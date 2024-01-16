AKP iktidarında nüfusun yüzde 13'ü  DEVLET YARDIMIYLA geçiniyor!

AKP, Kasım 2002’den beri Türkiye’yi kesintisiz yönetiyor…

Hem de tek başına. 2018’deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden sonra da küçük ortağı MHP ile birlikte Türkiye’yi yönetmeye devam ediyor…

Yönetmesine yönetiyor, ama gidişat hiç de iyi değil…

TOPLUMUN HER KESİMİ MUTSUZ

Memur sıkıntılı…

Memur emeklisi sıkıntılı…

SGK emeklisi sıkıntılı…

Bağ-Kur emeklisi sıkıntılı…

Asgari ücret alan sıkıntılı…

Doktoru, hemşiresi sıkıntılı…

Öğretmeni sıkıntılı…

Kısaca toplumun her kesimi sıkıntılı.

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Önceki gün internette haberleri incelerken Sözcü’den Deniz Ayhan imzalı haber dikkati çekti. “11 milyon vatandaş yardıma muhtaç” başlıklı haber, Türkiye gerçeğini gösteriyordu. Haberi birlikte okuyalım;

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’de aç ve yoksulun olmadığını iddia etse de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yardım almak zorunda kalan hane sayısı 4’e katlandı.

YARDIMA MUHTAÇ

Artan enflasyon ve düşen satın alma gücüyle her geçen gün yardıma muhtaç vatandaş sayısı artıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada “Aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi yok” demesine rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 11 milyon 370 bin kişi yardıma muhtaç durumunda…

SOSYAL YARDIMLAR

Bir başka ifadeyle Türkiye'de yoksulluk çeken ve kişi başına düşen aylık geliri 450 TL ve altında olan 3.7 milyon hane de bulunuyor. Bu haneler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Aile Destek Programı kapsamına alınarak yardım ediliyor.

4 YILDA 4'E KATLANDI

2019'da 690 bin olan bu kapsamdaki hane sayısı 4 yılda 4 milyona yaklaştı. Bakanlığın yoksul vatandaşlara yaptığı elektrik faturası yardımı da 2019'da 1 milyon 343 bin iken, 2023'ün ilk 10 ayında 3 milyon 685 bine yükseldi. 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için 62 milyar 742 milyon 374 bin 899 TL harcadı.

EKONOMİK DESTEKLER

Bu kapsamdaki 2023 ödeneği ise 91 milyar 582 milyon TL'ye çıkarıldı. Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan ve yaşamlarını düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çekenlerin çocuklarına Bakanlıkça verilen ekonomik destekten yararlanan çocuk sayısı da arttı. 2020'de 129 bin 422 çocuk bu destekten yararlanırken, 2023'de şimdiye kadar 170 bin çocuğa destek verildi.”

İÇLER ACISI DURUMDAYIZ

Yukarıdaki değerlendirmeyi okudunuz…

Gerçekten içler acısı bir durum…

Habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 11 milyon 370 bin kişi…

Türkiye'de yoksulluk çeken ve kişi başına düşen aylık geliri 450 TL ve altında olan 3.7 milyon hane de bulunuyor.

Bu durum mutlaka değişmeli…

Devlet yardım yapacağı kişi sayısıyla övüneceğine, bu insanlara iş vermeli. Sosyal devletin gereği de budur.