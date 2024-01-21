EKONOMİK ADALET!..   

“İnsan belleği unutkanlık özürlüdür!”

Hele, gazete, dergi, kitap okuma oranının çok düşük olduğu bir ülkede! Yani, yaşadığımız ülkede!

8 Aralık 2023 ile 16 Aralık 2004 arasında, ülkemizin “ekonomik, sosyal ve hukuk” düzeninde neler yaşadığını anımsıyor musunuz?

Arşiv notlarımdan paylaşıyorum;

“Geniş tanımlı işsizlik 8 milyon 100 bini aştı.(8 Aralık)

İcra dosyaları, geçen yıla göre yüzde 68 arttı. (18 Aralık)

Şehir hastaneleri günde 229 milyon lira yutuyor! 2024 bütçesinin yüzde 11’den fazlası 18 şehir hastanesine ayrıldı. (19 Aralık)

11 Trilyonluk bütçenin 3.6 trilyonu borca, 1.2 trilyonu faize gidecek! (25 Aralık)

Vergi ve cezalara zam yağmuru. (29 Aralık)

Sudan’da tarım hayali ile milyonlar boşa gitti!( 31 Aralık)

Bütçe açığında büyük artış! 2022’de 143 milyar lira olan açık, 2023’ün 11 ayında 532 milyar oldu! ( 1 Ocak)

2023’de tüketici fiyatları yüzde 64.77 oldu!(TÜİK, 4 Aralık.)

Emekli milletvekilinin yeni maaşı 96 bin 958 TL. Halen milletvekili ve emekli olan 238 bin TL aylık alıyor.(4 Ocak)

Enflasyon, yüzde 63.9 ve 20 ülkenin toplamından fazla! (9 Ocak)

ÖSYM sınav ücretlerine yüzde 164 zam! (13 Ocak)

Bütçe delik deşik! 2022’de 142.6 milyar TL olan bütçe açığı, 2023’de 1 trilyon 375 milyar TL. oldu!..

İşte, ülkemizin ekonomik durumu özetle böyle!

Yani; Siyasi İktidar er yönüyle başarısız!

Tarım-Hayvancılıktan başlayarak, ekonomik yaşamda büyük sorunlar var. Düşünün; Rusya-Ukrayna savaşta ama buğday ihtiyacımızın yüzde 98’ini bu iki ülkeden alıyoruz! Bizim üreticilerimiz perişan! NEDEN?

TÜİK-resmi açıklama- ile enflasyon yüzde 63.9 iken; üniversite sınavına ücretlerine yüzde 164 zam, vergi ve cezalara getirilen fahiş zamlar yapılırken; Bağ-Kur ve işçi emeklilerine yapılan yüzde 42.6’lık zam ile “Emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik” sözü ne kadar doğrudur?

“Sağlığa en kısa zamanda ulaşabilmek” esas iken, “Müteahhitlerin ticarethanesi” olan, “hasta ve teknik tetkik garantili” devasa Şehir Hastanelerinin ağır ve uzun vadeli bedellerine neden mahkum oluyoruz?

İcra dosyaları süratle artıyor! Vatandaşın kredi kartı ve banka kredileri ödenemiyor, çalışan nüfusun yüzde 57’si asgari ücret kölesi, 8 milyonu aşan işsizlik, temel gıda ürünlerinde ve kiralardaki fahiş artışlar karşısında, bu ülkede huzur, güven ve Sosyal Devlet’e yakışan bir düzen olduğu söylenebilir mi?

ÜRETMEDEN, Dış ülkelere İHRACAT yapmadan, İŞSİZLİĞİ önlemeden, yalnızca emeği ile yaşamaya çalışanların ümüğünü sıkarak “kalkınma ve refah artışı” olabilir mi? ADALET olabilir mi?

Ne diyor Nazım Hikmet?

“İnsanlarım, a benim insanlarım,

Antenler yalan söylüyorsa,

Yalan söylüyorsa rotatifler,

Söz, yalan söylüyorsa,

Ses, yalan söylüyorsa,

Ellerinizden geçinen

Herkes yalan söylüyorsa,

Elleriniz balçık gibi itaatli,

Elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun,

Elleriniz isyan etmesin diyedir.

Bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir!”

Ne dersiniz?

Artık UYANMA zamanı gelmedi mi?

Sokrates’in dediği gibi;

“Uyan, uyan da düşün!

Düşün de uyan!”