Yine terör, yine “terör edebiyatı”!

Yine terör…

Ve yine, bir kez daha, “terör edebiyatı”!

*Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak.

*Terörün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek.

*Teröre karşı ilkeli ve dik duruşumuz devam edecek.

*Terör bataklığını kurutmaya kararlıyız.

Gazete arşivlerine açın bakın…

Televizyonların haber arşivlerini araştırın…

Her terör olayından sonra, ülkeyi yönetenlerin “aynı kalıplaşmış tepkilerini” göreceksiniz.

Noktasına virgülüne kadar aynı ifadeler…

Ne bir fazla, ne bir eksik.

Demek otomatiğe bağlamışlar.

Terör olayı mı yaşandı, görevliler arşivdeki bildiriyi çıkarıyor, ölü ve yaralı sayısını değiştirip gazete ve televizyonlara servis ediyor.

PKK terörünün ortaya çıkmaya başladığı 1984 yılından beri, yani tam 40 yıldır bu böyle.

Bir gazeteci iş edinse, her terör olayından sonra yapılan açıklamaları toplasa, adım gibi eminim, tepki açıklamalarındaki sözcüklerin yüzde 90’ı aynıdır.

Bu şunu gösteriyor…

Terör, günlük yaşamımızda artık olağanlaştırıldı.

Dikkat edin, bunun sonucu olarak “toplumsal tepki” de yok.

Gazze’de olup bitenlere tepki gösteriyoruz da, kendi çocuklarımız üçer beşer teröre kurban gidiyor, toplumun hiçbir kesiminden ses çıkmıyor.

Ateş düştüğü yeri yakıyor, hepsi o kadar.

Ateşin düşmediği evlerin keyfi ise yerinde.

Vur patlasın çal oynasın, günlerini gün ediyorlar.

Devir, evine ateş düşmeyenlerin devri mi?

Son üç haftada 21 vatan evladı PKK’lı teröristler tarafından öldürüldü.

Aralık sonunda 12…

İki gün önce 9…

Hayatını kaybeden askerlerimizin ekonomik ve sosyal yapılarına baktınız mı?

Hepsi de gariban ailelerin çocukları.

Son şehitlerimizden birinin annesi babası, deprem bölgesinde çadırda yaşıyor.

Buz kesen şu kış günlerinde çadırda…

Fotoğrafa bakarken, “Yemen yolu çukurdandır Karavana bakırdandır Zenginimiz bedel verir Askerimiz fakirdendir” türküsünü hatırladım bir kez daha.

Ve yine “Demek Osmanlı’dan bu yana bu topraklarda yaşayanların askerlik kaderi değişmemiş” dedim kendi kendime.

Hele “bedelli askerlik”le birlikte, askere gitmek sadece “fakirlerin görevi” haline geldi.

Toplumdaki bu eşitsizlik, sağduyu ve adaletli herkesi rahatsız ediyor.

Bu eşitsizliğin mutlaka giderilmesi gerekir.

Altını çizerek bir kez daha yazıyorum…

Bu vatan için bir bedel ödenecekse, bu bedelin karşılığı “ para” olamaz.

O zaman “vatanı için para verenler” ve “vatanı için canını verenler” diye ayrışırız.

Bu, bitmek tükenmek bilmeyen terör olaylarının bir yönü.

Bir de başka yönü var.

Terör konusunda hâlâ gerçekleri görmek istemiyoruz.

Gözümüze gözümüze sokuyorlar, ama biz oralı olmuyoruz.

PKK terörü, ABD ve Türkiye…

Onlarca yıldır şu gerçeği defalarca yazdım:

“PKK, bir etnik kimliğin silahlı gücü değildir. Öyle olsaydı Türkiye’de iç savaş çıkar kan gövdeyi götürürdü. PKK, ABD’nin Ortadoğu’yu dizayn etmek için kullandığı bir terör grubudur. ABD istesin, PKK ve PYD gibi terör örgütleri bir günde etkisiz hale getirilir. Terör bir günde biter.”

Bu iddiamı bugün de sürdürüyorum.

Hatta sadece PKK mı?

FETÖ de ABD beslemesiydi ve ABD’nin emrindeydi.

İktidar bu gerçeği yıllardır göremedi, görmek istemedi, sonradan ayıldı, ama iş işten geçmişti.

Hoş, ülkeyi yönetenler 15 Temmuz darbe girişiminden de ders almadılar.

Devlet yönetimini eskiden FETÖ ile paylaşıyorlardı, şimdi başka tarikat ve cemaatlerle paylaşıyorlar.

Onların da emperyalizmin uşaklığını yaptığından habersizler.

Bir taraftan devlet yönetiminde tarikatların “at oynatması” devam ediyor, diğer taraftan “Dostumuz Amerika” türküleri söyleniyor.

Peki, ABD bizim dostumuz olabilir mi?

Neden olsun ki?

Sonra ABD hangi devletle gerçek anlamda dost ki?

Amerika, dünyanın jandarması, dünyanın patronu!

Amerikan mantalitesine göre, bütün dünya Amerika’ya çalışmak zorunda.

Amerika’nın bir konuda yüzde 99, karşı ülkenin yüzde 1 çıkarı olsun…

Karşı ülke o yüzde 1 çıkarını da Amerika lehine kullanmak durumunda.

Amerika, böyle ister.

Amerika’yı yönetenlerin olaylara bakış açısı budur.

Hatta o yüzde 1 çıkarını Amerika lehine kullanmazsan, sana hayret eder, seni düşman bilir.

Amerika’ya hep vereceksin, hiç istemeyeceksin.

Veya Amerika’nın verdiğiyle yetineceksin…

Bu nedenle Amerika bizim dostumuz olamaz.

Amerika hiçbir ülkenin dostu olamaz.

Düşman belli, düşmanı besleyenler de belli

Çok garip bir tutum içindeyiz.

Düşman belli.

PKK…

Düşmanı besleyenler de belli.

ABD ve bazı Avrupa ülkeleri…

Ama biz kurşunu hâlâ havaya sıkıyoruz.

Onlarca yıldır değişen bir şey yok.

Şehit veriyoruz…

Arkasından esip gürleyip “şehit edebiyatı” yapıyoruz.

İktidar da muhalefet de benzer tutum içinde.

Ortada bir sorun var, bu sorunu çözecek irade yok!

Bu sorun AKP öncesi de çözülemedi, AKP geldi o da çözemedi.

Emperyalizm, PKK ve benzer terör örgütlerini kullanıp ülkemizi parçalamak, devletimizi yok etmek istiyor, devletimizi yönetenler bu çok önemli “güvenlik sorunumuzu” bir türlü çözemiyor.

Devletimizde “itibar”, toplumumuzda “moral” kalmadı.

2024’e böylesine itibarsız ve moralsiz girdik.

Yazık bu memlekete!