Para ödeyerek uzaya adam göndermek, Türkiye’nin sorunlarını çözüyor mu?

İlkler hep çok önemlidir.

Türkiye’de otomobile ilk 1888 yılında Sultan II. Abdülhamid bindi.

Abdülhamid’in Londra Elçiliği’ne emir vererek İngiltere’den getirttiği otomobil, İstiklal Caddesi’nde, yani zamanın Cadde-i Kebir’inde bir dükkânın içinde sergilendi.

İstanbul halkı günlerce buraya akın ederek sultanın otomobilini merakla izledi.

O otomobilde Osmanlı’nın bir vidası dahi yoktu, ama olsun Sultan II. Abdülhamid’in İngiltere’den satın aldığı otomobile binmesi, ülkemiz adına gurur verici bir olaydı.

Trene ilk binen

Ülkemizde trene ilk binen de yine bir padişah.

Padişah Abdülaziz…

Bunun öyküsü de şöyle:

Türkiye’de ilk demiryolu, İzmir-Aydın arasında kuruldu.

Padişah Abdülmecit, bunun için İngiliz girişimcilere 23 Eylül 1856’da izin verdi.

Yapımı 10 yıl sürdür, 1 Temmuz 1866’da hizmete açıldı.

“İstanbul’da daha demiryolu yokken, İngilizler neden İzmir-Aydın arasına demiryolu yapmak istediler?” diye soracaksınız.

Madem konuya girdik, kısaca anlatayım.

O dönemde İzmir’de başta İngilizler ve Fransızlar olmak üzere kalabalık bir Avrupalı (Levanten) işadamı kolonisi vardı.

Bazıları ticaret ve madencilik yapıyor, ama çoğu Ege’nin verimli topraklarında pamuk, incir, üzüm yetiştiriyor, bunları İzmir’den Avrupa’ya ihraç ediyordu.

Ürün, deve kervanlarıyla yavaş ve verimsiz bir şekilde İzmir’e ulaştırılıyor, çoğu yolda çürüyordu.

Ulaşımı demiryoluna çevirmek şarttı.

Ne de olsa İngilizler 1820’lerde buhar gücünü, hareket için kullanmayı başarmışlar, dünyanın ilk ticari demiryolunu da 1830’da Manchester-Liverpool arasında hizmete sokmuşlardı.

İngilizler, İzmir-Aydın demiryolu yapımı için, İngiltere’den demiryolu kurmayı bilen işçiler ve teknik elemanlar getirdi.

Osmanlı’da ray üretimine uygun sanayi tesisi bulunmadığından, o sırada bitmiş olan Kırım Savaşı’nda kullanılmış raylar Kırım’dan gemiyle İzmir’e taşındı.

Geri kalan her şey İngiltere’den getirildi.

Sadece rayları yere sabitleyen traverslerin ahşabı yerliydi.

10 yıl süren çalışmadan sonra 133 kilometrelik demiryolu tamamlandı.

Bu arada Abdülmecit ölmüş, yerine Abdülaziz tahta çıkmıştı.

Yeni padişah, 20 Nisan 1863’te İzmir’e geldi, İzmir’den Selçuk’a (o zamanki adı Ayasluk) kadar yeni tamamlanan trene bindi.

Demiryolunu İngiliz şirketi kurdu.

İngiliz işçiler, İngiliz mühendis ve teknikerler çalıştı.

Raylar Kırım’dan, geri kalan bütün teknik malzemeler İngiltere’den getirildi.

Ama olsun, memlekete tren gelmişti ve bu trene ilk binen de Padişah Abdülaziz’di.

Yaşananlar, gurur vericiydi.

Uçakla seyahat eden ilk Türk

Gelelim, uçakla seyahat eden ilk Türk’e.

Tarih, 1 Aralık 1913.

Balkan Savaşı’nın ardından Donanma Cemiyeti, orduya yeni uçak ve donanmaya gemi alınması için bir bağış kampanyası başlatmıştı.

Belkıs Şevket Hanım, kadın hakları savunma derneği olarak kurulan Müdâfaa-i Hukûk-u Nisvân Cemiyeti’nde aktif olarak çalışıyordu.

Dernek, hem Türk kadınının gücünü ve cesaretini tanıtmak, hem de orduya uçak alabilmek için bağış toplanması amacıyla bir uçuş gerçekleştirmeyi planladı.

Askeri uçakta ilk uçuşu Belkıs Hanım yapacaktı.

Birinci Kolordu Komutanlığı’ndan gerekli izinler alındı.

Hava durumuna uygun bulunan 1 Aralık 1913 tarihinde Belkıs Şevket Hanım, dernek üyeleri eşliğinde Yeşilköy’e ulaştı.

Havaalanında bulunan izleyiciler ile yerli ve yabancı basın mensuplarına kısa bir konuşma yaptıktan sonra 40 dakika sürecek uçuş için Pilot Üsteğmen Fethi Bey’in idaresindeki uçağa bindi.

Uçuş, 200 metre irtifada Şişli, Hürriyet Abidesi, Üsküdar ve Kadıköy üzerinde gerçekleşti.

Orduya uçak hediye etmek için halktan destek istemek, aynı zamanda kadınların varlığını ve gücünü ortaya koymak için gökyüzüne yükselen Belkıs Şevket Hanım, 1 Aralık 1913 tarihinde gerçekleştirdiği uçuş ile “uçağa binen ilk kadın” olarak ülke tarihine geçti.

İstenilen düzeyde bağış toplanamasa da Belkıs Şevket Hanım'ın bu davranışı büyük takdir kazandı.

Orduya bir uçak hediye etmek için bağış toplama amacıyla kartlar hazırlatan Belkıs Şevket Hanım, İstanbul üzerinde gerçekleştirdiği uçuş esnasında bu kartları aşağı bırakmıştı.

Kartlar üzerinde ise şöyle yazıyordu:

“Belkıs Şevket Hanım, Osmanlı ve İslam kadınlığı namına havada tayerân ederken (uçarken) Kadınlar Dünyası ismi ile muhterem ordumuza bir tayyare (uçak) ihdasını (hediye edilmesini) bilâ tefriki cins ve mezhep (ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin) Osmanlı kadınlığından bekler.”

Osmanlı’da ilk uçak, askeri amaçla 1912’de kullanılmaya başlandı.

Belkıs Şevket Hanım, 1 Aralık 1913’te askeri uçakta uçan ilk sivil kişiydi.

O askeri uçak bütünüyle İngiltere’den satın alınmıştı.

Uçakta bize ait hiçbir şey yoktu, ama “Belkıs Hanım’ın uçakla seyahat eden ilk kişi olması” ülkemiz adına gurur verici bir olaydı.

Ve uzay mekiğine binen ilk Türk

İlk otomobile binen…

İlk trene binen…

İlk uçağa binen…

Ve bugün de “uzay mekiği”ne ilk binen Türk…

Baştaki “üç ilki” Osmanlı döneminde yaşamıştık.

Otomobil de, tren de, uçak da İngiliz malıydı…

Osmanlı’nın bu ulaşım araçlarının buluşuna ve üretimine hiçbir katkısı yoktu.

Ama bu araçlara ilk kez bir Osmanlı vatandaşının binmesi, büyük heyecan yaratmış, övünç ve gurur vesilesi olmuştu.

Bugün de değişen bir şey yok.

“Osmanlı kafası” aynen devam ediyor.

ABD Kennedy Uzay Merkezi’nde üretilen “Ax-3 Uzay Mekiği” dün uzaya fırlatıldı, mekikteki dört kişiden biri de Alper Gezeravcı adlı bir Türk’tü, böylece Gezeravcı “ilk Türk uzay yolcusu” olmuştu, devletimiz (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) Alper Bey’in bu yolculuğu için ABD uzay merkezine tam 55 milyon dolar (dünkü kurla 1 milyar 650 milyon lira) ödemişti.

Gerçek böyle olmasına rağmen, yaratılan algı farklıydı.

Yandaş gazete ve televizyonlar, tam seçim öncesi, “Türkiye, uzaya çıktı”, yaygarası yapıyorlardı.

Türk halkı; bugüne kadar seçimlerde “din”le aldatıldı, “Allah”la aldatıldı, “petrol çıktı” ile aldatıldı, “doğalgaz fışkırdı” ile aldatıldı, “Yolcu uçağı yaptık” denilerek aldatıldı, demek şimdi sıra “uzaya çıkma” ile aldatmaya geldi.

Yazık!

Boğazına kadar borçlanmış, enflasyona boğulmuş, hukuk ve adaletten uzaklaşmış, bilimsel eğitim yerine dinsel eğitimi tercih etmiş, yetişmiş insan gücünün yurt dışına göçmesine ses çıkarmayan, emeklisini açlığa mahkûm eden, insanına iş bulamayan, gıdada dahi yurt dışına bağımlı olan, yatırım ve üretimden uzaklaşan Türkiye’nin uzayda ne işi var?

ABD’ye ödenen 55 milyon dolar, “seçim reklamı parası” değil de ne?