edeceğim.

Bu elçi kim diye sorarsanız,

Kocaeli’nin kültür, edebiyat ve sanatına değer katanlardan şair, yazar Sayın Gül Anasal’dır.

Kocaeli Gazetesinin sanat sayfasını oluşturan Gül Anasal, köşesinde ilimizin yazarları, şairleri ve güzel sanatların diğer dallarının yapımcılarıyla söyleşiler düzenliyor, bunu sayfasında okurlarına sunuyor.

Her gazetenin bir kültür, sanat sayfasının veya köşesinin olması o gazete için çok önemli. Kocaeli Gazetesi de kültür ve sanat sayfasını Sayın Gül Anasal’a ayırmakla çok iyi bir iş yapmış.

Gül Anasal Hanımefendiyi tanımazdım. Yani hiç karşı karşıya gelmemiştim. Sadece gazetedeki köşesinden tanıyordum. ‘Bir Yürekte İki Sevda’ adlı son romanım çıktığında Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sayın Mesut Akbulut, “Hocam sizinle kitabınız hakkında bir söyleşi yapalım” dediğinde; olur dedim. Sonra Mesut Bey devam etti. “Gül Hanıma söylerim, o sizinle bu konuda irtibata geçer ”dedi.

Pandemi dönemi olduğu için söyleyişi karşı karşıya yapamadık. Gül Hanım beni aradı. Kitabım ve benim hakkımdaki soruları Whatsapp’tan gönderdi. Sorduğu soruların yanıtlarını ben de Whatsapptan kendisine gönderdim. Böylece Gül Hanım gazetedeki köşesinde benimle ilgili bir yazı kaleme almış oldu. Kendisine bu konudaki duyarlılığından dolayı teşekkür ederim.

Sonraki günlerde İzmit’teki tüm sanatsal etkinliklerde Gül Hanımı görmeye başladım. Kitap imza günüme geldi ve imzalı kitabımı aldı. Çok kibar, alçak gönüllü, içten, samimi ve çok sakin bir hanımefendi. Ayrıca çok çalışkan olduğunu da belirtmeliyim. Onu gittiğim tüm etkinliklerde gördüğüm zaman kendi kendime ne çalışkan bir hanım diye söylenirim.

Gittiğim her etkinlikte Gül Hanımı gördüğümde, kendi kendime bu hanımefendi Kocaeli’ndeki yazarları, çizerleri, sanatla uğraşan kişileri gazetesinin sanat sayfasına konuk ediyor, bu kez ben onu kendi köşeme konuk edeyim diye düşündüm. Son olarak18 Ocak 2023 Çarşamba günü Kocaeli Dökümantasyon Merkezinin konuğu olarak yaptığım söyleşiyi gazetesinin köşesinde yazmıştı. Hakkımdaki iyi duygularından dolayı da kendisine içtenlikle teşekkür ederim.

Gül Anasal kültürle, sanatla öyle iç içe ki, onu her türlü etkinlikte görebilirsiniz. Hiçbir sanatsal etkinliğini kaçırdığına tanık olmadım.

Sayın Anasal, “Kör Kaçamağı” adlı romanıyla okurlarıyla buluştu. Biraz bu kitaptan söz edeyim. Romanın konusunu yazmayacağım. Ancak eser, çok sade ve akıcı bir dille yazılmış. Kitabı elinize aldığınızda şimdi ne olacak, sonucu ne olacak düşüncesiyle bir çırpıda okuyorsunuz. Doğrusu hiç elimden düşürmeden okudum. Çok da beğendim.

Özürlüler de sevebilirmiş. Özürlü bir kızın yaşadığı aşkı çok güzel dile getirmiş Sayın Anasal. Kitabın adı da romanın içeriği ile çok uyumlu.

Özürlülerin de sevebileceğini, aşık olabileceklerini, çoluk çocuğa karışabileceklerini yazarak onlara ışık olduğu için kendisini kutluyorum.

Sayın Anasal’ın iyi bir fotoğraf sanatçısı olduğunu da belirtmeden yazımı bitirmek istemiyorum. Gittiği yerlerde elindeki fotoğraf makinası ile çok güzel resimler çekiyor, bunları da çevresiyle paylaşıyor.

Gül Hanım’ın bundan sonra da Kocaeli’ne kültür ve sanat alanında daha çok katkılar sunacağını umarım.

Başka etkinliklerde buluşmak dileğiyle, kendisinden yeni eserler ortaya çıkarmasını bekliyoruz.