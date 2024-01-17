CHP’nin Karamürsel adayı Çalık TOPLUMSAL UZLAŞI istiyor!

31 Mart’ta yapılacak seçimler için geriye sayım devam ederken, ortalık şimdilik sessiz… Muhalefet adayları seçim çalışmasına devam ederken, AKP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan adayı dışında ilçe adaylarını açıklamaması, ilimizi henüz seçim havasına sokmadı. CHP’nin seçimi kazanabilme ihtimali yüksek olan üç ilçe var.

‘ERKEN KALKAN YOL ALIR’

Bunlar İzmit, Derince ve Karamürsel… Elbette diğer ilçelerde iddialı, ama bu üç ilçe diğer ilçelere göre daha ön plana çıkıyor. CHP, Karamürsel Belediye Başkan adayının Ahmet Çalık olduğunu çok önceden açıkladı. ‘Erken kalkan yol alır’ misali, Çalık zaten Mart 2019’daki seçimlerden sonra siyasete ara vermemişti, hep sahadaydı, adaylığının açıklanmasından sonra da seçim çalışmasını hızlandırdı.

ÇALIK, SEÇİMİ 1427 OY FARKLA KAYBETMİŞTİ

CHP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık, Mart 2019’da yapılan seçimde de CHP’nin Karamürsel Belediyesi başkan adayıydı. Çalık, AKP’nin adayı mevcut belediye başkanı İsmail Yıldırım karşısında seçimi 1427 oyla kaybetmişti. Çalık’ın aldığı yüksek oy ve aradaki farkın kapatılabilir olması, CHP’de büyük heyecan yaratıyor.

AKP VE YILDIRIM YIPRANDI

Mart 2019’daki seçimlerin üzerinden 5 yıl geçti, AKP’li Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, çok yıprandı, yıpratıldı. Yıldırım’ın eski ilçe başkanı Sait Mete ile ilgili söylemleri, eski AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile ilgili söyledikleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile ilgili söyledikleri, AKP Karamürsel İlçe Teşkilatı’nda gerilime neden olmuştu. Hem Yıldırım, hem de AKP Karamürsel İlçe Teşkilatı çok yıprandı. Bu yıpranış, AKP’li seçmene de yansıdı. Bu durum bir güvensizlik oluşturdu. Bu güvensizlik neticesinde edindiğim bilgiye göre AKP’liler başka arayışlara girdi.

GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

CHP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık, önceki gün meclis üyesi Orhan Tanış ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Çalık, hem 16 Ocak Basın Onur Günümüzü kutladı, hem de 27 Ocak’ta saat 14.00’te Belediye Kültür Merkezi’nde yapacakları aday tanıtım toplantısına davet etti.

ÇALIK, HEP SAHADAYDI

CHP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık’ı daha önceden de tanırım. Mart 2019’deki seçimler sonrasında sohbetimiz olmuştu. Çalık, Mart 2019’daki seçimlerden sonra köşesine çekilmedi, bilakis daha fazla çalışmaya başladı. Her programa katıldı, Karamürsel’in sorunlarıyla yakından ilgilendi. Siyaseti hiç bırakmadı.

TAM BİR KARAMÜRSEL SEVDALISI

Aslen Giresunlu olan Çalık, 1982 yılından beri Karamürsel’de ikamet ediyor, esnaflık yapıyor. Tam bir Karamürsel sevdalısı. ‘İnsanın doğduğu yer değil, doyduğu yer memleketidir’ misali, Karamürsel’in menfaatleri için elini her zaman taşın altına koyuyor.

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Çalık’ı çok kararlı gördüm. Kendisine olan güveninin daha fazla arttığını gördüm. İl yönetiminde olması, siyasette kendisine çok şey kattığını gördüm. Karamürsel siyasetine hakim, ilçenin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini gördüm.

AHMET ÇALIK VE KARAMÜRSEL

CHP’nin Karamürsel’de iddialı olmasının nedenlerinden biri de Ahmet Çalık olduğunu düşünüyorum. Adı şimdiye kadar hiçbir şaibeye bulaşmadı. AKP’liler Ahmet Çalık’ın bir açığını bulup, onun üstüne gitmek istiyor, ama bulamıyorlar. Neymiş efendim, Karamürselli değilmiş deniliyormuş. 1982 yılından bu yana Karamürsel’de ikamet eden bir kişiye, Karamürsel’de yıllardır esnaflık yapan bir kişiye Karamürselli denilmiyorsa, bunda art niyet vardır diye düşünüyorum. Zira ben de 1982 yılında Derince’ye yerleştim. Derince’nin haklarını, Derince’nin menfaatlerini; Derinceliyim diyen bir kişiden daha iyi savunuyorum.

CHP’Lİ ÇALIK HEP SAHADA

CHP’nin adayı Çalık, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Diğer partiler aleyhine konuşmamaya özen gösteriyor. CHP’nin Karamürsel adayı Ahmet Çalık seçim çalışmasıyla ilgili şunları söyledi;

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Mart 2019’deki seçimlerden sonra sahada kalmaya devam ettim. Bunun avantajını yaşıyorum, seçimden seçime bize geliyorsunuz imajını kırdığımı düşünüyorum. Karamürsel halkı, Karamürsel’de yapılanları görüyor. Karamürsel’e en büyük hizmeti Karamürsel Belediyesi değil, Büyükşehir Belediyesi yaptı. Karamürsel, ileriye değil, hep geriye gitti. Karamürsel Belediyesi’nin doğru dürüst bir projesi yok.

KARAMÜRSEL SAHİPSİZ DEĞİL

Karamürsel halkı, sahipsiz bırakıldı. İlçenin hakları alınmadı, alınamadı. Karamürsel halkı bilinçli bir halktır. Ne istediğini bilen bir halktır. Kendisini sahipsiz bırakanları, asla affetmeyecektir. Karamürsel halkı artık değişimin zamanı geldiğini biliyor. Vatandaş, kutuplaştırıldığının farkında, bunu yapanlara fırsat vermeyecektir. Karamürsel halkı silkelenmeli, gerçekleri görmeli, geleceğine sahip çıkmalı.

TABANDA UZLAŞI OLACAK

Ak Parti’ye muhalif olanlar, toplumsal bir uzlaşma yapacaktır, Karamürsel Belediye Başkanlığını kazabilecek en güçlü adaya, yani bize destek verecektir. Tavanda ittifak olmayabilir, ama tabanda mutlaka toplumsal uzlaşı olacaktır buna inanıyorum. Karamürsel halkı tabanda ittifak yapıp, birlikte hareket edip en doğru kararı verecektir.”

SALTANATI YIKABİLECEK Mİ?

CHP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık’ın seçimle ilgili düşüncelerini yukarıda sizinle paylaştım.

Çalık, ittifakın tavanda olmadığını, ama tabanda olacağına inanıyor.

Çalık, toplumsal uzlaşı istiyor…

Çalık, toplumun silkelenmesini istiyor.

Çalık, toplumun değişimden yana olduğuna inanıyor.

Çalık, toplumun geleceğine sahip çıkmasını istiyor.

Çalık, AKP’ye kızanların, AKP’nin politikalarını beğenmeyenleri kendisine destek vermesini istiyor.

AKP, KARAMÜRSEL’DE YIPRANDI

Çalık, Mart 1019’da yapılan seçimleri 1427 oyla kaybetti. AKP, Karamürsel’de çok yıprandı. Halkla iyi bir iletişim kuran CHP’nin adayı Ahmet Çalık, seçimi kazanmaya yakın görünüyor. İlçede CHP’nin bu kez ipi göğüsleyeceği, AKP’nin saltanatına son vereceği konuşuluyor.

CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık