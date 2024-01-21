Türkiye, Okul Yemeği Koalisyonunda neden yok?

2023- 2024 eğitim yılının yarıyıl tatili Cuma günü başladı…

İkinci dönem, 5 Şubat’ta başlayacak…

Okullar 14 Haziran’da kapanacak…

İlimizde 1554 okulda 29 bin 39 öğretmen görev yapıyor, toplamda 437 bin 638 öğrenci var… Birinci dönem bitti, ancak eğitimdeki sorunlar, sıkıntılar devam ediyor.

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Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), yarıyıl tatilinin sona ermesi sonrasında bir açıklamada bulundu. Öğrenci Veli Derneği adına açıklama yapan Kocaeli Şube Başkanı Ayşe Irmak, eğitimde devam sorunlara değindi. Birlikte okuyalım;

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Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Salgın, zamlar ve ekonomik kriz ile birlikte artan yoksulluk en çok çocukları etkiliyor. Ülke genelinde okul yemeği tüm öğrenciler için tartışmasız en temel hak iken, eğitim öğretim yılı başında okul öncesi eğitimdeki okul yemeği uygulamasının afet bölgesiyle sınırlandırılacağı açıklandı.

DERİN EKONOMİK KRİZ

Açlık sınırı 12.612 TL’ye, yoksulluk sınırı 43.623 TL’ye ulaşmıştır. Ülkemiz nüfusunun yarısından fazlasının asgari ücretle çalıştığı bir gerçektir. Bir öğrencinin okul yemeği için bir aileye aylık maliyeti ortalama 1500 TL’dir. Derin ekonomik kriz nedeniyle en az iki çocuğumuzdan biri açlığı, yoksulluğu, yetersiz beslenme sorununu yaşıyor.

Türkiye OECD ülkeleri arasında yüzde 19,2 ile son 30 günde haftada en az bir kez yiyecek parası olmadığı için hiç yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke oldu. Ülkemizde en az 5 öğrenciden biri haftada en az bir kere parası olmadığı için yemek yiyemiyor.

OKUL YEMEĞİ PROGRAMI

Yetersiz beslenme; çocuğun okul için hazır bulunuşunu, akademik başarısını ve okula devamını da etkiliyor. Dünyada bu sorunların çözümü için en etkili ve en yaygın şekilde kullanılan müdahale programı okul yemeğidir. Okul yemeği okul öncesinden itibaren her kademe ve tüm okul türlerinde acilen yaşama geçirilmelidir. İhtiyacı olan tüm öğrencilere eğitim desteği sağlanmalıdır.

Bugün Öğrenci Veli Derneği olarak çocuklarımızın eşit, parasız, laik, kamusal eğitim hakkı için tarihi bir çağrı yapıyoruz. Tüm öğrenci velilerini, demokratik kitle örgütlerini çocuklarımızın geleceğine sahip çıkan herkesi Türkiye Okul Yemeği Koalisyonuna çağırıyoruz.

Kitlesel okul terklerinin durması, yoksulluktan kaynaklı çocuklarımızın çocuk yaşta çocuk işçilik yapmak zorunda bırakılmaması, yetersiz beslenme, gelişim yetersizliği, sağlık sorunlarıyla baş başa bırakılmaması için herkesi Türkiye Okul Yemeği Koalisyonun da sesimize ses olmaya çağırıyoruz.”

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Gazeteduvarın’ın haberine göre 87 ülke, okullarda ücretsiz yemek programlarını uygulamalarında ülkelere yardımcı olmak ve ortak akıl geliştirmek üzere Okul Yemekleri Koalisyonu isimli uluslararası bir birlik kurdu. Türkiye her çocuğun büyüme, öğrenme ve gelişme fırsatına sahip olmasını sağlamak için 2020 yılında kurulan Okul Yemekleri Koalisyonu’nun üyesi değil.

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Evrensel’deki habere göre BM dünya gıda programı öncülüğünde 90 ülkenin kurduğu ve 18-19 Ekim 2023’te Paris'te ilk toplantısını yapan "Okul Yemekleri Koalisyonu"nda Türkiye yer almadı. Yani 90 ülke ücretsiz okul yemeği için toplandı, ama Türkiye toplantıya katılmadı.

ÜCRETSİZ YEMEK DAĞITIMI

Veli-Der, çocuklara ücretsiz yemek verilmesi için “Türkiye okul yemeği koalisyonu” kurdu. Dernekten yapılan açıklamada "Çocuklara besleyici, sağlıklı ve ücretsiz yemek dağıtılmasını istiyoruz” denildi.

Türkiye’de çocuklar zor durumda, aileler çocuklarını besleme konusunda zorlanıyor…

TÜİK verilerine göre, 6 aylık ve daha yukarı yaştaki çocuklar en çok ekmek ve makarna gibi karbonhidratlarla besleniyor.

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Birincisi; Türkiye, Dünyadaki Okul Yemekleri Koalisyonuna dahil olmalı…

İkincisi; Veli-Der’in başlattığı Türkiye okul yemeği koalisyonuna her türlü destek vermeli. Verilmeli ki, okulda çocuklara ücretsiz yemek dağıtılsın.