BUGÜN, ZENGİNLER GÜNÜ!.. 

Kuşkum yok, yazının başlığını görünce “bu da ne şimdi?” demişsinizdir!

Evet, 17 Ocak “ Dünya Zenginler Günü” olarak belirlenmiş!

OXFAM diye bir kuruluş var.

Araştırmasına göre;

dünyanın en zenginlerinden yüzde 1’lik Varlık Vergisi alınabilse, 418 milyar dolar gelir sağlanabiliyor! Bununla tüm dünyadaki okula gidemeyen çocukların tüm eğitim giderleri karşılanabilir, sağlık hizmetleri verilebilir, diye öngörüyorlar!

Yine, yapılan bir araştırmaya göre;

dünyadaki en zengin 26 kişinin serveti, dünya nüfusunun yarısının toplam servetine eşit.

Kim bunlar?

Petrol, silah, ilaç, bankacılık ve bilişim tekellerinin sahipleri!

Ve, bu para babalarına hizmette kusur etmeyen siyaset tüccarları!

Örnek verelim;

ABD’de bir “Başkan adayı” bu sektörlere karşı tutum içinde olabilir mi? Silah ticaretini, savaşları önleyebilir mi?

ABD eski başkanı Kennedy neden öldürüldü?

Bu zenginler, dünyayı saran lokal savaşlar, işsizlik, açlık, çevre sorunları ve benzeri “insanlık sorunları” üzerine kaygı duymuyorlar mı?

Duymazlar mı? Elbette duyuyorlardır!

Önlem almıyorlar mı? Elbette alıyorlar!

Ne yapıyorlar?

Olası bir çevre felaketine ve nükleer savaşa karşı önlem alıyorlar!

Lüks konutlarının altına lüks sığınak konutlar yaptırıyorlar! Tüm insanlık öldükten sonra da yaşamak için!

Norveç’te yerin 1300 metre altına “TOHUM DEPOSU” yaptırdılar! Savaş sonrası aç kalmamak için!

Peki, onca felaketten sonra yaşasalar ne olacak? Ürettikleri malları alan olmayacak ki? Diye düşünebilirsiniz.

Onlar düşünmüyorlar mı sanıyorsunuz?

Almanya’da çalışmalarını sürdüren biyoteknoloji uzmanı Hashem Al Ghaili’nin projesi büyük ses getirmiş! “Bebek çiftliği” hazırlıyor!

Yani; dünyada milyarlarca insan yok olduktan sonra, daha az “köle” ile daha keyifle yaşayacaklar!

Bırakın dünyayı bekleyen felaketleri, günümüzün belli başlı sorunlarına bakalım;

Adamlar uzun vadeli program yaparak belirli hedefler koyuyorlar!

Deprem de olsa, salgın hastalık da olsa, lokal savaşlar ya da TERÖR de olsa, yine onlar kazanıyor!

Örneğin; Ortadoğu’da, petrol zengini eli kanlı katilleri çok seviyorlar! Onlara bol bol silah satıyor, birbiriyle savaştırıyor, ekonomilerini çökertiyor, tepedeki büyük hırsızların servetlerini bankalarında saklıyor, lüks yaşamlarını kendi ülkelerinde sürdürmelerini sağlıyorlar!

TERÖR, onların en etkili silahı ve teröristler onların en iyi hizmetkarları!

Ülkelerin siyasetçilerini de çok iyi motive ediyorlar! Onlar da ne isterlerse yapıyorlar! Ülkelerinden çaldıklarını bankalarında koruyorlar!

Özellikle, geniş kitlelerin yoksulluğu sürmeli ki, “sağlıklı ve dengeli beslenemesinler!”

Sürmeli ki, “bilimsel, çağa uygun bir eğitim” göremesinler!

“Nitelikli insan” yetişmesin! Yetişenler de öyle çaresiz kalsınlar ki, “yaşamak için” zengin ülkelere göçsünler!

En verimli araziler, en sulak alanlar onların olsun! Çaktırmadan toplasınlar bu alanları!

Öyle büyük büyük devletler olmamalı!

Bölüp parçalayıp küçük devletçikler haline gelmeliler!

Yüzyıllardır “insanca, kardeşçe yaşayanlar” birbirine düşman olmalı!

İşte, kirli dünyanın kirli düzeninin efendileri böyle düşünüyor ve düşündüklerini de uygulayabiliyorlar! İnsanlık topyekün uyanmadıkça bu kirli düzen böyle sürüp gidecek!

Farkında mıyız?