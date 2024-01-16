Uykularımız kaçtı… Kendime yediremiyorum!

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta pazar günü oynanan Manisa FK maçında, Türk futbol tarihinde ender rastlanan olaylar yaşandı.

Orta hakem Mehmet Ali Özer ve VAR hakemi Onur Özütoprak, kelimenin tam anlamıyla maçı katletti.

Birkaç gündür bu konu üzerinde kafa patlatıyorum. Olayın sıcaklığı ile bir yazı kaleme almak istemedim. Kalemin şehvetine kapılıp, içimdeki sinirle önüme geleni yazmak istemedim açıkcası.

Oturup sakin kafayla pozisyonları defalarca izledim. Her izlediğimde hakemin verdiği kararlar bir kez daha sinirimi bozdu.

Çocukken mahallede Ömer adında bir ağabeyimiz vardı. Kendisi özel bir fabrikada çalışıyordu. Bazen mahalle maçlarımızda bize hakemlik yapar, gençler kendi aralarında kavga etmesin, tatsızlık çıkmasın diye bizlere göz kulak olurdu.

İşte o Ömer Ağabey’i, Manisa FK- Kocaelispor maçına hakem olarak atasalardı emin olun çok daha iyi bir maç yönetirdi. “ADALETLİ” olurdu!

Biz yeniden gelelim konumuza… Sakin kafayla maçı tekrar tekrar izledim. Tanque’nin attığı ve sayılmayan golümüz, halk tabiri ile buz gibi gol. Bu bir…

İkincisi… Yine Tanque’nin ceza sahası içinde düşürülmesi. Tam gözümün önünde oldu. Kramponların birbirine çarpma sesi hala kulağımda. PENALTI!

Üç… Christian’ın adeta bir güreş maçında edası ile yere düşürülmesi… Bakın, çok net söylüyorum, bu pozisyona penaltı çalmayacak adam hakem falan değildir! Koy bizim Ömer ağabeyi gözü kapalı penaltı çalar.

Hadi onu görmedin diyelim. Hemen arkasında Yusuf Abdioğlu’na yapılan müdahaleyi de mi görmedin? Adam havada bir buçuk metre süzülüp yere düştü! Onu da mı görmedin?

İmkansız ama! Orta hakem bunları görmedi varsayalım… Yahu VAR hakemi sen ne iş yaparsın? Ekrana bakmıyor musun? Anlık görme yetilerin mi kayboldu? Ne oldu o an!

Durun… Skandallar daha bitmedi!

Peki Manisa FK lehine çalınan penaltıya ne diyorsunuz? Hem ceza sahası dışında hem de Yusuf’a apaçık bir şekilde faul yapılıyor.

Ya adam yalvardı gözümün önünde hocam bana faul yapıldı faule bak penaltıya bakma diye!

Böyle adamlara maç falan vermeyin kardeşim! Koskoca bir camianın kaderiyle oynuyorlar. İki dudakları arasındaki düdük bir camianın kaderini belirliyor!

Gitti 3 puan… Kim verecek bunun hesabını? Sorumlular ceza alacak mı? Böyle maç mı yönetilir?

Cevap: “ YOK!”