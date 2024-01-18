Yıkılmadık ayaktayız!

Ülkemizde 15 milyon emekli var. Bunların 10 milyonu haline şükrediyor. Hangi hallerine şükrediyorlar birlikte bakalım. Bedavaya otobüse biniyorlar. Seyahat ettiğini sanıyorlar. Güneş altında yada soğukta dakikalarca belediye otobüsünün yolunu gözlüyorlar. Halk otobüslerine binmeye çekiniyorlar çünkü şoförlerin bakışından rahatsız olmak istemiyorlar. En büyük lüksleri kalabalık belediye otobüslerine binip bir noktadan diğer noktaya gitmek. Kahvelere gidin bakın bir kenara ilişmiş boş gözlerle televizyona bakıyordur çoğu. Kulağı emekliye gelecek zam haberinde. Kitap okuma gibi alışkanlıkları da yok. Okey gibi oyun oynayanların arasında göremezsiniz onları.

Bir çay 7.5- 10 lira olmuş. 4 oyuncu, iki de yancı ile birlikte toplam altı kişi. İkişer çay içseler 120 lira yapar. “Ya yenilir parti bana kalırsa” diye düşündüklerinden oyuna oturma riskini göze alamazlar. Tut ki riski göze alıp oyuna oturdular. Oyun sırasında ha okeyi buldum, ha açtım, ha okey dönüyorum derken ömründen bir yıl gider. Bazıları da heyecandan kalpten gider. Zevk için oturduğu oyundan hiçbir tat almadan kalkar. Hele bir de parti kalıp hesabı ödemişse bir ay boyunca kendini suçlu acze der, ceza çeker. Yıllarca çalışıp çile çeken, zor şartlara çalışan ve bu devlete vergi veren insanlar emekleme döneminde kendilerine verilecek 3-5 kuruşluk zam için “Allah razı olsun, şükür halimize “diyecekler çoğunlukta.

Hükümetimiz emekli zammını açıkladı. % 37,5… Sonradan yüzde 5’lik bir sadaka zammı verildi. Memur emeklisi torpilli, nerdeyse % 50 zam alacak. Tanıdığım emeklilerin çoğu isyanda. Veryansın ediyorlar. Halbuki bu aldıkları zam geçtiğimiz altı ayın yada bir yılın zammı. Yani geçtiğimiz seneye eşitlendiler. Emekli yada asgari ücretli hep geriden geliyor. Günü yakalamayı bırakın ayı yakalayamayacağı gibi ancak geçmişe dönük bir yıllık enflasyonu yakalayabilirler. Hadi hükümetimiz sadece zam veriyor da belediyelerimiz ne yapıyor?

Belediyelerimizde emekli meclisleri var. Yaptıkları iş, bol bol gezi düzenlemek. O geziye gidenler ya torpilliler ya da uyanık partililer. Bu meclisler geziden başka ne yapar anlamış değilim. Peki geziler çözüm mü? Elbet değil. Çözüm üretmeleri gerekir. Üreten var mı yok. Ben de emekliyim ama emekli meclisinde değilim. Gelin size birkaç tene öneri sunayım. Şehir merkezlerinde kalabalık yerlerde emekli sosyal tesisleri kurun mesela. Emekliler burada ucuz çay içmeli, satrancını oynamalı, kitap okumalı, sohbet etmeli, kaynaşmalılar.

Örneğin kültürel amaçlı bilgi yarışmaları düzenleyebilirsiniz, gemi maket yapımı yada buna benzer el işi hobi merkezleri kurabilirsiniz. Olayın bir başka yüzü ise Türkiye çapında ve şehrimizde emekli meclisleri düşük zamlara hiç seslerini çıkardıklarını duymadım. Hiçbir protesto yada kınama yürüyüşü olmadı. Hadi bunları yapmadınız çıkın bari bir bildiri yayınlayın. “Bu zamlar bizi yokluğa itiyor” deyin. Çıt yok. Bütün toplum morfinlenmiş gibi. Herhalde vatan haini yada FETÖ’cü damgası vurulur diye korkuyorlar.

Nasıl bir algı ise. İnsanların en demokratik hakları olan ve kanunla sınırları çizilmiş olan toplu yürüyüş haklarını ya Filistin için ya da şehit askerlerimiz için yapıyorlar. O yürüyüşlerde cılız kalabalıktan öteye gitmiyor. Halbuki milyonlarca emekli var. Bir seslerini çıkarsalar hükümetten istediklerini koparırlar. Avrupa’daki emeklilerle bizdeki emeklileri hiç kıyaslamıyorum bile. Aramızda kilometrelerce fark var. Hani demişti asrın liderimiz ben halkımı enflasyona ezdirmeyeceğim diye. Ezdirmeyi bırakın üstümüzden silindir geçti. Mahsun Kırmızıgül’ün o meşhur şarkısı geldi aklıma “Yıkılmadım, ayaktayımmmm..