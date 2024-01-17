Emekliler, haydi yine iyisiniz iyisiniz.

“ 2024 Emekliler Yılı”nı kaptınız.

İktidarın bu kıyağını unutmayın ha!

Bakın, “işçiler Yılı” demediler.

“İşverenler Yılı” da demediler.

“Emekliler Yılı” dediler.

Az buz şey mi?

Her ne kadar 16 günü geçmiş olsa da, önümüzdeki 349 gün sizin.

Bozdurun bozdurun harcayın!

Torunlarınıza harçlık mı verirsiniz…

Kira borcunu mu kapatırsınız…

Havalar soğuk, ayağınıza sağlam bir ayakkabı mı alırsınız…

Canınız et çekmiştir, kasaba mı uğrarsınız…

Pazardan elma, portakal, mandalina mı alırsınız…

“Emekliler Yılı” ne işe yarar diye düşünmeyin, mutlaka bir yararı olur.

Baktınız “para” yerine geçmiyor, çıkın sokağa şöyle bir hava atın.

Ezik durmayın, kafanızı kaldırıp dik yürüyün.

Etrafınıza gülücükler saçın.

Karşınıza canınızı sıkan bir kamu görevlisi çıkarsa, “Bana bak, bu yıl emekliler yılı, bana karışamazsınız” deyin.

Sonra…

Hiç merak etmeyin, “Emekliler Yılı” konusunda valiliklere ve belediyelere mutlaka talimat gidecektir.

Valiler ve belediye başkanları, sizler için değişik etkinlikler düzenleyecektir.

Şimdiden kafa yormaya başlamışlardır buna.

Sizin yaşamınızı renklendirmek için çok şey yapacaklardır.

Bir emekli olarak benim de etkinlik önerilerim var:

*”Bulmaca çözme yarışması” yapılabilir.

*”Dört kişilik bir aile ayda 10 bin lira ile nasıl geçinir?” yarışması düzenlenebilir.

*”Kira artışı yapmaması için ev sahibi nasıl ikna edilebilir?”, bu da bir yarışma konusudur.

*”Emekliler mutluymuş ve huzurluymuş gibi nasıl davranabilir?”, bu konuda da yarışma yapılabilir.

*”Pratik olarak ayakkabıya pençe, elbiseye yama nasıl yapılabilir?” bu öğretilir.

*”Emekliler arası tavla şampiyonası” da iyi olur.

Pek “uçuk fikirli” değilim, mutlaka sizlerin de farklı önerileriniz olacaktır, bana yazın “Emekliler Yılı”nda emeklilerimizin yaşamlarını renklendirelim.

“Sadaka” + “Emekliler Yılı”

Emeklilerin aylardır devam eden çığlığı malum.

Yüksek enflasyon…

Hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalan maaşlar…

Memur emeklileri ile SGK ve BAĞKUR emeklilerine yapılan zamlar arasındaki uçurum…

Ve önceki akşam açıklanan “sadaka gibi ek zam”!

SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşları yüzde 5 daha artırıldı.

Bu yüzde 5’lik artışın “sadaka” olduğunu onlar da biliyordu ki, yanına bir de içi boş “2024 Emekliler Yılı”nı koydular.

Emeklilerin çığlığı kesildi mi?

Kesilmedi, daha arttı…

Çığlık, bütün olumsuz düşüncelerin dışa vurumudur.

Sitemin, öfkenin, kinin…

Emekli kesimini, bugüne kadar böyle uç duygularda hiç görmedim.

Bu duygular sandığa nasıl yansır, bilmiyorum.

Sorun nerede?

Türkiye’de işler iyice zıvanadan çıktı.

Dengeler altüst oldu.

Gelirlerde de, fiyat artışlarında da tam kaos ortamı yaşanıyor.

Maaşlara zam yap, herkesin maaşını artır, emekli maaşını da, asgari ücreti de…

Sorun bitiyor mu?

Paranın alım gücü olmadıktan sonra, emeklilere 50 bin lira maaş vermişsin ne olur?

Asgari ücret, 17 bin lira değil de 57 bin lira olmuş, ne işe yarar?

Bütün sıkıntı burada.

Bir ülkede çalışmak yok, üretim yoksa, gerisi hikaye!

Bir ülkede eğitim, “üretim” için değil de “rejimi değiştirmek için” yapılıyorsa, o ülkede hangi sorunu çözebilirsin?

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Portekizli yazar Jose Saramago’nun (1922-2010) şu sözü çok şey anlatıyor:

“İnsanları temel ihtiyaçları ile meşgul edersen, kaybettikleri özgürlüğü unuturlar.”

Ülkemizde başta emekliler olmak üzere insanlarımız ne yazık ki bu noktaya getirildi.

Özgürlüklermiş, hukukmuş, adaletmiş, şeriatmış, hilafet isteğiymiş, işte görüyorsunuz kimsenin umurunda değil.

Bilmem anlatabildim mi?