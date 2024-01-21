Bizi kendi cennetinize zorla götüremezsiniz!

Hallacı Mansur’u darağacına götürürlerken kız kardeşine vedalaşması için haber salarlar. Kız kardeşi geldiğinde başörtüsü yoktu. Muhafızlar ona bağırıp “Başörtün yok. Bu şekilde erkekler arasına giremezsin” dediklerinde o yürekli kız “Ben burada kardeşimden başka erkek göremiyorum.” Der.

Dr. Ali Şeriat’i der ki; “Zulmeden bir dindardan daha kötüsü, zalim bizden diyen susandır.”

Bugün haksızlıklar karşısında susanlar “Zalimler bizdendir” diyenlerdir. Zalimler kim olursa olsun, toplum bu zalimlere bir tepki koyamıyorsa, o toplum çürümüş demektir. Bugün bizim toplum bunu yaşıyor. Siyasi iktidar eğer zalimler kendi yandaşı ise susuyor, hatta onları daha üst makamlara getirerek ödüllendiriyor.

Eğer bir toplumda hırsızlık yapanlar, halka zulmedenler kendi çevrelerince hoş karşılanıyorsa en büyük felaket burada yatmaktadır. Biz bu felaketi yaşıyoruz.

İşin kötüsü bunu din adına yapanlardır.

Bin yıldır İslam dünyasında değişen bir şey yok. Bilim yok, teknoloji yok, icat yok. Kadın hakları insan hakları, çocuk hakları yok yok da yok.

Ne var?

Sadece petrol ve insanları uyuşturmak için din adı altında halka şırınga edilen dogmatik anlayış.

Ha… Bir de şekilcilik. Neymiş efendim. İslamiyet’te kadının saçının bir telinin görülmesi günahtır anlayışı. Onun için Hallacı Mansur’un kız kardeşine başörtüsüz erkeklerin arasına giremezsin denilmiş.

10 milyonluk İsrail tüm Arap dünyasına meydan okuyor. Adamlar bilime, teknolojiye inanmışlar ve onun gereğini yapıyorlar. Ekonomik olarak o kadar güçlüler ki, Amerika bile onunla ilişkilerini bozmak istemiyor.

Bir dinin felsefeden, mantıktan sosyolojiden, bilimden kopuk bilimsel gerçeklere sırt çevirmiş, yalnız şekilcilikle izah ediliyor olması o din için ne büyük talihsizliktir.

İbn’i Rüşt ile kitaplarını yakıp kendisini camide linç etmek isteyenler arasında şu konuşma geçmiş.

Avam;

Sen dinimizle savaşıyorsun.

İbn’i Rüşt “Hayır. Ben cahilliğinizle savaşıyorum.

İran’da kadınlar aylardır direniyorlar. Her zaman yazıyorum, söylüyorum bu dünyayı kadınlar kurtaracaklardır. Onlara burada bir kez daha selam gönderiyorum.

Yobazlığın olmadığı her yer cennettir.

Şu ülkede de orman yaktınız, kadın yaktınız, ozan yaktınız.

Yobaz varken cehenneme gerek yok.

Bizi kendi cennetinize zorla götüremezsiniz. O cennet sizin olsun.