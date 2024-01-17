Necati Kur  Ve; YAŞANMIŞLIKLAR… 

Öğretmen Necati Kur’la tanışmamız 1976 sonrasında oldu.

Bizi tanıştıran da, “yaşam öğretmenim” Ruşen Hakkı’ydı.

Siyasal değerlerimiz –bir ölçüde- farklıydı. Ama birbirimize ve insana karşı saygıda aynı değerlere sahiptik.

12 Mart 1971’de, öğrencilik döneminde tutuklanmış. Sonra, Diyarbakır Eğitim Enstitüsü’ne sürgün gitmiş ve oradan mezun olmuş.

O bir “Matematik” öğretmeni. 1976 sonrası eşiyle birlikte Kocaeli’ye tayin olmuşlar ve Necati Kur, Kocaeli Ticaret Lisesi’nde görev almış.

Eğitim sendikalarında aktif görevler yapmış. Ülkesinin sorunlarına karşı duyarsız kalmamış.

Tabi, bunun bedelini ödetmişler O’na!

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi sonrası yine tutuklanmış, yargılanmış ve beraat etmiş! Ama 5 yıl il dışında “sürgün” edilmiş.

Necati Kur, 2005 yılında “Konca Yazışmaları” ve 2009’da “Dönüşlerinin Yirminci Yılında Yasallaşma Hareketi” adlı kitaplarından sonra, 1981 ve 2020 yıllarında da iki ayrı kitabı yayınlanmış.

Sonra, yakın dostları “Anılarını yazmalısın” diye ısrar edince, “Yaşanmışlıklar” adlı son kitabını yayınlamış.

Kitabının ilk sayfalarını Ruşen Hakkı’ya ayırmış. Bu anıların içinde, Turan Topçuoğlu, Hüseyin Özer, İbrahim İşyar gibi saygın eğitimcilerin de izleri var.

Necati Kur, daha sonra çocukluk ve eğitim-öğretim yıllarını, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 askeri darbe dönemlerini, öğretmenlik, askerlik anılarını, TÖB-DER, EĞİT-DER, EĞİTİM İŞ anıları, yargılandığı davaları,

Meslek yaşamındaki anılarını, “dost ve arkadaş” olduğu insanları anlatmış.

Bir süre önce, Necati Kur’la “kitap Keyfim’de” buluştuk.

Ülkemiz sorunları üzerinde konuştuk, şimdi aramızda olmayan ortak değerli dostlarımızı andık.

İşte o gün, (3 Ocak) “Yaşanmışlıklar” adlı kitabını çantasından çıkardı ve imzalayarak bana verdi.

Yaklaşık 50 yıldır “arkadaş ve dost” olduğum Necati Kur’un anılarını o gün ve akşamı okumaya başladım. Birçok yerde altını çizerek tamamını okuduktan sonra, değerli arkadaşıma olan saygım bir kat daha arttı.

Ruşen Hakkı’nın “Bir masada dört kişi” adlı şiiri geldi aklıma.

“İbrahim, Turan, Necati ve ben/ bir de adı geçtikçe Öner/ Ekmeği çokça, mezeyi gıdım gıdım/aslanım Mahir, köfte gönder.

En gencimiz Necati Gonca’dan mezun/ İbrahim Çanakkale Özel’den/ biraz uzun sürdü okumuşluğu/ benzinin solgunluğu bu yüzden/(.)

Ve Necati bir şiirle kadınları/iliştirirken yanıbaşımıza /yüreğini çiçekleyip söyleniyor/ - içeride yeniden aşık olduk karılarımıza/”

Şiir daha uzun, ama ben Necati Öğretmenle ilgili bölümü yansıtmak istedim.

İçinde bu şiirin de yer aldığı, “Canevimden” adlı kitabını bana, 8 Temmuz 1989’da Gebze’de imzalamış Ruşen Hakkı.

Ruhu huzur içinde olsun.

Değerli okurlarım, arkadaşlarım, dostlarım,

Necati Kur’un “yaşanmışlıklar” lı kitabını okumanızı diliyorum.

20 Ocak Cumartesi günü, saat 14.00-16.00 arasında, Soydan İş Merkezi, zemin kat, “Kitap Keyfim’de buluşalım.