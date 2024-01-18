Sigara kullanımında dünya birincisiyiz!

Sigara içmek zararladır…

Eski yıllarda sigara paketlerinde sadece markaların isimleri vardı.

Ama şimdi paketlerin üzerinde sigara içmenin zararlarını anlatan bilgiler var.

Amaç, insanlara sigarayı bıraktırmak.

Ama faydalığı olup olmadığı tartışılır.

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Sigaranın zararlarını şöyle sıralayabiliriz; Sigara, akciğer kanseri, kalp hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), inme, diyabet, mide kanseri, ağız kanseri, yemek borusu kanseri ve birçok diğer kanser türünün riskini artırır.

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Sigarının zararları bilinmesine rağmen, bir türlü de vazgeçilmez. Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de, kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi sayısında 17,1 ile dünya birincisi oldu. Türkiye'yi 15.7 adet ile Yunanistan takip etti. İHA’nın haberine göre dünya genelinde 2 milyar insanın sigara ve diğer tütün ürünlerinin bağımlısı olduğunu belirten uzmanlar, 2018-2023 Tütün Kontrolü Planı'na göre Türkiye'de sigara içenlerin sayısının 15 milyondan fazla olduğunu belirtti. Türkiye’de 15 yaş ve üzeri toplam nüfusta her 4 kişiden en az 1'inin sigara kullandığı belirtilen açıklamada; bu orana göre yaklaşık 20 milyona yakın kişinin düzenli sigara içicisi olduğu açıklandı.

TÜRKİYE, DÜNYA BİRİNCİSİ

Türkiye’de, kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi sayısında 17,1 ile dünya birincisi olduğu belirtildi. Bu rakamın Yunanistan’da 15.7, İsrail’de, 15.5 ile Japonya ve Avusturya’da 15.4 adet olduğu açıklandı.

ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplum sağlığına yönelik zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısında bulundu. Sigaradan daha az zararlı olarak kabul edilen ve kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektronik sigaranın içeriğindeki kimyasalların en az sigara dumanında bulunanlar kadar zararlı olduğunu söyleyen uzmanlar, sigarayı bırakmak için farklı yöntemler denemek yerine kararlı olmak gerektiğini belirtti.

RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ

Haberi okudunuz…

Haberin can alışı noktası şu;

Türkiye’de 15 yaş ve üzeri toplam nüfusta her 4 kişiden en az 1'inin sigara kullandığı belirtilen açıklamada; bu orana göre yaklaşık 20 milyona yakın kişinin düzenli sigara içicisi olduğu açıklandı.

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Yani sigara içmede dünya birincisi olan Türkiye’de her dört kişiden biri sigara içiyor, toplamda 20 milyon kişi düzenli olarak sigara içiyor…

Çok yüksek bir rakam…

İnsanlar ‘neden sigara içiyor’ kısmı daha iyi araştırılmalı, daha iyi irdelenmeli diye düşünüyorum.