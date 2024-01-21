Dezenflasyonist süreçte maliye politikamız -2

Bilindiği üzere 1970’li yıllardan başlayarak kronik bir hal alan enflasyon, 2001 yılında uygulanmaya başlanılan “güçlü ekonomiye geçiş programı” ile düşürülmeye çalışılmış, 2001 sonrasında yapılan yapısal reformlar ile sıkı maliye ve para politikaları uygulanarak enflasyon düşürülmüş, ekonomi istikrarlı bir büyüme patikasına sokulmuştur.

2002 -2009 arası maliye politikaları gözden geçirildiğinde, mali kurala riayet edildiği bütçe açıklarının Maastricht kriterlerine uygun oluşturulduğu yani bütçe açığının milli gelire oranının % 3’ü geçmemesi amaçlandığı, vergi gelirlerinde ciddi artışlar sağlandığı, büyüme oranlarının yüksek seyrettiği, arkasında Avrupa Birliği ortaklık süreci görüşmeleri rüzgârının olduğu, uygulanan ekonomi modelinin dünyada örnek gösterilmeye başlandığı yıllar olmuştur.

2008-2009 küresel finans krizi ile yaşanılan küçülmeler, dünya ticaretinin daralması, Amerika Birleşik Devletleri‘nde faizlerin artırılması, özellikle gelişmekte olan ülkelere fon akışlarını yavaşlatmış, ihracatlarını olumsuz etkilemiştir. Hiç şüphesiz ülkemizde bu olumsuz durumdan etkilenmiştir, özellikle finansal krizin olduğu yıl büyümemiz eksiye düşmüş (2009 yılında -%4,7 küçülme), bütçe açığı artmış, bu arada IMF ile uygulamakta olduğumuz standby anlaşmasının da 2013 yılında sonuna gelinmiş, sadece gözden geçirme dönemine geçilmiştir. Ülkemiz ekonomisinde yapılan en büyük yanlışlık, 2012 -2013’ten sonra yeni bir ekonomi programı yapılmadan, mevcut programdan da tavizler verilerek yola devam edilmeye çalışılmasıdır. Zira 2013 sonrasında, özellikle 2003 -2013 arasında, gözlemlenen istikrarlı ve düşük döviz kuru yerini istikrarı bozulan ve artış eğilimine giren, yıldan yıla da artan bir patikaya bırakmıştır. Özellikle 2018 rahip Brunson krizi sonrasında ciddi bir döviz kuru artışı görülmüş ancak ciddi artırılan faizler ile bu artış yerini sakinliğe bırakmıştır.

2020 COVID-19 süreci ile ekonomimizin dengeleri tamamen bozulmuş, reel ekonominin desteklenmesi ,üretimin kesintiye uğramaması için ,düşük faizle KOBİ kredileri verilmiş ,ayrıca artan enflasyon göz ardı edilerek ,düşük faizli uzun vadeli tüketici ve ev kredileri ile büyüme teşvik edilmeye çalışılmıştır. Bu arada genişleyici para ve maliye politikaları, arz talep dengesini bozmuş, yüksek büyüme oranları yanında yüksek enflasyonist bir sürece adım atılmış ,döviz kurları yükselmesin diye talep karşılamak için ,merkez bankası döviz rezervlerini kullanmış ,belli bir süre döviz artışı hızı frenlenmiş olsa da özellikle Merkez Bankası’nın uygulamaya koymaya çalıştığı rasyonel tedbirler gereği faiz artışları Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınıp 2021 eylül ayından itibaren heterodoks politikalara geçilerek faiz indirme sürecine girilince döviz kurlarında ciddi bir artış gerçekleşmiş ,bu döviz artış hızını ortadan kaldırıp sakinleştirmek için kur korumalı mevduat yürürlüğe sokularak yol alınmaya çalışılmıştır. Bu arada enflasyon hem döviz kurları artışı, hem bozulan arz talep dengesi, hem de dünya emtia fiyatları artışları ile 2022’de bir ara % 80’leri bile geçmiş, 2023’te baz etkisiyle düşse de 2020’lerde bulunduğumuz % 15 seviyelerine bir daha dönülememiştir.

2023 genel seçimler sonrasında, düşük faizle heterodoks politikalara son verilerek Ortodoks olarak tanımladığımız rasyonel politikalara dönülmüş, buna paralel olarak da sıkı para politikası izlenerek faizler % 8,5’lardan 2023 yıl sonunda % 42,5’a çıkarılmıştır.

Böylece ekonomimizin genel görünüşünü 2001 -2023 arasını kısa özetledikten sonra ,asıl yazı konumuz olan maliye politikalarına dönecek olursak ,özellikle 2001-2009 arasını hariç tutarsak daha sonraki dönemlerde uygulanan maliye politikası araçlarının enflasyonu önlemek için gerekli olan sıkı maliye politikası uygulama araçları olduklarını söylememiz doğru olmayacaktır .

Eğer enflasyonu önlemek için sıkı maliye politikası uygulamak istiyorsak ,bütçede gelirlerimizi adil, dengeli ve vergi teorisine uygun arttırmamız ,yani yatay ve dikey adaleti sağlamamız gerekirdi. Giderler yönünden de, bütçe uygulamasında tasarruf edebileceğimiz kalemler belirlenerek, Tasarrufa yönelmemiz gerekirdi.

Oysa 2023 bütçesine baktığımızda, kasım ayında 75,6 milyar lira açık veren merkezi yönetim bütçe dengesi, Aralık ayında 842,5 milyar lira ile rekor düzeyde açık verdi.

Bu yazı dizisinin ilkinde, geçen hafta, belirttiğimiz gibi ülkemizde çok ciddi bir kayıt dışı ekonomi hakim olup, nüfusun çok küçük bir kısmı vergi mükellefidir. Vergi mükellefi olanların da, ödenen vergilerin yüzde 25’ini istisna ve muafiyetler nedeniyle, vergi harcamaları yoluyla ödemedikleri görülmektedir. Burada vurgulanması gereken bir diğer konu ise vergide tahakkuk tahsilat oranının yüzde 75’ lere düştüğüdür. Yani mükellefler kendi beyan ettikleri vergi tutarının 1/4 ünü ödememektedirler. Her 2-3 yılda bir çıkan vergi afları maalesef bunun önünü açmıştır.

Yeni bir yasa çıkarmadan, yapılacak küçük düzenlemeler ve cumhurbaşkanlığı kararları, ciddi bir tahsilat seferberliği ile çok rahatlıkla bütçeye 1,5-2 trilyon civarında bir vergi gelirini aktarmak mümkündür. Vergisini zamanında ödeyen her vergi mükellefinin en çok arzu ettiği hususların başında gelmektedir bu konular. Zira çıkarılan vergi afları ve vergi barış yasaları ile dürüst mükellefler yıllarca mağdur edilmişlerdir.

Kısaca ülkemiz 2023 Haziran ayına kadar, hem genişlemeci maliye hem de para politikasıyla enflasyonu arttırmış(ben uygulanan bu ekonomi modeline seçim kazanmaya endeksli para-maliye politikası adını veriyorum),Haziran 2023 sonrasında daraltıcı bir para politikası yoluna girilmiş ,maliye politikası ayağında çok ciddi tedbirler alınmamış(muhtemelen yerel seçimler bekleniyor), 2023 yılsonu bütçesi 1,3 trilyon açık vermiştir. 2024 yılında ise bütçede 2,7 trilyon açık verileceği tahmin edilmektedir.

Yapılacak şey, hem sıkı maliye ve para politikaları belirlemek, hem de bunlara sıkı sıkıya uymaktır.12. kalkınma planı ve 2024-2026 orta vadeli planlar da yazılmış olan hususların ete kemiğe dönüştürülüp yeni bir sıkı politika seti belirleyip, bunu halka sunarak, birlikte katlanılacak maliyetlerinin bir uzlaşma ile belirlenip, dezenflasyonist sürecin vakit kaybedilmeden başlanılması gerekir. Bu politikaların neler olabileceği diğer bir yazımızın konusu olacaktır.