Özgürlük ve Masumiyet

“Güvercin, rüyalarımız,

niçin, hep bir adım önde gider?”

Bir araya gelmiş, yine keyifle konuşmaya başlamışlardı.

‘Bugün, yaşamdan bahsedelim mi? Hani, acı tatlı yaşıyoruz dersin ya, güvercin…

Yaşamın anlamı üzerinde acı tatlı konuşalım mı?’.

‘Artık aklımdan geçenleri de mi okumaya başladın Lal?’.

‘Ben de, yarattığımız hikayelerden konuşalım, istiyordum’.

‘Nasıl hikayeler?’.

‘Yaşamlarımızı anlamlandırmak için, yarattığımız hikayeler…

Kendimizle, olmak istediğimiz kişiyle ilgili hikayeler yaratır, sonra da acılarımızı, bu hikayelerle bastırırız. Hikayelerimiz, yaşam amacımız, yaşamda aldığımız doğum anahtarlarımızdır.

Güvenliğimiz için hikayeler yaratır, sonra da bunların içinde, kendimizi kapana kıstırır, bunun dışına çıkamayız.

Hikayelerimiz, yaşamdan tamamen kaybolmuş gibi hissetmemizi engellerken, bizi, kendi hikayemizin içine hapsederler. Yaşam enerjimizi tüketen, kendimizi sürekli yorgun, bıkkın ve umutsuz hissettiren bu hikayeler, bizi, en başta kendimizden, sonra etrafımızdakilerden ve en sonra da dünyadan tecrit ederler. Kapasitemizi sınırlar, olasılıklarımızı, seçimlerimizi ve seçeneklerimizi ortadan kaldırırlar. Hikayelerimiz içinde yaşadığımız sürece, benzer alışkanlıkları tekrar eder, dururuz.

‘Hikayelerimizi, acı çekmekten kaçmak için mi yaratırız, güvercin?’.

‘Hayır ama bir acıyı, zihinden silmenin tek yolu, hikayemize sımsıkı sarılıp, ya hayal dünyasına ya da geçmişe dalmaktır. Acı çekme korkusu yüzünden, geçmişte yarattığımız hikayelere sımsıkı sarılıyoruz. Oysa ki, sadece bu korku, hep aynı olayları yaşamımıza getirip, durur.

Hikayelerimiz, kaderimizin garantisidir.

Bir hikaye duymuştum. Kadının biri, elinde büyük bir taşla bir gölü boydan boya geçmeye kalkmış. Gölün ortasında batmaya başlayınca, kıyıdan bağırmışlar. ‘Elindeki taşı bırak, elindeki taşı bırak’ diye. Ama kadın elindeki taşı bir türlü bırakmıyormuş. ‘Taşı at, Taşı at’, bağırışları arasında, kadının son sözleri, ’Atamam, o benim’, olmuş. Vazgeçmek istemediğimiz her duygu ve inanç, bizi kelepçeler. Geri adım atmak gibi görünse de, iyileşmenin ilk adımı, direnç gösterdiğimiz her şeyi kabullenmektir.

Yaşadıklarımızın sonucunda ortaya çıkanlar, yaşantılarımızın anlamını ve amacını ortaya çıkartır. Bu anlam ve amaç, ömür boyu tekrarlanır, durur. Bu şekile ortaya çıkan kişisel inançlarımız, bizi ve bizim dünyayla ilgili düşünce söz ve davranışlarımızı kontrol eden inanç ve sırlarımızdır. Düşünce tarzımızı oluşturan kişisei hikayelerimiz, nereye, ne kadar gidebileceğimiz hakkında, kendimizi güvende hissettirirler’.

‘Hikayelerimizle güvende olur muyuz?’.

‘Hikayelerimiz, kimliklerimizin göstergeleridir. Onlarsız, kaybolmaktan korkarız. İstemeyeceğimiz durumlar, olaylar ve şartlarda, yaşamımızın parçalarıdır. Hikayelerimizi, kim olduğumuzu öğrenmek ve kendimize sınırlar koymak amacıyla kurgular, sonra da o hikayeye teslim olarak, kendimizi, sahte bir yaşantıya teslim ederiz. Bazen de hikayelerimizin kurbanı oluruz’.

‘Hikayelerimizin tutsaklığından, nasıl kurtulabiliriz?’

‘Hikayemizin yarattığı konfor alanlarından, kendi isteğimizle vazgeçmeye razı olursak, kurtulabiliriz’.

‘Bunu, nasıl yapacağız?’

‘Belki de olması gereken, şeytanın meleğe dönüşmesine şahit olmaktır,’ dedi güvercin, gülerek.

‘Dalga geçme güvercin…Zaten anlamakta zorlanıyorum.

Kendi yarattığımız, bu hikayelerden nasıl kurtulacağız?’.

‘Her hikayenin yaratılmak için, bir amacı vardır, Lal. Kişisel gelişimimizin parçası olan hikayelerimize sahip çıkmak zorundayız. Bu hikayeler, yaşamak, kendimizi korumak için var edilmişlerdir. Ve yanlarında getirdikleriyle, bizlere, yaşamımızın gerçek amacını keşfetmeye yarayacak deneyimler getirirler. Hikayelerimiz, bizim öğretmenlerimizdir.

Böyle olmasına ragmen, bizler, hayal kırıklıklarımızla, acılarımızla meşgul olup, kendimizi, diğerlerini haksız hissettirmeye adadığımızda, bunu kanıtlamaya uğraşırken, kendimizi ne kadar aşağılayıp, küçültüğümüzü, bir türlü farketmeyiz’.

‘Peki, ne yapacağız’, diye tekrarladı Lal.

‘Dış dünyamız, iç dünyamızın aynasıdır, Lal. Tersi de doğrudur. Bu yüzden yaşadıklarımızla, içimiz ve dışımızla dengelenmemiz, acıları içimizi sindirip, onları, bize ait ayrılmış parçalar olarak, kabul etmemiz lazımdır. Yaşadığımız acı tatlı tüm olaylar, yaşama katlanmamızı kolaylaştırır’.

‘Tatlıya mı geldik şimdi’, diye sordu Lal. Güldü güvercin, hiç aldırmadan sözlerine devam etti.

‘Yaşadığımız her güvensizlik, her türlü şeye olan bağımlılıklarımız, ayrılıklarımız ve kendimizi utanç içinde bulduğumuz her şey, aslında bizi en mükemmel halimize ulaştırmak için gelen yardımcı kuvvetlerdir. Tam da bu yüzden, acılarımızı, kaybettiklerimizi, kırgınlıklarımızı birer armağan olarak kabul etmemiz, hikayelerimizden özgürleştirmeyi kolaylaştıracaktır’.

‘Ne demek istediğini, hiç anlamadım’.

‘Kırgınlıklarımızın, bize verilen, birer armağan olduğunu hatırlayalım yeter. Onlar benliğimizin acıları ve beynimizin ayrılmaz parçalarıdır. Hikayemizin ayrıntılarını bakarak, kendi hikayelerimizde, anlayamadığımız, kabullenemediğimiz, sindiremediklerimiz ve kendimizden sakladığımız sırları ortaya çıkartabiliriz. Dünyaya dair kırgınlıklarımız, başımıza gelen tüm şeyler, var oluşumuzun, eşsiz kimliğimizin parçalarıdır’.

Lal’in kafası karışmıştı, yüzünü buruşturdu.

‘Konuşmanı, takip edemiyorum. Ne diyorsun, güvercin?’.

‘Hikayeler, varlığımızın damgasıdır.

Hikayelerimiz, bu dünyada bıraktığımız izlerdir.

Bizi, biz yapan hikayelerimizdir.

Her zaman doğru olmazlar. Yine de hayatımızı anlamlandırmak için yaratılırlar, zaman içinde de ihtiyaçlarımıza göre değişirler. Çoğu zaman, dönüştürdüğümüzü bile farketmeden, değişik versiyonlarını yaratırız. Hayatımıza anlam katmak, kim olduğumuzu anlamak ve kendimizi acıdan kurtarmak için, hikayeler yaratır, sonra da yarattığımız hikayelere, tutsak oluruz. Hikayelerin içinde kaldıkça, kader gibi, onları tekrarlar, dururuz’.

‘Yarattığımız bu kapandan, nasıl çıkacağız?’.

‘Kimsenin dışarıdan gelip, bizi kurtaracak hali yok. Hikayemizin içinden, kendimiz çalışmalıyız’.

Yaşadığımız herşeyi, tüm benliğimizle kabullenip, sahiplenmediğimiz sürece, kendi yarattığımız hikayeler, sürekli kendilerini hatırlatarak, kendimizi değersiz ve küçük hissettirecektir. Nefret ettiğimiz yanlarımızı, sevdiklerimiz gibi değerlendirdiğimizde, acılarında kusursuz ve bütüncül bir yaşam için gerekli olduğunu kabullendiğimizde, mucizevi bir değişim ortaya çıkar. Eski kabuslar, şimdi sevgiyle kucaklanır’.

‘Ama, nasıl?’, diye üsteledi Lal. Güvercin, aldırmadan, devam ediyordu.

‘Beklentilerimizi devam ettirecek her olaya, düşünceye ve cümleye tutunmanın, acı vericiliğini seyretmek…

Aidiyet hissimizi tatmin edecek şeyleri arayıp, durmak…

Eksikliklerimizin onaylanması ihtiyacını gidermeyi umarak, çırpınıyor olmak…

Aradığımız umut kırıntılarını, çılgınca oradan oraya koşarak, didinerek veya sürekli hareket ederek toplamaya çalışmak…’.

‘Dur güvercin, bu bir dram…

Belki de bir trajedi…’.

‘Onun için hikayenin dışına çıkmak gerek…

Bunun içinde önce, hikayenin içinde olduğunu fark etmek…

İçinde hapsolduğun hikayenin sığ sularında yüzmekten vazgeçip, her an, yeni seçimler yapmaya hazır mısın?

Bunun için, yarattığın hikayeden çıkmaya niyetlenmelisin, Lal.

Olabileceğin insan olmak için, olduğun insanı feda edebilir misin?

Hikayemizin kabuklarını kırmak, çok acı verir ve çok zaman alır. Ancak, onlardan kurtulduğumuzda, ruhumuz, duygularımız özgürleşir’.

‘Ruhumuzun, duygularımızın özgürlüğüne sahip çıkmak, özgürce uçmak, nasıl sağlanabilir?’.

‘Önce özgür olmayı istemelisin, Lal.

Özgür olmayı, öyle çok istemelisin ki, bu uğurda herşeyden vazgeçmeyi kabul edebilmelisin…’.

‘Özgürlük için, bu yeterli mi güvercin?’.

‘Özgürlük için, nefret dolu, kıskanç ve üzgün olsak bile, kendimizi sevmek gerekir.

Özgürleşmeye başlamak için, kendimizi tamamen bağışlamaya gönüllü olmalıdır’.

‘Öz bağışlama diyorsun güvercin?’.

‘Özbağışlama, özsevgi ve özsaygı, herşeydir, Lal’.

‘Bu kadar, basit mi güvercin?’.

Lal’in sorusundaki masumiyete güldü Güvercin.

‘Bu kadar, basit olduğunu da kim söyledi’, derken, durdu kaldı.

Belki de Lal’in masumiyeti, herşeydi…