Türkiye, NATO’yu olağanüstü toplantıya çağırmalıdır

Yeni yılda, 02.01.2024 tarihinde bu köşede “Göstermelik siyasete kurban giden şehitlerimiz” başlıklı makale;“ Büyük Ortadoğu Projesi (B.O.P) devam ediyor. Kuzey Irak’ın yanında artık Suriye’nin üçte birinde de ayrılıkçı ve bölücü örgüt etkinliği var. ABD; NATO üyesi Türkiye’nin terör bataklığına girmesi için her şeyi yapıyor. Suriye’deki bölücü ayrılıkçı hareketi eğit donat yöntemiyle eğitmeye ve onlara her türlü silah ve donanım vermeye devam ediyor. Geçen günlerde 12 aslanımızı şehit edenler işte bunlar. Daha kısa zaman önce aynı ABD bizim insansız hava aracımızı düşürmekten çekinmedi” şeklindeydi.

Aslında ülkelerin yaşadıkları başarı ve başarısızlıklar siyasetin yani uygulanan politik kararların bir sonucudur. Bugünlerde aslan gibi askerlerimizin şehit edilmelerinin nedenini de burada aramak ve aklımızı da başımıza toplamak gerekiyor.

Örnek mi istiyorsunuz;

Irak’ta 36 paralelden sonrasına Irak giremez, hükmedemez diyen kararlara yıllarca biz izin vermedik mi? Bu şekilde Irak’ın parçalanma çalışmasına ön ayak olmadık mı? Arkasından ABD Irak’ta nükleer silah var, demokrasi getireceğiz yalanı ile çoluk çocuk demeden milyonlarca Müslümanı katlederek, Saddam Hüseyin’i devirmesini biz seyretmedik mi?

Arkasından gelen B.O.P. ve Arap baharı kandırmacasına biz sessiz kalmadık, hatta destek olmadık mı ?

Suriye’de ABD emperyalizminin Suriye’yi parçalamasına biz yardımcı olmadık mı? Bu şekilde Suriye’nin üçte birinde PKK’nın oluşmasına, Suriye’nin üçe bölünmesine,petrol yataklarına el konmasına biz neden olmadık mı ?

AYNEL ARAP, moda adıyla KOBANİ’de ayrılıkçı güçlerin girmesine biz izin vermedik mi? Oradaki Kürt Kökenli akrabalarımıza Türk askeri yardımcı olamaz mıydı da yabancı güçlerin top ve tüfekleri ile sınırımızdan oraya geçmelerine izin vererek ayrılıkçı güç oluşumuna biz izin vermedik mi?

Güneydoğu sınırlarımızda İsrail, ABD, İngiltere,Almanya gibi ülkelerin istihbarat örgütleri çalışırken, oradaki etnik özellikleri kaşıyarak ayrılıkçı PKK hareketini yaratırken bunun derinliğini fark etmeyerek hatalar yapmadık mı ?

ABD eğit, donat adı altında Suriye’nin üçte birinde konuşlandırılmış ayrılıkçı güçlere destek olurken,orada 70 bine yakın savaşan asker oluştururken hala seyretmiyor muyuz?

15 gün içinde 21 tane vatan evladımız o bölgede şehit verilirken siyaset her zamanki gibi kınama mesajlarını tartışarak hamasi nutuklar atmaya devam ediyor.Bir tarafta yıllardan bu yana yapılan ciddi hatalar,diğer tarafta siyasete kurban edilen aslan gibi şehitlerimiz. Arkasından Hamaslı politikalar. Bu şekilde beka haline gelen bu sorunu temelden çözmemiz mümkün değil.Terörle sınanmaya çalışılan,ekonomik kıskaç uygulanarak dış politik hamlelerimizi sınırlayan SEVR sevicilerine artık dur deme zamanı geldi de geçiyor bile .

İktidar salı günü TBMM’yi toplantıya çağırma erdemini gösterebildi. Bu çok önemli bir gelişme. Orada bugüne kadar yapılan siyasi hataların açık yüreklilikle ortaya konması, F-35 projesinden ülkemizin çıkartılması bize hala F-16’ların verilmemesi, Almanya’nın İngiliz savaş uçaklarının bize verilmesini veto etmesi gibi konular da düşünülerek geçmişten ders alınması gerekir.

ABD liderliğindeki, NATO üyesi ülkelerin bize karşı vekalet savaşına girmeleri masaya yatırılmalı. Kurtuluş savaşında olduğu gibi gücünü sadece kendisinden ve milletten alan gazi meclisin NATO’nun olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar vermesi gerekir. Ülkemizde yaşanan askeri darbelerin de destekçisi olduğu bilinen NATO ile ilgili artık karar verilmeli, İsveç’in NATO'ya dönüşü dahil Türkiye’nin bağımsız ve şahin politikalarını NATO’da uygulaması gerekir.Yoksa bize bu politik kararların faturası daha da ağır olacak.Artık Türkiye’nin bir tek evladının bile şahit edilmesine sabrı kalmadı.