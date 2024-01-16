Önce sözlük anlamına baktım.

“Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli.” şeklinde tarif ediliyor.

İzafi sözcüğünün daha çok bilim dallarında kullanıldığını gördüm.

Kökeni Arapça bir sözcük olmasına karşın günlük hayatta da çok fazla kullanılmakta.

Anladım ki sözcük anlamı olarak kişiye göre değişebilen, göreceli demektir.

Lafı nereye getireceğim. Demek ki, özünde kişiye göre yapılan değerlendirmeleri, kişisel düşünceler içerisinde ve ya somut olaylar içerisinde karşılaştırmaları anlatıyor.

Bu karşılaştırmalarda izafiyetin, başka bir deyişle bir anlamda kıyaslama yaparken öne çıktığını görüyoruz.

O halde kıyaslamanın ne olduğuna bakmamız lazım.

Kıyaslama, bir konu hakkında birden fazla bilgileri ve ölçütü dikkate alarak aralarında değerlendirme yapmak olarak tarif edilebilir.

Her hangi bir konuda kıyaslama yapabilmek için tek bir görüş veya ona dayalı bilgiler yetmez. Aynı konuda farklı fikirler, görüşler veya bilgiler de edinmek gerekmektedir.

Kıyaslamayı her konuda olabildiğince çok emsal ve benzerleri ile yapılan karşılaştırma olarak da tanımlayabiliriz.

Şimdi gelelim asıl anlatmak istediğimize.

Yerel seçimler kapıya dayandı.

Hepsi olmasa da birçok aday ismi açıklandı. Bu gün açıklanmış bulunan adaylar zaman içerisinde değişir mi değişmez mi onu da bilemiyoruz.

Açıklanan adaylar hakkında yorumlara tanık oluyorum.

İşte izafi kavramı ve kıyaslama bu açıklamalarda boy gösteriyor.

Herkes, açıklanan adaylar hakkında kendi düşünce ve değerleri, beklentileri, siyaset anlayışı ve mensubiyeti çerçevesinde bir düşünceye bağlı bir kanaat ortaya koyuyor.

İkinci aşamasında da aynı bölgede aynı makama aday olanları birbiriyle kıyaslayıp izafi olarak favorisini, tercihini ve ya neden olmayacağını ortaya koyuyor.

Birçok kimse adayın kendi bilgi, birikim ve yeteneklerinden çok öncelikle kendi yandaşı olan partinin adayı olup olmadığına bakıyor. Liyakatı esas alarak değerlendirme yapanların sayısı çok az.

Bir başka tercih nedeni de akrabalık, dostluk ve hemşerilik bağnazlığına takılıp kalıyor.

Hatta tercih nedenlerinden birisi olarak da kendi istediği adayın olup olmadığına bakıyor.

Şahsi çıkar hesaplarını ve beklentileri de yabana atamayız. Oldukça önemli bir yer tuttuğu kanısındayım.

Aday olan kimse senin için çok iyi birisi olabilir.

Sana geçmişte çok iyilikleri yardımları olmuş olabilir.

Çok sevdiğin veya seni sevdiğine inandığın birisi olabilir.

Siyasi görüşlerinizde uyarlılık olabilir.

Adayın senin bilmediğin duymadığın birçok eksiklikleri veya yanlışları olabilir.

Mahallelin, komşun, arkadaşın, hemşerin olabilir.

Her hangi bir sivil toplum örgütünde veya organizasyonunda birlikte çalışmış olabilirsiniz…

Bence aday tercihinde bu saydıklarım her zaman çok geride düşünülmesi gereken hususlardır.

Adayın kimliği nedir?

Geçmişindeki, yaşamı, çalışma hayatı, insanlarla ilişkilerindeki tutum ve davranışları nasıldır?

Güvenilirlik sınırlarında sınanmış mıdır?

Eğitimi, becerisi, deneyimi, hizmet verecek olgunluğu yeterliliği var mıdır?

Ne kadar yurt severdir?

Hakka hukuka bağlılığı ve uyumu ne derecede olumludur ?

Atatürk ilke ve inkılaplarının ışıklarıyla aydınlanarak 100. Yılını tamamlamış ve ebediyete kadar taşınması gereken laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetimizin varlığına ve bekasına ne kadar bağlıdır. Katkı sağlayabilir mi?

En azından yukarıda saymaya çalıştığım özellikler çerçevesinde bir değerlendirme yapmıyorsanız, yapamıyorsanız demiyorum yapmıyorsanız, yaşadığınız yeri, ülkemizi seven; gelecek nesillerimizi düşünen değerli Türk vatandaşı olamaz sızınız…