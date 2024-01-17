“HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ !”

Bugün Engin Koyun ile sohbet ettik. Uzun süredir rahatsız etmek istemiyordum işini rahat yapsın diye. Kısmet bugüneymiş… Bahis oranları olayı masaya yatırıldı…

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, adeta 4 yıllık patlamayı yaparak sonunda hakkımızı arama kararı aldı. Bu çıkış; bir anda üzerine ölü toprağı serilmiş camiayı ayaklandırdı. Koyun’un sessiz kalışı herkesi kızdırıyordu, şimdi tam bir lider oldu. Hemen döküldü cümleler ağzından…

“Hakan ağabey, ben kendimin değil, camianın, kentin mücadelesini yapıyorum. Koltukta oturduğum müddetçe de bunu devam ettireceğim. Kendim için hiç bir beklentim yok benim. Bu takımı öyle ya da böyle Süper Lig’e yükselteceğiz. Kentle el ele vererek ve hep birlikte başaracağız bunu. Şampiyonluk yolundaki Eyüpspor maçında Büyük Kocaelispor taraftarımızla birlikte, tüm şehir tek yürek olalım. Kentin esnafından tutun gazetecisine kadar, bu kulübün Süper Lig’e yükselmesinden faydalanacak kitlelerdir. Kocaelispor başlı başına bir markadır ve değerdir. Bu değeri de kimse lekeleyemez. Lekeletmeyiz. Haklarımızı arayacağız elbette. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Bu camia hakkını yiyenlerin gece kabusu olur, rüyalarına girer. İki yıl önce 44 puanla rekor bir puan toplayıp, küme düşerken hakkımız yendi. Kulübün büyüklüğünü göz önüne alıp yeniden yapılandık ve bir yıl sonra hemen Süper Lig’e yükselttik. Emeği geçen herkesi bir kez daha teşekkür ediyorum. Tekrarlıyorum Kocaelispor bu kentin ortak değeri ve davasıdır. Engin Koyun’un değil tüm kentin markasıdır. Eyüpspor maçında hep beraber olacağız ve zafere ulaşacağız”…

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