22 Aralık’ta 12 şehit…

12 Ocak’ta 9 şehit…

Son üç haftada 21 vatan evladımız can verdi.

Son şehitler ve öncekiler, bunlar, terörün büyük fotoğrafında mini minnacık birer nokta.

Peki, “terörün büyük fotoğrafı”nda neler var?

Önemli olan, o büyük fotoğraf.

O fotoğrafı görmeden, o fotoğrafla ilgili strateji geliştirmeden, terörü önleyemezsiniz.

Bu, bataklığı kurutmadan sineklerle mücadele etmeye benzer.

Biz bataklığa bakmıyoruz, ha bire sinekleri öldürmeye çalışıyoruz.

Öldürüyoruz öldürüyoruz, ama bataklığın sinek üretmesine engel olamıyoruz.

O sinekler de gelip ara sıra bizim canımızı yakıyor.

Evlatlarımızın canını alıyor…

100 yıllık intikam

Uzun bir konu.

Kısa tutmaya çalışacağım.

Yaşadığımız olaylar, emperyalizmin 100 yıllık intikam duygularının bir dışa vurumu.

Eğer Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 100 yıl önce, emperyalist devletlere boyun eğselerdi, “Kurtuluş Savaşı” vermeyip ülkemizin paylaşıldığı Sevr Antlaşması’nı kuzu kuzu kabul etselerdi, bugünkü terör ortamını yaşamayacaktık.

Emperyalist güçler, bugünkü hedeflerini 100 yıl önce gerçekleştirmiş olacaklardı.

Ortada ne Türkiye, ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ne de Türk varlığı kalacaktı.

Amaçları buydu, işte bu amaçlarına ulaşmak için 100 yıldır çalışıyorlar.

100 yıllık intikamın ilk işareti

Bu 100 yıllık intikamın ilk işaretini, Lozan Antlaşması’nın imzalandığı gün görüyoruz.

Tarih, 24 Temmuz 1923…

Dönemin en büyük emperyalist devleti İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Lord Curzon, imzasını attıktan sonra emperyalist şımarıklığıyla İsmet İnönü’yü şöyle tehdit etmişti:

“Bir neticeye varacağız, ama konferanstan memnun ayrılmayacağız. Hiçbir işte bizi memnun etmiyorsunuz. Dediklerimizin hiç birini, makul olduğuna ve haklı olduğumuza bakmaksızın kabul etmiyorsunuz. Hepsini reddediyorsunuz. En nihayet şu kanaate vardık ki, ne reddederseniz hepsini cebimize atıyoruz. Memleketiniz haraptır. Harap bir memleketi nasıl kurtaracaksınız, nasıl imar edeceksiniz? İhtiyaç sebebiyle yarın para istemek için karşımıza gelip diz çöktüğünüz zaman, bugün reddettiklerinizi cebimizden birer birer çıkartıp size göstereceğiz.”

Atatürk, bu tehdidi gördü ve hep dik durdu.

Döneminde hiç dış borç almadığı gibi, Osmanlı’nın borçlarını da ödemeye başladı.

O, dünyada emperyalizme boyun eğdiren tek liderdi.

Karşı Devrim’in ayak izleri

Atatürk dönemi, 10 Kasım 1938’de saat 9’u 5 geçe bitti.

Ne yazık ki bu böyle!

İsmet İnönü, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan dünyaya ayak uydurmak, çok partili düzene geçmek ve çok partili düzende seçim avantajı sağlamak uğruna, Karşı Devrim’e kapıları araladı, Atatürk ve Cumhuriyet Devrimi’ne karşı olanları devlet yönetimine almaya başladı.

Köy Enstitüleri’nin içinin boşaltılmasını ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun amacından saptırılmasını engelleyemedi.

ABD ile ilk ikili antlaşmaların imzalanması da bu döneme rastlar.

Özetle, Atatürk ölmüş, emperyalizmin ilk ayak izleri duyulmaya başlamıştı.

1950’de Karşı Devrim iktidara geliyor

1950, Demokrat Parti ile anılır.

Evet, 1950’de Demokrat Parti ile birlikte “Karşı Devrim” iktidara geldi.

DP, 1945’lerde İsmet İnönü’nün emperyalizme araladığı kapıyı ağzına kadar açtı ve ülkemizi bütünüyle emperyalist güçlere teslim etti.

Türkiye güya demokrasiye geçmişti, ama bu dönemde uygulanan sistem, “çoğunluk diktatörlüğü”nden başka bir şey değildi.

“Milli irade” de, “Sadece DP’yi destekleyenlerin iradesi” olarak yozlaştırılmıştı.

Bugün yakındığımız sistemin temeli, DP döneminde atılmıştı.

Devlet yönetimi ve toplumsal yaşamda, laiklikten uzaklaşıldı tekrar “din kuralları” geçerli olmaya başladı.

Temel hak ve özgürlükler iyice kısıtlandı.

Halkın din duygularını okşayacak uygulamalara ağırlık verildi.

Tarikatlara yine el üstünde tutulmaya başlandı.

Basın özgürlüğü yok edildi.

Baskı rejimi, işi, kendisine oy vermeyen Kırşehir’i ilçe yapmaya kadar götürdü.

Dahası, Türkiye’de ilk “sivil darbe” 17 Nisan 1960’da Adnan Menderes tarafından yapıldı.

Çoğu kişi bilmez, bu tarihte çıkarılan “Tahkikat Encümeni” yasası, DP döneminde uygulanan “çoğunluk diktatörlüğü” sisteminin en net göstergesiydi.

İktidar milletvekillerinden kurulan 15 kişilik encümen, hem savcı hem yargıç olarak görev yapacak, yani hem suçlayacak hem de hüküm verecekti.

Üstelik verdikleri kararın temyizi de yoktu.

Demokrat Parti dönemi, Türkiye’nin rayından çıkarıldığı, Atatürk ilkeleri ve cumhuriyet devrimlerinden uzaklaştırıldığı, bir kez daha Karşı Devrimcilerin ve emperyalizmin at oynattığı bir devirdi.

27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 müdahaleleri

Sevgili okurlarım, tarih bir bütündür.

Yaşadığımız olaylar, birbirinin devamıdır.

Nasıl 1789 Fransız Devrimi’ni bilmeden, Sovyet Devrimi’ni görmeden, 2.Dünya Savaşı sonrası başlayan Soğuk Savaş ve Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle dünyanın girdiği “globalleşme-küreselleşme” dönemlerini algılamadan Cumhuriyet dönemini anlamak çok zorsa; bugün içinde bulunduğumuz terör tehdidini iyi anlamak için de emperyalizmin dünkü ayak izlerine bakmamız şart.

Bu nedenle geçmişi özet geçiyorum.

27 Mayıs 1960 askeri darbesi, Demokrat Parti’nin “Tahkikat Encümeni Yasası” adı verilen sivil darbesine karşı yapılmıştı.

Amaç, DP’nin tahrip ettiği demokrasiyi yeniden kurmak ve demokratik rejimi anayasal güvencelere bağlayarak kurumsallaştırmaktı.

Ayrıntısına girmeyeceğim, bu dönem, cumhuriyet devrimlerinin ikinci atılım yılı oldu.

Demokratikleşme yolunda önemli adımlar atıldı, özgürlükler yaygınlaştırıldı.

Türkiye, çıkarılan 1961 anayasası ile birlikte, DP döneminde kesintiye uğrayan Cumhuriyet Devrimleri konusunda yeniden yol almaya başlamıştı ki, 12 Mart 1971 muhtırasıyla Karşı Devrim yeniden devreye girdi.

“Sosyal uyanış” engellendi, Türkiye yeniden “emperyalizmin yörüngesine” sokuldu.

Türkiye’yi bugünlere taşıyan “Karşı Devrim” kurumsal yapılanmasının taşları, o günlerde döşendi.

Ilımlı sağ ve sol; baskılandı, bölündü ve dağıtıldı.

Dinci akımlar ve dinci partiler; korundu, güçlendi ve ön plana çıkarıldı.

1973 seçimlerinde MSP’nin dördüncü parti olması, 12 Mart muhtırasının bir sonucudur.

ABD emperyalizmi, Türkiye’yi dinci unsurlarla inceden inceye dokumaya bu tarihlerde başladı.

Bugünlerin tarihi, 12 Eylül 1980’de yazıldı

12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin bir ön hazırlığıydı.

Her ikisi de “ABD çıkışlı”ydı.

12 Eylül güya ülkeyi içine düştüğü kaostan kurtarmak için yapılmıştı, ama esas amaç demokratik ve sol gelişmeleri engellemek ve emperyalizmin emrinden çıkmayacak bir iktidar yaratmaktı.

Bu süreç, Kenan Evren, Turgut Özal ve diğerleri tarafından başarıyla yönetildi.

Bütün siyasal etkinlikler yasaklandı.

Bütün siyasi partiler kapatıldı.

Bütün siyasi parti liderleri hapse atıldı.

Bütün demokratik ve solcu örgütler yok edildi.

Bütün sendikalar kapatıldı.

Üniversite hocaları ve aydınlar, hain ilan edildi.

Kenan Evren, mitinglere elinde Kuran-ı Kerim’le çıkıyor, sürekli din propagandası yapıyor, tarikatların bir dediğini iki etmiyordu.

Evren, Gülen Cemaati ile de uzlaşmıştı.

Özetle Türkiye dışarıda ABD’ye, içeride ise tarikatlara teslim edilmişti.

Tabii, en kötüsü, Kenan Evren bütün bunları “Atatürkçülük” adına yapıyor, planlı bir şekilde Atatürkçülüğe zarar veriyordu.

Madde madde yazarsak, 12 Eylül…

*Demokratik ve sol siyaseti bitirdi.

*Gerçek laik Atatürkçüleri ezdi geçti.

*Dinci, radikal sağ siyasetin önünü iyice açtı.

*Bilimsel eğitimden dinsel eğitime geçiş hızlandı.

*”Çoğunluk diktatörlüğü” rejimi, demokrasinin yerini aldı.

Ve en önemlisi, emperyalizmin emrindeki “ PKK terör örgütü” de, ne kadar tesadüf, bu dönemde kuruldu.

Bugün Türkiye’nin başında iki “bela” var.

Birisi, PKK belası.

Diğeri, tarikat belası.

Bu iki belanın ikisi de emperyalist güçlerin kontrolünde.

Ve AKP’nin kuruluşunun önü açılıyor

Tabii, 80’li yıllar “Türkiye’yi iyice istikrarsızlaştırma” yıllarıydı.

Başardılar.

Özellikle 28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu kararlarından sonra bu siyasi istikrarsızlık iyice arttı ve sonunda 14 Ağustos 2001’de AKP kuruldu.

Gizlisi saklısı yok, AKP bir “28 Şubat kararları” ürünüdür.

AKP, bir ABD projesidir.

Son 21 yılda yaşadıklarımız ise ortada.

Terörün büyük fotoğrafı, böyle

Size “terörün büyük fotoğrafı”nı anlatmaya çalıştım.

*1945’den beri iktidarlarımız ABD emperyalizminin kontrolünde.

*Emperyalist ülkeler bizi “borç” tuzağına düşürdüler, boğazımıza kadar borçlandırdılar, şimdi artık borcumuzu çevirecek borç para da bulamıyoruz, tam bu noktada önümüze “siyasi faturaları” koymaya başladılar.

*PKK, Kürt etnik kimliğinin silahlı mücadelesi gibi gösterilse de gerçek bu değil. PKK, emperyalistlerin Türkiye’yi parçalamak için kurduğu bir silahlı güç.

*Türkiye’deki tarikatların hemen hemen tamamına yakını da emperyalist güçlerin kontrolünde. Buna örnek, FETÖ… ABD, FETÖ’yü mevcut iktidarla birlikte besledi büyüttü, hâlâ daha lideri Fethullah Gülen’i Amerika’da tutuyor. Hesabı, bir gün Fethullah Gülen’i İslam dünyasının halifesi olarak Türkiye’ye göndermek. Bunu yıllar önce yapmak istiyordu, araya 15 Temmuz girdi, yapamadı.

*Emperyalizm, Türkiye’de “siyasal İslam” rejimini kurmak istiyor. Amacı, Türkiye’yi de diğer İslam ülkeleri gibi daha güdülür hale getirmek. Son yıllarda ülkemizde bu yönde her şey yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor.

Söylemek istediğim özetle şu:

Türkiye, tam 78 yıldır emperyalizmin tuzağında.

Öyle ki, emperyalizm sadece iktidarı değil, muhalefeti de şekillendiriyor.

İşte görüyorsunuz, Türk siyasetinde “Olmaz, olmaz, kesinlikle olmaz!” dediğimiz her şey, bir de bakmışıyız oluvermiş.

Bu kafayla terörün önüne geçemeyiz.

Çünkü “müttefikimiz” diyerek sarıldığımız ABD, bizzat “terörün ağababası”!

Bizim güneydoğumuzda Irak- Suriye veya PKK-PYD yok, ABD var.

ABD’ye onlarca yıl önce elimizi verdik, sonra kolumuzu kaptırdık, şimdi vücudumuzu kurtaramıyoruz.

Sorun burada.

Türkiye, 100 yıl sonra yeniden ve bir kez daha “Kurtuluş Savaşı” şartlarında.

İster kabul edin ister etmeyin, içinde bulunduğumuz şartlar bu derece kötü.

Peki, ne mi yapmalıyız?

Yazı çok uzadı, bir başka gün devam ederiz.