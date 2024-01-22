Uzay olayı

Bir kesim ne kadar küçük görmeye çalışırsa çalışsın Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu ISS’e omzunda Türk bayrağıyla gitmesi milletimiz için gurur verici bir olaydır. Bunu böyle görmeyen, basitleştirmeye çalışan, mırın kırın edenleri ciddiye almayın. İktidara muhalif olmayı devlete ve millete düşman olma çizgisine getiren kendini bilmezler her zaman olacaktır. Cem Sultan da böyle yaptı, Şehzade Bayezid de böyle yaptı, Çerkes Ethem de…

Elbette bu seyahat Türkiye’nin uzay programı değildir. Elbette ne roketi biz yaptık ne de ISS’in ortaklarından da değiliz. Astronotumuz Alper Gezeravcı’yı ISS’e götüren roket ve operasyonu yürüten şirket de Türk şirketleri değil. Ancak şunu da unutmayalım; Avrupa Uzay Ajansında, NASA’da, Space X’te ve daha bir çok uzayla ilgili bilimsel, teknik ve operasyonel çalışmaların amiral gemisi şirketlerde onlarca yüzlerce Türk mühendisi, bilim insanı ve yöneticisi çalışıyor. Onlarca yıldır yüzlerce Türk bilim insanı bu projelere başka ülkelerin kurumlarında hizmet veriyor.

Evet para ödedik ancak büyük çaplı uzay programı olmayan dünyadaki tüm ülkeler bunu yapıyor. Bugün uzaya çıkmak için İngiltere de Almanya’da ve daha birçok ülke de ya Rusya’ya ya da ABD’li şirketlere para ödüyor.

Alper Gezeravcı şerefli bir Türk subayı olarak; dış güçlerin Türkiye’de faaliyet gösteren istihbarat yapılanması aparatları tarafından ordudan uzaklaştırılmış ve sonrasında üniformasına geri kavuşmuş bir vatanperver Türk evladı. Üstelik etnik olarak da Türklüğü tartışmaya kapalı zira kendisi Yörük bir Türk çocuğu. Bu iki kriterin bile uzaya gidecek kişi belirlenirken tüm teknik ve liyakat şartlarını tamamlamış kişiler arasında son tercih anında birer belirleyici parametre olduğu kanısındayım. Devletleri yönetirken simgeler ve semboller önemlidir zira tarihi anlar ileride tarih yazımında bazı gerçeklerin ortada açık, net ve sarih olmasını sağlar.

VATAN PAHASINA SİYASET

Alper Gezeravcı uzaya ilk çıktığı anda Atatürk’ü andı. Hem de çok şık bir cümleyle. İstikbal göklerdedir sözünü “Atatürk’ün dahiyane sözü…” diye tanımladı. Sonrasında ISS’te de Atatürk’ü, silah arkadaşlarını (örneğin İsmet İnönü bu arkadaşlardan birisidir), şehitlerimizi andı. Devlete ve millete teşekkür etti. Türklüğün tarihindeki bu büyük adımı siyasetin dışına çekti. Uzaya gidecek bir Türk’ün tam olarak yapması gerekeni yaptı.

Alper Gezeravcı ondan fazla bilimsel deney yapacak, sonuçlarını yayınlayacak. Bu veriler büyük insanlık ailesinin bilimsel yolculuğuna birer katkı sunacak. Kimisi çok büyük gelişmelerin önünü açabilir, kimisi de bazı alanlara boşuna enerji harcanmamasını sağlayabilir. Deney, bilimsel gelişmenin temelidir. Kendisi uzaya gittiği için artık “astronot” unvanına sahip bir subay olarak; bir insanın ahir ömründe erişebileceği en güzel noktalara ulaşmayı başarmıştır. Ömrü uzun olsun, sağlıkla geri dönsün.

Bu çalışmayı küçümseyerek “55 milyon dolar verdiniz bu altı üstü sadece bir turisttir” diyenler, “55 milyon dolara neler neler yapılırdı” diyenler, yazının başında belirttiğim muhalefet olmanın dozunu kaçırmış bazı art niyetli kişileri zaten adamdan saymamak lazım. Bunların gözünü öfke ve nefret bürümüştür. Yarın öbür gün ülkemiz toprakları düşman askeri tarafından postalıyla kirletilse bunların ne yapacağını bile kestiremeyiz.

Birinci Meclis günlerinde Kurtuluş Savaşı sürerken mecliste yer alan Mustafa Kemal Paşa karşıtı ikinci gruptakilerin mebusları galeyana getirip Başkomutanlık Yasasını uzatmamaları sonucu ortaya çıkan krizi ilk haber aldığında Halide Edip Hanımla birlikteyken haber alır İsmet Paşa bu durumu. Ve şu cümleler dudaklarından dökülür “yazık, vatan pahasına siyaset olmaz.”

Bizim de bu olayda durmamız gereken yer Cumhuriyetimizin kurucu babalarından İsmet İnönü’nün bu sözüdür. Kendisi 1960’ların sonunda öğrenci olaylarıyla ilgili olarak da dönemin solcularının hoşuna gitmeyen bir çizgideydi. Zaten milletimiz tarihindeki abide şahsiyetleri hiç anlayamamıştır. En koyu taraftarları bile bunu becerememiştir çünkü dâhilerin böyle bir anlaşılamama sorunu hep olmuştur. Atatürk, İsmet Paşa, Celal Bayar, Süleyman Demirel gibi isimlerin tam anlamıyla anlaşılabildiği gün bu millet ve devlet sınıf atlayacaktır. Ne zaman olur bu? Bana pek olası gelmiyor…

55 milyon dolar hesabı yapanlar Kurtuluş Savaşı sonrasında aç sefil bir haldeki devletin yurtdışına okumak için yetenekli gençleri göndermesine de o günlerde yaşasalar herhalde muhalefet ederlerdi.

“Birer kıvılcım olarak gidip gür alevler olarak” döndüler. Allah muhafaza bu kafa o günlerde bir şekilde başarılı olsa bugün tarihimizde ilk kadın arkeolog Jale İnan, doktor Sadi Irmak, jeolojinin babası Ekrem Akurgal, ilk sanat tarihçimiz Oktay Aslanapa, SEKA’yı kuran Mehmet Ali Kağıtçı, edebiyatımız büyük isimleri Sebahattin Ali ve Can Yücel, Türkiye’de kimya biliminin kurucularından Ali Rıza Berkem, tarih biliminin ülkemizdeki kurucularından Enver Ziya Karal ve Akdes Nimet Kurat, dünyanın en büyük piyanistlerinden İdil Biret ve en büyük keman virtüözlerinden Suna Kan.. Bu isimleri o dönem bakkal kafasıyla girdi – çıktı hesabına kurban edilmedi. İşte Alper Gezeravcı’nın yolculuğu da bu bağlamda değerlendirilmelidir.

İKİ KUTBUN VASAT KİTLELERİ

Alper Gezeravcı’nın görevini küçümseyenler uzaydan Atatürk adını duyunca ve açıkça söyleyelim; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını duymayınca bir anda adamı bağırlarına bastılar. Bunu yapanlar sıradan insanlar, düz muhalif vatandaşlar. Bu insanların muhalifliklerinin 55 milyon dolar hesabıyla köpürtülmesi; “burası 500 kişi alır her biri 100 lira verse, iyi para ya iyi para…” basitliğinde olması; bu noktadan bir Atatürk adı duymakla 180 derece dönmeleri ibretlik bir durumdur. Kolayca manipüle edilebilir haldeler; akılcı tartışma yapmıyorlar. Ne kadar da Atatürkçü (!) bir hareket…

Öte yandan Alper Gezeravcı’nın uzaya çıkmadan önce ailesiyle olan fotoğraflarını paylaşıp “yıllarca okutmadığınız kadınların çocukları bugün uzaya gidiyor” diye başörtüsü edebiyatıyla siyaset yapan öbür kesimin de uzaydan Atatürk adını duyunca bir anda konuyu bir daha dile getirmemeleri; konunun siyaset malzemesi olması bizzat milli astronotumuz tarafından bilerek ya da bilmeyerek kapatılınca, onlar için önemini yitirmesi de bir diğer ibretlik olaydır. Astronot Albay Alper Gezeravcı iktidara yakın kesimlerin lanetlediği yıllarda doğdu, büyüdü, okudu, asker oldu. Yani kısacası bu geniş kitlenin; sevmediği diğer geniş kitleden zerre kadar bir farkı yok.

Memleketimizin en büyük sorunu bu tarihi olayda ortaya çok güzel bir şekilde döküldü. Ortadan karpuz gibi ikiye yarılmış, “sevinçte ve tasada birlik olma” vasfını yitirmiş bir haldeyiz. Emeği geçenleri tebrik etmek lazım. Bu seviyeye gelebilmek gerçekten dünyadaki bütün düşmanlarımız bir araya gelse elde etmekte zorlanacakları bir sonuçtur.

En başından beri konuyu siyasi kapsamın dışında ele alıp bu süreci destekleyenleri bir küme yapalım; ülkeyi onlar yönetsin. Algı manipülasyonlarına karşı dirayetli ne kadar çok zihnimiz olursa; ülke olarak o kadar daha uzun süre bu cendereli coğrafyada devletimiz ve milletimizle ayakta kalabiliriz.

Uzaya gittik. Bölücüler, gericiler, müstemleke ruhlular kudursun dursun. Alper Gezeravcı geri döndükten sonra ülkemizde binlerce çocuğa ilham olacak. Okullara gidecek, festivallerde gençlerle buluşacak. Onlara sıradan bir Türk evladının sadece devleti ve milleti sayesinde taa uzaya gidebileceğinin kanıtı olarak ışık olacak. Tanrımıza hamdolsun, milletimiz var olsun. Sindiremeyenlere de bir şişe sodayla afiyet olsun!