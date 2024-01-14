BASIN ONUR GÜNÜ VE BU ÜLKEDE ONURLU GAZETECİLİK… 

Yarın, 16 Ocak. Kocaeli basınının “Onur Günü.”

Emperyalist işgalden ülkemizi kurtaran Mustafa Kemal’in, 16 Ocak 1923 günü, İzmit’te yaptığı tarihi basın toplantısı, bu onurlu günün ilk ve en önemli nedenidir.

İleri gazetesi İzmit Muhabiri Kılıçzade Hakkı Bey’in de bu toplantıya katılması, onurumuzun bir diğer nedenidir.

9 Eylül 1922’de İzmir’in düşman işgalinden kurtarılması sonrası, Türk ordusunun mutlak zaferi “Mudanya Ateşkes antlaşması” ile onaylanmış, 6 Ekim 1922’de İngiliz işgal kuvveti İstanbul’u terk etmişti. 28 Ekim 1922’de TBMM Lozan Barış Konferansı’na davet edildi. 1 Kasım 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan kararla “Padişahlık” yönetimi kaldırıldı.

Artık, “demokratik bir ULUS DEVLET” kimliğine geçiş kesinleşmişti.

20 Kasım 1922; Lozan Konferansı başladı.

2 Aralık 1922 günü, “Mustafa Kemal’in aday olmaması” için Meclis içinde bir darbe girişimi de yapılmıştı ama başarılı olamadılar!.

Padişahlıktan sonra Halifeliğin de kaldırılacağını düşünen İstanbul Basınının bir kısmı, Ankara’ya karşı çıkmaya başlamıştı.

Mustafa Kemal’in 16 Ocak günü, İzmit’te bir basın toplantısı düzenlemesinin temel bir nedeni vardı;

“Ulusal mücadeleyi destekleyen İstanbul basınının en önemli temsilcileri ile yapacağı bu toplantı aracılığı ile hem ülke kamuoyuna hem de Lozan’da masa başındaki yabancı ülkelere “ yeni ülke düzeni” hakkında bilgi vermek.”

Nitekim, Lozan Konferansı 4 Şubat 1923’de kesintiye uğramıştı.

Mustafa Kemal, ikinci adımını, 17 Şubat 1923’te “İzmir İktisat Kongresi” ile attı. Artık, geri dönüş olamazdı!

23 Nisan 1923; Lozan Konferansı yeniden toplandı.

İngiltere ve diğer taraf ülkeler özellikle “Kapitülasyonlar” yani Osmanlı döneminde elde ettikleri “Ticari ve idari ayrıcalıkları” sürdürmek istiyorlardı! İkinci konu da “Osmanlı Borçları” idi.

Sonunda, bütün dünya, Lozan Konferansı sonuçlarıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuna saygı göstermek zorunda kaldılar!

16 Ocak İzmit Basın Toplantısı, bu sürecin önemli bir adımı, anahtarı oldu.

İzmit Basın Toplantısı, TBMM’nden gelen dört “hızlı ve kusursuz not alan” (Stenograf) tarafından noktasına, virgülüne kayıt altına alınmıştı. İlk kez, bir milletvekili tarafından tam metniyle ortaya çıktı. Daha sonra Kocaeli Milletvekilliği döneminde İsmail Arar tarafından, (Burçak Yayınları/1969) yayımlandı. Tekrar basımı da Cumhuriyet Gazetesi yayınları içinde çıktı.

Kocaeli’de ise, rahmetli Şakir Balkı tarafından KOCAELİ Gazetesi’nde yer aldı. Ve bizler, Şakir Balkı sayesinde 16 Ocak Basın Toplantısı olayını öğrendik.

Bu onura layık olmak…

Gazeteciliğin, her meslekte olduğu gibi temel değerleri içeren bir “AHLAK YASASI” vardır.

Gazetecinin görevi, “halk adına” toplumsal gerçekleri kamuoyuna yansıtmaktır.

Temel kurallardan biri; “gazeteci, siyasi ya da ekonomik güç kaynaklarının maşası değildir!” Gazeteci, her zaman toplumun ortak çıkarlarından yanadır!”

Gazeteci, kişisel çıkarlar için bilgisini ve kalemini satmaz! Satarsa “gazeteci” olamaz!

Gazeteci, “sürekli araştıran, yeni şeyler öğrenen, öğrendiklerinin doğruluğunu sağlar ve sonra yazar.”

Gazeteci, “arşiv tutar, dosyalar hazırlar” ve gerektiğinde kullanır.

Gerektiğinde, “maddi ve manevi bedel öder!”

Gazeteci, mesleğinin sonunda dünyanın en mutlu, en huzurlu, en temiz insanı olmalıdır!

Kocaeli’de bu mesleği icra eden tüm genç meslektaşlarımın, emekli olduklarında dünyanın en temiz ve en mutlu insanları olmaları dileğiyle…

Basın Onur Günümüz kutlu olsun…