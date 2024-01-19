Böyle ansiklopedi olmaz 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl (2023) üç cilt halinde, 2195 sayfalık Kocaeli Ansiklopedisi yayımladı.

Bilindiği üzere ansiklopedi geniş bir konunun maddeler halinde ve önceden belirlenmiş bir sistemle ele alınıp, sırayla, noksansız ve ayrıntılı olarak açıklanmasıyla ortaya konulan bir yapıttır.

"Kocaeli Ansiklopedisi", adından da anlaşıldığı gibi bir il, dolayısıyla bir coğrafik alan ile ilgilidir. Bu durumda dünyanın bilimsel açıdan en geri kalmış ülkesinde bile böyle bir yayının en başına en az iki harita konulur. Birincisi bu alanın ülkedeki konumunu, ikincisi coğrafik alan içinde bulunan yerleşim yerlerini, aralarındaki yol bağlantılarını ve doğal yapıyı (denizler, göller, nehirler, bataklık araziler, som ormanlar, ovalar, topoğrafik açıdan önemli yükseltiler vs) gösterir.

Yapıtta bunlar yoktur.

Yapılmış yayın, 11 üyesi profesör ünvanlı 20 üyeli "Bilim ve Danışma Kurulu", 4 üyesi profesör ünvanlı 8 üyeli "Ansiklopedi Yürütme Kurulu", bir Genel Koordinatör ve iki Sekretarya Görevlisi konumunda tam 31 kişinin gözetiminde yürütülen bir çalışmanın ürünüdür.

Çok ilginçtir ki bunlardan profesör unvanı taşıyan 15 kişinin tamamına yakını "anlayamadığım" bir nedenle" Kocaeli'nden olmayıp Sakarya Üniversitesi'ndendir.

Ansiklopedide yer alan maddelerden bazılarının neden Kocaeli ili, bazılarının Kocaeli Sancağı bazında ele alınmış olmasını da anlamak mümkün olmamıştır. Bu bağlamda aynı başlık altında örneğin ormanların sancak, onları etkileyen iklim şartlarının ise üstelik çok noksan verilerle sadece il bazında ele alınmış olması çok ilginçtir.

Ben Orman Mühendisi olduğum için bu ansiklopediyi elime ilk aldığımda psikolojik bir yaklaşımla öncelikle "Ormanlar" başlığı altında yazılanları merak edip inceledim ve bilim hayatımızın geldiği "acınacak" durumu bir kere daha gördüm. (Bu konuyu gelecek haftaki yazımda irdeleyeceğim)

Bilindiği üzere ansiklopediler maddelerden oluşmaktadır ve bu yapıt 230 kişinin 1770 maddede yazdıkları ile oluşturulmuştur. Bu kişilerin bir kısmının meslekleri ile yazdıkları maddeler arasında ilişki yoktur. Örneğin gelecek yazımda değineceğim gibi "Ormanlar" maddesini, sanki bulunması mümkün değilmiş gibi bir Orman Mühendisi değil, tarih tahsil etmiş bir kişi yazmıştır.

Diğer taraftan bu ansiklopedide çok önemli eksikler bulunmaktadır. Örneğin, hazırlanmasında görev üslenen Bilim ve Danışma Kurulu ile Ansiklopedi Yürütme Kurulunda 15 profesörün yer aldığı bu ansiklopedide Kocaeli Üniversitesi kurucu rektörü Atıf Ural'ın adı bile yoktur. Bir başka tipik örnek vereyim: Ansiklopedide ANSA gibi bir sanayi tesisi tek kelime olarak bile geçmemiştir.

Ancak kurul üyelerinden F. Yavuz Ulugün'ün, alanı olan "denizcilik" konusunda olması gereken bütün maddeler vardır. Ansiklopedik açıdan çok güzel bir örnektir ve kendisini bu konuda ayrı tutmak gerekmektedir.

Bilindiği üzere ansiklopediler basıldıktan sonra eksik maddelerin ek ciltlerle tamamlanması çok rastlanan bir durumdur. Ancak bu ansiklopedideki eksikler ek ciltlere kalamayacak kadar önemlidir.

Sonuç olarak bu yapıtı "Ansiklopedi" olarak değerlendirmek imkansızdır. Bunun için her türlü harcama boşuna yapılmıştır. Bu ansiklopedi, yurdumuz bilim hayatının "unutulmaz kötü" bir örneği olarak bilim dünyasından uzakta tutulmalı ve noksan maddeleri tamamlanarak yeniden yazılmalıdır.