Aidiyet ve kabullenme

“Aidiyet,

yaşamla sevgi bağı

kurmaktır güvercin.”

‘Senin için geldim Lal. Son zamanlarda çok bitkin görünüyorsun.

Merak ediyorum. Neyin var?’.

‘Her şeye yabancılaşmış gibi, kendimi bomboş hissediyorum güvercin. İçimde, büyük bir belirsizlik duygusu var. Kendimi hiçbir yere ait hissetmiyorum, ne eve, ne çevreye, ne de topluma… İçimde gittikçe çoğalan, burada olmamalıyım duygusu ve bir an önce kaçıp gitme arzusu… ‘.

‘Ne zamandır böyle hissediyorsun Lal’, diye sordu, güvercin. Ne kadar ürktüğünü belli etmemeye çalışıyordu. İnsan, neden kendini bir yere ait hissetmez ve yaşadığı topluma yabancılaşırdı? Belirli travma ve kayıplarda böyle duygular yaşanırdı. Lal, çok sevdiği bir arkadaşını kaybetmişti. Değerli, çok sevilen birinin kaybı, yaşamsal işlevlerin aniden bozulmasına yol açar, yaşanan kaybın ardından yeni bir düzen yaratılması zorunluluğu, dengeleri bozardı.

Travmatik ani değişiklikler, adaptasyonu zorlaştırır, yabancılaşmayı arttırır, yaşamın benimsenmesini geciktirirdi. Yaşanan düzlemde kendine yer bulamamak, her daim yabancılaşma demekti…’.

‘Bir kaç zaman oldu güvercin’, dedi Lal. Zamanı yuvarladı, diye düşündü. ‘Ama içimdeki yalnızlık duygusu gittikçe artıyor, beni çevremden ve dünyadan soyutluyor’.

‘Yaşamla aidiyet kuramıyor musun Lal?

Kendini aidiyetsiz mi hissetmeye başladın?’.

‘Aidiyet dediğin şey ne güvercin?

Yaşamla nasıl aidiyet kurarsın, aidiyetsizlik, ne demek?’.

‘Aidiyet, içinde bulunulan bir yere, herhangi bir şeye veya kimseye bağlı olmak demektir. Aidiyet kurmak, bağlanmak demektir. Davranışlarımızın, düşüncelerimizin ve duygularımızın çoğu, ait olma ihtiyacından kaynaklanır. Aidiyet, kabul edilme ihiyacı anlamında duygusal bir gereksinimdir. Sen, kendini yalnız değil, aidiyetsiz hissediyorsun’.

‘Aidiyetsiz hissetmek, ne demek?’.

‘Aidiyetsizlik, köksüzlük yaratan, ait olamama, ait hissedememe, kendini bir şeye, bir yere, bir topluluğa bağlayamamaktır. İçinde bulunduğun toplumla gerektiği kadar sosyal etkileşimde bulunamama veya bundan yoksun olma hissidir. Aidiyet duygusu, ait olma ihtiyacını gösterir. Bir gruba veya grubun üyelerine bağlı olma ve onlar tarafından kabul görmeye duyulan ihtiyaçtır. Başkalarıyla bağlantı kurma arzusu, başkaları tarafından desteklenmek, değer görmek ve ihtiyaç duyulduğunu hissetmek, en temel ihtiyaçlardan biridir. Ait olma ihtiyacı, başkalarıyla bağlantı kurma ve sosyal olarak kabulün içsel motivasyonu olarak, başkaları tarafından desteklenmek, değer görmek ve ihtiyaç duyulduğunu hissetmek, arzusudur. En temel ihtiyaçlardan birini yansıtan aidiyet duygusu, hem kabul görmeyi, hem de ait olmayı içerirken, huzur ve güvenliğin temelini oluşturarak, tüm ilişkileri şekillendirir’.

‘Aidiyet duygusu, nasıl doğmuş, güvercin?’.

‘Tarih öncesi çağlarda aidiyet, hayatta kalmayı sağlardı. Vahşi yaşamda tek başına mücadele etmek, zor olduğundan, toplulukla birlikte var olmak, yiyecek bulma, yırtıcılardan korunma ve hatta üreme olasılıklarını arttırırdı. Bu nedenle eski çağlarda topluluktan dışlanma, çok trajik sonuçlara yol açardı. Doğal seleksiyon sayesinde aidiyet duygusu, temel ve ilkel bir ihtiyaç olarak, nesiller boyunca içgüdülere aktarılarak, yaşam savaşının en büyük desteklerinden birini oluştururdu. Çağımızda da aidiyet duygusu, güvenliğin gücünü vurgularken, diğerleriyle istikrarlı ve daha uzun süreli ilişkiler aramayı gerektirir. Bu arayış, neredeyse varoluştan bu yana ailelerin, toplulukların ve toplumların var olmasını sağlamıştır’.

‘Aidiyet duygusu, nasıl kazanılır güvercin?’.

‘Aidiyet duygusu, bana içgüdüsel geliyor Lal. Aidiyet, insanlarda da, hayvanlarda da yerleşik olarak bulunurken, doğumdan itibaren, dürtüler ve içgüdülerle varlığını devam ettirir. Canlıların, bulundukları yaşam koşulları içinde yaşamlarını devam ettirmek, daha iyi yaşayabilmek için aidiyet duygusuna ihtiyacı vardır. Aidiyet, birlik olma, birlikte yaşama dürtüsünün dışa yansımasıdır. Tüm canlılar, bulundukları yerde kendilerini ait hissettikleri özellikler, alışkanlıklar, inançlar ile etkileşim içinde yaşarlar. Her canlı, kendini mutlu hissetmek ister, hepsinin bilinçaltında da ait olma duygusu vardır. Aidiyet, canlıların, yaşam koşullarına karşı cevabını, ilgisini ve duygularını ifade eder.

Sosyal gruplarla, mekanlarla, bireysel ve kolektif deneyimlerle derin bir bağ kurmayı sağlayan ait olma ihtiyacı, sosyal olarak kabul edilmeye yönelik içsel bir motivasyondur. Aidiyet, öznel bir deneyim olarak, davranışlar ve duygularla iç içe yaşanırken, bir grubun, yerin veya fikrin parçası olmak, kişiyi daha önemli hissettiriyor, mutluluğunu ve motivasyonunu artırır. Aidiyet, intihar girişimi, kendine zarar verme, şiddete yatkınlık, madde kullanımı ve sosyal izolasyon gibi sayısız riski önleyebilir. Zor zamanlarda bize verilecek bir destek olduğunu bilmek ve yalnız olmadığımızı hissetmek, stres, üzüntü gibi olumsuz duyguları yönetmeyi kolaylaştırır.

‘Aidiyeti, motivasyon kaynağı ve toplumsallaşmak olarak mı algılıyorsun güvercin?’.

‘Neden olmasın, Lal? Toplum tarafından kabul görmek için, iç dünyada oluşturulan motivasyonla bir yere, topluluğa ya da kuruma ait hissetmek, aidiyettir. Toplum içerisinde yer edinebilme, o toplumun üyelerine, kurallarına ya da kriterlerine uyum sağlanmasıyla mümkün olur. Uyumun sağlanması, aidiyet duygusuyla mümkün olur. Bir şeyleri başarabilmek için gerekli olan uyum ve motivasyonu, kişi, ancak kendini ait hissettiği ortamlarda bulabilir.

‘Aidiyet duygusu ne zaman başlar ve nasıl gelişir?’.

‘Kendini kabullenmeyle başlayan aidiyet duygusunun kökleri, kendimize karşı benimsediğimiz tavırlara kadar uzanır. Kendini keşfetme süreciyle başlar, öz farkındalık ve kendini kabul etmeyle iç içe gerçekleşir.

Olduğumuz kişiyi kabullenip, gurur duyduğumuz ve deneyimlediğimiz de, kendimizin her parçasını memnuniyetle karşıladığımızda, gerçek kişiliğimizi sergileme ya da bastırma tavrımız ortadan kalkar. Böylelikle, içimizde rahatça var olabileceğimiz bir alan oluşturarak, iç ve dış dünyamızda ait olma hissi yaratabiliriz. Önemli olan, içinde yaşadığımız ortamlarda, benzerliklere odaklanarak, ait hissetmemizi sağlayan güvenli bir alan oluşturmaktır’.

‘Ne demek istediğini, açıkça anlatamaz mısın güvercin?’.

‘Toplum içinde olmaya, benzerliklere odaklanmaya çaba harcamalısın, Lal. Yeniliklere açık olmalı, olduğun gibi olmayı kabullenmelisin. Son olarak da, sevgiyi eklemeliyim’, dedi güvercin.

‘Hangi sıfatla’, diye merakla sordu Lal. Yine de cevabı, kendi verdi. Dayanamamıştı.

‘Her şeye sevgiyle yaklaş, demek istiyorsun?’.

‘Vay, hemen sonuca ulaştın, Lal…

Bir de uyum sağlayamıyorum, diye sızlanıyordun’.

‘Ne yapayım’, diye güldü Lal.

‘Uyum sağlamasam, bir türlü anlayamadığım konuları, akşama kadar anlatmaya devam edeceksin…’.

‘Soruları sen soruyorsun Lal’, diye sızlandı güvercin.

‘Ve sonra da ne yaptın? En sevdiğim konuyu ortaya atarak, sonuca mı vardın?’.

‘Yanlış bir sonuç mu, çıkarmışım yoksa güvercin?’.

‘Hayır, aklın bu kadar iyi çalıştığına göre, senin aidiyet sorunun yok demektir zaten, Lal’.

‘Belki de sadece sana aidiyet geliştirmişimdir…

Olamaz mı, güvercin?’.