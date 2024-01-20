EYÜP SABRIYLA EYÜP’Ü DEVİRDİK: 2-1

Kocaelispor sonunda kendine yakışanı yaptı. Maçın henüz 2.dakikasında hakem faciası ortaya çıkacaktı ki bu kez var durumu kurtardı. Gökhan dokunmamadan ustalıkla rakibini dengesini bozdu, buna rağmen hakem bile kandı ve penaltı verdi. Sonra kart da penaltı da iptal edimdi. Kocaelispor Tanke ve Candeias ile rakibini ekarte etti. Eyüp’ün Bruno ile attığı gol galibiyetine yetmedi. Sürekli sağanak altında oynanan maçta zemin harikaydı. Son dakikalarda Caner Erkin pislik yapıp tüm camiaya o.ç. diye küfür ederken, maç sonrasında tansiyon yükseldi. Eski kaptanımız Sinan Pektemek’in kardeşi Eyüplü Mustafa Pektemek’in maç sonrasında yedek kulübemize saldırması çok çirkindi. Eyüp ağır ceza alacak.