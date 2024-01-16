Emperyalizmin kucağında oturarak terörle mücadele edilmez!

Onlarca yıldır “imkânsızı başarmak” için uğraşıp duruyoruz.

Bir taraftan “emperyalizmin kucağında” oturuyor, diğer taraftan “terörle mücadele” etmeye çalışıyoruz.

Başta PKK ve PYD olmak üzere bütün terör örgütlerinin aslında emperyalist ABD emrinde olduğunu bir türlü öğrenemedik.

Asıl terörist, terör örgütlerini kuran ve destekleyen ABD’dir.

Ama biz esas teröristle hiçbir şey olmamış gibi ilişkilerimizi sürdürüyor, kuklaları ile de savaşıyoruz.

İşte bu nedenle terörün kökünü bir türlü kazıyamıyoruz.

Canlarımız gidiyor, kaynaklarımız kayboluyor.

Neden emperyalizmin kucağındayız?

Dün “Terörün büyük fotoğrafı” başlıklı yazımda anlatmaya çalıştım.

Türkiye, 1945’ten buyana, yani tam 78 yıldır ABD emperyalizminin kontrolünde.

İnceleyin bakın, ülkemizde, emperyalizmin bütün özelliklerini göreceksiniz.

Emperyalizm, “serbest piyasa ekonomisi” dedi, “özelleştirme” dedi, “sendikasızlaştırma” dedi, bütün “kamucu ekonomiyi” çökertti mi?

Çökertti…

Eğitim sistemine darbe vurup kamusal eğitimi dinselleştirdi mi?

Dinselleştirdi…

Halkı, “nitelikli ücretsiz eğitimden mahrum bırakarak” cahilleştirdi mi?

Cahilleştirdi…

Din, mezhep ve etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasını teşvik ederek, toplumda kutuplaşma yarattı mı?

Yarattı…

Üniversiteler, “mesleksiz” insan üreten fabrikalara dönüştürüldü mü?

Dönüştürüldü…

“Milli sanayi” yaratılması engellendi mi?

Engellendi…

Tarım bitirilip, Türkiye gıdada da dışa bağımlı hale getirildi mi?

Getirildi…

Türk toplumunun Araplaştırılmasına tam hız devam edildi mi?

Edildi…

Tarikat ve cemaatlerin devlet yönetimindeki etkinlikleri artırıldı mı?

Artırıldı…

Türkiye, dönem dönem ekonomik krize sokulup iyice fakirleştirildi mi?

Fakirleştirildi…

Ekonomimiz “dış borca bağımlı” hale getirildi mi?

Getirildi…

İnsanlarımız, çalışmadan ve üretmeden yaşamayı “uyanıklık” kabul etmeye başladı mı?

Başladı…

İşte bütün bunlar emperyalizmin tipik özellikleridir.

Ve bu özelliklerin hepsini taşıyan Türkiye, onlarca yıldır emperyalizmin kucağındadır.

Emperyalizm varsa, işbirlikçileri de vardır

Emperyalizm, bir ülkede “işbirlikçileri olmadan” tutunamaz.

Peki, kimdir bu işbirlikçiler?

Bazıları, emperyalizme bilinçli olarak hizmet eder, bazıları da farkında olmadan.

Emperyalizme bilinçli olarak hizmet edenler, kötü niyetli insanlardır.

Bu hizmetleri karşılığında mutlaka maddi çıkar, siyasi ve ticari rant sağlarlar.

Çoğunluk ise emperyalizme hizmet ettiğinin farkında bile değildir.

Aldığı kararların, “vatan ve millet için” olduğunu sanır.

Bazıları ise “dinime ve mezhebime hizmet ediyorum” diye düşünür.

Sonuç olarak, bilinçli olanların da bilinçsiz olanların da yaptığı, “emperyalizm uşaklığı”dır.

Emperyalizmin “yoksulluk ve cahillik” şartı

Emperyalizm için iki “ön şart” gereklidir.

Bu şartlardan birisi “cahillik”, diğeri “yoksulluk”tur.

Emperyalizmin sonuca ulaşması için, “cahil” ve “yoksul” bir toplumun yaratılması şarttır.

Bu nedenle “ekonomi” ve “eğitim” paralel olarak çökertilir.

Aynen Türkiye’de olduğu gibi…

Ülkemizin “milli ekonomik işletmeleri”, özelleştirme adı altında, çoğu yabancı şirketlere peşkeş çekildi.

“Milli” eğitim ise, “ümmetçi” hale getirildi.

Türkiye, bulunduğumuz 2020’li yıllarda emperyalizme tam hizmet eder hale getirildi.

Siyasi partilerin kayıkçı kavgası

Bu yazımda bir konuya daha değinmek istiyorum.

Her terör olayından sonra, siyasi partilerin parlamentoda yaptıkları “kayıkçı kavgası”, artık baygınlık veriyor.

Terörü kınamak için “ortak bildiri” yayınlanıyor.

Ortak bildiriye imza atmayan parti, “terör yanlısı” ilan ediliyor.

Ne kadar “absürt” bir davranış!

Neden “absürt”, bakın anlatayım.

Teröre karşı tepki bildirilerini, sivil toplum örgütleri yayınlar.

TBMM çatısı altında bulunan siyasi partiler, sivil toplum örgütü değildir.

İktidarıyla muhalefetiyle siyasi partilerin görevleri, bildiri yayınlamanın çok ötesindedir.

Onlar, “bildiri” yayınlamazlar, “gereğini” yaparlar.

Gereğini yapmak zorundadırlar…

Bildiri yayınlamak, dedir ki?

Bildiri yayınlayarak terör sorunu çözülecek olsaydı, bugüne kadar sanırım yüzlerce binlerce “kınama bildirisi” yayınlanmıştır, terör diye bir şey kalmazdı.

Bildiri yayınlamak, en kolay iş.

İki satır yazar, altını imzalarsın…

Siyasi partilerimiz bunun ötesinde ne yapıyor, önemli olan bu!

Sonra…

Teröre karşı ortak veya bireysel bildiriler yayınlanıyor da, bu bildirilerde, “PKK terör örgütünün kurucusu ve destekleyicisi ABD’ye neden tek bir laf” edilmiyor?

Terör örgütü de terör örgütü…

Kim bu terör örgütü?

PKK…

PKK, kimin emrinde?

Emperyalist ABD’nin…

Eee, ABD’yi neden kınamıyorsunuz?

Ortak bildiriye de, CHP’nin ayrı yayınladığı bildiriye de bakın, “laf kalabalığı”ndan başka bir şey bulamazsınız.

İçeriksiz ve hedefinden uzak.

“Adet yerini bulsun” ve “toplum bizi terörle mücadele ediyor sansın” diye yayınlanmış bildiriler.

Bir şey daha…

Siyasi partiler, teröre karşı ortak bildiri yayınlarken birbiriyle kavga ediyorlar, ama “emperyalist ABD’nin NATO’yu genişletme projesine” birlikte imza atmakta da bir sakınca görmüyorlar.

Yani “Amerikancılıkta” el ele veriyorlar, kol kola giriyorlar.

Bu laf çarpmam, ağırlıklı olarak CHP’ye.

Ortak bildiride yoklar, ama İsveç’in NATO’ya kabulünde AKP ve MHP ile birlikte “evet” oyu kullandılar.

Son olarak…

Siyasi partiler, gerçeklerimiz üzerinden siyaset yapmıyorlar ve toplumu kandırıyorlar.

İşte görüyorsunuz, terörle ilgili gerçeklerimiz ne, siyasi partilerin terörle mücadelesi ne?

Terörle mücadele etmiyorlar, “terörle mücadele ediyormuş gibi” davranıyorlar.

Böyle olunca da sonuç alınamıyor.

Askerlerimiz, can veriyor.

Devletimizin kaynakları, heba oluyor.

Aklımızı başımıza almanın zamanı çoktan geldi geçti.

Bakalım bu filmin sonu nasıl bitecek?