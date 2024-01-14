Kocaelispor ve Manisa Tarzanı’nın yer aldığı sahada, Tarzan’ın karısı Ceyn’i kim oynadı?..

Bugün öyle bir skandal yaşadık ki, hakem camiasından geliyorum ve böyle bir şeyi 37 yıllık gazetecilik hayatımda ilk kez görüyorum…

Bıraksa, iki takım kardeş kardeş futbolunu oynuyor…

Ama adamlar bırakmadı…

Glouvac Tanke’nin önüe ayağını koyuyor ve haklı olarak indiriyor; yoksa Sambacı golü yazacak…

Hakem çok yakın ve hemen penaltıyı veriyor…

Ama o da nesi ?..

Arkadaki 100 Kocaelispor taraftarının iki metre önünde hakem bu penaltıyı vermişken, VAR devreye girip adamın resmi kararını iptal ediyor… Adam da ona uyuyor… Yani maçın hakemi… Kukla gibi…

Sonra ofsayttan iki golümüzü iptal ediyor, tabii ki bunlar doğru…

Tanke ne yapsa yaranamıyor…

Hakem aklı, vermediği, veremediği penaltıda kalıyor…

İkinci yarının başında bizim savunmanın ikramıyla Manisa ikinci golü buluyor…

Bu şok takımı daha da knock-out ediyor…

Saçmalıklar bitmiyor…

Ertuğrul Sağlam, 4 asist 5 gollü Barış’ı, bu maçta da gol atmasına rağmen kenara çekiyor…

9 gole direkt katkısı olan Barış kenara çıkıyor…

Bence Ertuğrul Sağlam Play-Off’tan çıkmak istiyor…

Bunun için de futbolcu istiyor…

Takviye istiyor…

Sezon başında, iki maç gecikmeli transferin cezasını çektik…

Şimdi de aynı cezayı çekiyoruz…

Emir yoktu tamam…

Oğuz yoktu tamam…

Sahada da hakem yoktu kesinlikle…

Ertuğrul Sağlam’ın daha sezon başlamadan önceki toplantıda direkt hakemlerin hedef almasının cezasını mı çekiyoruz…

Bilemem…

Ama bugünkü maçın son tahlili şöyle:

Manisa Tarzanı, tamam, attı gollerini aldı galibiyeti…

Ancak Kocaelispor ve Manisa Tarzanı’nın yer aldığı sahada, Tarzan’ın karısı Ceyn’i kimdi acaba ?..