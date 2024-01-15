Adnan Ormanoğlu ile hukuk üzerine…

Geçtiğimiz Çarşamba günü yılın ilk Kocaeli Dokümantasyon Merkezi toplantısını gerçekleştirdik. Konuğumuz ise Hukuk camiasından tanıdığımız Adnan Ormanoğlu ve eşi Alev Ormanoğlu idi.

Müzeyyen Ünal, açılış konuşmasında “Konuğumuz Adnan Ormanoğlu ve sevgili eşleri Alev Ormanoğlu. Her ikisi de bizim için çok değerli. Evvela Adnan Ormanoğlu Hukuk camiasının efsane isimlerinden birisi, Alev Ormanoğlu ise İzmitliler için ayrı bir önem taşıyor çünkü onun ailesi, hem anne, hem baba tarafı eski İzmitli. Biraz önce söyledikleri gibi eski İzmitliler çok azalıyor. Konuklarımıza hoş geldiniz diyerek sözü değerli Hukukçumuz Adnan Bey’e bırakıyorum.”

Ormanoğlu ailesi çok keyifli, neşeli insanlar. Adnan Ormanoğlu konuşmaya başlamadan önce gülerek ne kadar zamanı olduğunu soruyor. “Ve öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için, sizlerle birlikte olduğum için çok mutlu oldum. İnsanın seneler sonra tekrar hatırlanması çok hoş bir şey. Yaşlı insanlar için bu yaşını unutturan bir durum oluyor. Onun için hepinize teşekkür ederim.” diyerek yaşamını anlatmaya başlıyor. “Ben 1938 yılında Tekirdağ da dünyaya geldim. İlkokulu ve ortaokulu Tekirdağ da Namık Kemal İlkokulu ve Ortaokulunda okudum. Bizim zamanımızda Tekirdağ da Lise yoktu, Edirne ve İstanbul da vardı. Benim aile büyüklerim İstanbul da Liseyi okudukları için benim de orada okumamı istediler. Önce Haydarpaşa Lisesine girdim. 1957 yılında oradan mezun oldum ve Hukuk Fakültesine girdim. Lise hayatına kadar yaramazlıkla geçse de Üniversite hayatım çok muntazam ve düzgün geçti.”

Yüzmeyi çok seven Adnan Bey Tekirdağ kısa mesafe yüzme birincisiymiş. “Haydarpaşa Lisesinde okurken Türkiye şampiyonası için bana davet geldi. Okul müdürünün ‘ailenin izni olmadan izin veremem.’ demesi üzerine okuldan kaçıp bir hafta Adana da kaldım. Ve üçüncülükle geri döndüm.” diyor Adnan Bey. Döndüğünde, ailesinin araya girmesiyle okuldan kovulmaktan kurtulmuş.

“1961 yılında Üniversiteden mezun oldum. Şansıma askerlik meselesi erken geldi ve Isparta’ ya askere gittim. Isparta da çok hatıralarım oldu. Mesela bir tanesi Alev Hanım.” diyor eşini göstererek ve muzipçe gülerek, “Kendisi benim askerlik hatıram.” diyor.

Alev Hanım’ın babası Kayseri de Hakimlik mesleğini yapıyormuş ve o sırada tanışmışlar. Askerliği bittikten sonra bir sene staj yapmış Adnan Bey. “Stajdan sonra tekrar Isparta’ya gittim çünkü Alev oradaydı ve biz evlenecektik.” diyor. Bir iki ay orada kaldıktan sonra ilk tayini için kura çekmiş Adnan Bey. İlk kura yeri Mardin’in Kızıltepe ilçesi. Ve Alev Hanım’la uzun yıllar sürecek olan yolculuklarına başlamışlar. Mardin de kendilerine tahsis edilen lojmanlarda elektrik olmadan zor şartlarda dört buçuk yıl yaşamışlar. “Yemek yapmayı bilmiyordum o zamanlar, tek gözlü gaz ocağı ile tek çeşit yemek yapıp ağladığımı bilirdim.” diyor Alev Hanım, eşini doyuramadığını düşünerek.

Alev Ormanoğlu’nun ailesinin İzmitli olduğunu yazmıştım size ve Alev Hanım da hukukçu bir aileden geliyor. Dedesi avukat Ertuğrul Vasfi Akalın... Demiryolunda avukatlık bürosu varmış. Buraya gelen kimseden danışma ücreti almadığı gibi yoksullardan da para almazmış. Müzeyyen Hanım’ın yaptığı eski gazete araştırmalarında Türk Yolu Gazetesi’nde yayımlanan ilanda yazıyormuş.

Büyük kızları 1965 yılında Mardin de dünyaya gelmiş bu güzel ailenin. Ve oradan Çanakkale’nin ada ilçesi Bozcaada’ya tayinleri çıkmış. İkinci çocukları ise Bozcaada da dünyaya gelmiş.

“Kızıltepe de iş çoktu, Bozcaada da ise tam tersiydi, kendimize sandal aldık ve sık sık balığa çıktık.” diyor Adnan Bey, Bozcaada günlerini anlatırken. Bir süre sonra fazla dava olmaması sonucu “benim mesleğime zarar verecek” diyerek oradan tayinini istemiş. Ankara’ya dilekçesini götürdüğünde kendisini telafi etmek için neresinin olduğu önemli olmadan işi çok olan bir yer istemiş. Bir ay sonra gelen telgrafta tayinlerinin Kars’a çıktığı yazıyormuş. Sıcak iklimden sert bir iklime gitmek biraz zor olmuş aile için. Adnan Bey için ise işine adapte olmak biraz zor olmuş. Ağır Ceza hakimliğini iki - üç ay vekil olarak yapmış. Sonra Ağır Ceza reisliğine getirilmiş Adnan Bey. “Bir süre sonra çocuklarımın eğitimi için tayinimi istedim. Trabzon Ceza hakimliğine geldim. Üç buçuk yıl sonra orası da dar geldi bana.” diyor Adnan Bey. Oradan eşinin memleketi olan İzmit’e tayinleri çıkmış. İzmit’e geldikten bir ay sonra Gölcük Sıkıyönetim Mahkemesine gönderilmiş. Orada kaldıkları üç yılın sonunda tekrardan İzmit’e geri dönmüşler. Ve Asliye ceza hakimliğine başlamış. Bir iki sene Asliye ceza hakimliğinden üç dört yıl yapacağı Ağır Ceza hakimliğine geçmiş. Burada Adalet Komisyonu Başkanlığı da yapmış. Sıkıntılı geçen bir dönem sonunda emekli olmaya karar vermiş Adnan Bey. Emekli olduktan sonra bir daha adliyeye gitmemiş. “O zaman takım elbisemi, kravatımı çıkarttım, bir daha buraya gelirken giydim.” diyor gülerek. Ve kendisini dinlediğimiz için bize teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor.

Müzeyyen Hanım’ın söylemiyle, şimdi “Hukukçular” kategorisinin olmadığı ama 1995 yılında Kocaeli Gazetesi’nin düzenlediği “Doruktakiler” yarışmasında Adnan Ormanoğlu yılın hukukçusu seçilmiş.

Adnan Bey müzikle de ilgilenmiş “Ama şimdi müziğe küstüm.” diyor gülerek. “Kulaklarımdan dolayı ne çaldığımı duyamadığım için bıraktım.” diye ekliyor konuşmasına. Adnan Bey ve Alev Hanım daha pek çok anılarını anlattılar bizlere, kendileriyle keyifli bir gün geçirdik. Zamanımız yetmediği için Alev Hanım’ın İzmitli aile geçmişini fazla dinleyemedik kendisinden. Umarım bir başka Kocaeli Dokümantasyon Merkezi toplantısında kendisini dinleriz.