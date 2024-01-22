Fatma Kaplan Hürriyet rüştünü ispatladı

Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarıdır. Bu nedenle siyasi partiler eksiksiz demokrasinin merkezi olmalıdır. Bunun ön şartı;parti üyelerinin gerçek üye olması, bu üyelerin ön seçimlerle kullandıkları oylarla adayların belirlenmesidir. Siyasi partilerin topluma,tabana dayanması,yayılması, üye ve delege ağalıklarını izin vermemesi ancak böyle olur. Böyle olunca siyasi partiler gerçek siyasi aktörleri bağrından çıkartır ve siyesetteki yozlaşma ve kalıplaşma ile lider sultası ortadan kalkar.İşte gerçek demokrasi de böyle hayata geçirilebilir.Aylardır siyasi partiler yasası değişmeden ülkeye demokrasi gelmez,yasayı değiştirin diye bu nedenle yazıp çiziyorum.

Hafta sonu İzmit ve Körfez CHP ilçelerinde yaşanan temayül yoklamaları gibi, yasadaki tüm olumsuzluklara rağmen siyasi partiler isterlerse demokratik davranış özellikleri de gösterilebiliyor.

Hafta sonu yapılan seçim her ne kadar kamuoyunda ön seçim olarak değerlendirildi ise de, aslında bir temayül yoklaması yani parti içi bir çalışmaydı. AKP bunu kapalı kapılar ardında yaparken CHP kamuoyu önünde açık ve şeffaf bir biçimde yapma başarısını gösterdi.Bu temayül yoklamasının tartışmasız,şaibesiz yapılmasında CHP ilçe başkanı ve arkadaşlarının çok büyük katkıları oldu.Bu başarı nedeniyle kendilerini gerçekten kutlamak gerekir.

Bir diğer konu ise İzmit temayül yoklamasına giren en genç aday adayı Emre Andız başta olmak üzere Hüseyin Erol ve Hakan Tanta’nın bu süreçte kendilerine yakışır biçimde davranmaları olup bu süreçteki demokratik tavır ve davranışları nedeniyle kendilerini kutlamak gerekir.Aynı şekilde Körfezde yoklamaya giren Tayfun Balıkçı, Nurcan Kuşçu, Aynur Vergili, Bozkurt Uslu ve Emirşah Torun’u da kutlamak gerekir.Bu temayül oylamasının kaybedeni olmaz. Aksine tam bir demokrasi şöleni yaşanmış ve bu arkadaşlar bu şölenin ana aktörleri olmuşlardır.

Tayfun Balıkçı üyelerin teveccühünü alarak önemli bir moral depolamıştır.Körfez’de iyi bir çalışma yapılırsa Tayfun Balıkçı’nın sonuç alması sürpriz olmayacaktır.

Fatma Kaplan Hürriyet ise İzmit Belediye Başkanlığı gibi önemli bir makamın sahibi olmasına rağmen sade bir parti üyesi gibi sağduyulu davranışlar sergileyerek tam bir parti liderliği özelliği göstermiştir.Bu temayül yoklamasından CHP ile birlikte kendisi de enerji,güç ve moral depolayarak çıkmıştır.Ben son seçimi kazanmış belediye başkanıyım,temayüle ne gerek var, diyerek gönül koymadan temayüle girmesi, kendisini üyelere teslim etmesi ile bu aşamadaki demokratik davranışları nedeniyle Fatma hanımı özel olarak kutlamak gerekir.

Burada Fatma hanımın artık rüştünü gerçek anlamda ispatladığını,partide olması gereken dönüşümün önemli aktörlerinden birisi olduğunu söylemek yalnış olmaz.CHP Kocaeli bundan sonra daha farklı bir yapılanma ve başarı hikayesi yaratabilir.CHP hep kendi ayağına sıkarak seçimleri AKP ye kaptırırdı.Bundan sonra böyle olmayacağı anlaşılıyor.

CHP;Körfez ve İzmit ilçede yapılan temayül yoklamalarında ilçe yönetimleri demokratik bir yöntem izleyerek önemli bir iş yapmışlardır.Her iki ilçe başkanı ve yönetim kurulunu,çalışma arkadaşlarını kutluyoruz.Adayları biz ilçeler olarak belirleriz,bunu da üyelere sorarız diyerek tam bir demokrasi örneği göstermişlerdir.Aynı şekilde CHP üyeleri de temayüle katılarak sorumluluk örneği göstermişlerdir.Kendilerini kutlamak gerekir.İnsanlar siyasete ne kadar sahip çıkarsa,sorunlar o kadar kolay çözülecektir.CHP iyi yolda. Güçlü bir büyükşehir belediye başkan adayının tesbiti sonrası bu seçimde CHP nin geçmişe göre daha da başarılı olacağı gözüküyor. İzmit’teki temayülün ana aktörleri düşünüldüğünde bütün zorluklarına rağmen temayüle girerek kendisini üyeye teslim eden ve sonuç alan FATMA KAPLAN HÜRRİYET’in rüştünü gerçek anlamda ispatladığını ve Kocaeli’deki liderliğini pekiştirdiğini söylemek yalnış olmaz. Süreci izlemek heyecan verici gözüküyor.